18:05 20.07.2022 (обновлено: 19:02 20.07.2022)
Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии
Бывший министр финансов Сунак и глава МИД Трасс вышли в финал выборов премьера Британии
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Трансляцию вел телеканал Sky News.
Трасс набрала 113 голосов, в то время как Мордонт получила 105 голосов, что не позволило ей попасть в финал гонки.
Глава Минфина Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов (137) в пятом туре выборов премьера Великобритании и таким образом стал первым финалистом гонки.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Результаты планируют огласить 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.