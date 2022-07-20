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Визит Эрдогана в Мексику откладывается на неопределенный срок - РИА Новости, 20.07.2022
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Визит Эрдогана в Мексику откладывается на неопределенный срок
Визит Эрдогана в Мексику откладывается на неопределенный срок - РИА Новости, 20.07.2022
Визит Эрдогана в Мексику откладывается на неопределенный срок
Власти Турции уведомили Мексику о переносе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который был запланирован на конец июля, сообщило министерство иностранных... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:33
2022-07-20T19:33
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
турция
большая двадцатка
реджеп тайип эрдоган
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Власти Турции уведомили Мексику о переносе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который был запланирован на конец июля, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны."Правительство Турции проинформировало нас о том, что визит президента Эрдогана в Мексику откладывается", - сообщил журналистам руководитель внешних связей МИД Мексики Эстебан Гонсалес.Новые сроки визита турецкого лидера в Мексику на данный момент неизвестны.Встречу Эрдогана с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором запланировали в начале июня после переговоров глав МИД двух стран в рамках мероприятий G20 в Индонезии. Глава мексиканской дипломатии Марсело Эбрард заявил тогда, что визит первого лица Турции "облегчит обеим странам углубление отношений, торговли и туризма".
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, турция, большая двадцатка, реджеп тайип эрдоган
19:33 20.07.2022
 
Визит Эрдогана в Мексику откладывается на неопределенный срок

МИД Турции: визит президента Эрдогана в Мексику откладывается на неопределенный срок

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Власти Турции уведомили Мексику о переносе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который был запланирован на конец июля, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны.
"Правительство Турции проинформировало нас о том, что визит президента Эрдогана в Мексику откладывается", - сообщил журналистам руководитель внешних связей МИД Мексики Эстебан Гонсалес.
Новые сроки визита турецкого лидера в Мексику на данный момент неизвестны.
Встречу Эрдогана с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором запланировали в начале июня после переговоров глав МИД двух стран в рамках мероприятий G20 в Индонезии. Глава мексиканской дипломатии Марсело Эбрард заявил тогда, что визит первого лица Турции "облегчит обеим странам углубление отношений, торговли и туризма".
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:34
Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране
 
В миреАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаТурцияБольшая двадцаткаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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