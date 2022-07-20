https://ria.ru/20220720/vybory-1803833348.html

Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии

Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии - РИА Новости, 20.07.2022

Сунак и Трасс вышли в финал выборов премьера Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии, обогнав с небольшим... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T18:05

2022-07-20T18:05

2022-07-20T19:02

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риши сунак

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.Трансляцию вел телеканал Sky News.Трасс набрала 113 голосов, в то время как Мордонт получила 105 голосов, что не позволило ей попасть в финал гонки.Глава Минфина Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов (137) в пятом туре выборов премьера Великобритании и таким образом стал первым финалистом гонки.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Результаты планируют огласить 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220720/trass-1803635789.html

https://ria.ru/20220719/sunak-1803494954.html

https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801706849.html

https://ria.ru/20220711/dzhonson-1801556665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, борис джонсон, европа, лиз трасс, риши сунак