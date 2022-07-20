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Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии - РИА Новости, 20.07.2022
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Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии
Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии - РИА Новости, 20.07.2022
Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии, обогнав с небольшим... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:05
2022-07-20T19:02
в мире
великобритания
борис джонсон
европа
лиз трасс
риши сунак
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Трансляцию вел телеканал Sky News.Трасс набрала 113 голосов, в то время как Мордонт получила 105 голосов, что не позволило ей попасть в финал гонки.Глава Минфина Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов (137) в пятом туре выборов премьера Великобритании и таким образом стал первым финалистом гонки.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Результаты планируют огласить 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
https://ria.ru/20220720/trass-1803635789.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, европа, лиз трасс, риши сунак
18:05 20.07.2022 (обновлено: 19:02 20.07.2022)
 
Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии

Бывший министр финансов Сунак и глава МИД Трасс вышли в финал выборов премьера Британии

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Трансляцию вел телеканал Sky News.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 10:24
СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс
Трасс набрала 113 голосов, в то время как Мордонт получила 105 голосов, что не позволило ей попасть в финал гонки.
Глава Минфина Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов (137) в пятом туре выборов премьера Великобритании и таким образом стал первым финалистом гонки.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Результаты планируют огласить 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:20
Социологи оценили шансы Сунака на победу в финале выборов премьера Британии
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:14
Джонсон рассказал о том, кого поддержит в гонке за пост премьера Британии
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 08:00
Борис Джонсон намерен мстить тем, кто всадил ножи ему в спину
 
В миреВеликобританияБорис ДжонсонЕвропаЛиз ТрассРиши Сунак
 
 
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