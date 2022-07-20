https://ria.ru/20220720/vizit-1803880283.html

Визит Эрдогана в Мексику откладывается на неопределенный срок

Визит Эрдогана в Мексику откладывается на неопределенный срок - РИА Новости, 20.07.2022

Визит Эрдогана в Мексику откладывается на неопределенный срок

Власти Турции уведомили Мексику о переносе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который был запланирован на конец июля, сообщило министерство иностранных... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:33

2022-07-20T19:33

2022-07-20T19:33

в мире

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

турция

большая двадцатка

реджеп тайип эрдоган

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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Власти Турции уведомили Мексику о переносе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который был запланирован на конец июля, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны."Правительство Турции проинформировало нас о том, что визит президента Эрдогана в Мексику откладывается", - сообщил журналистам руководитель внешних связей МИД Мексики Эстебан Гонсалес.Новые сроки визита турецкого лидера в Мексику на данный момент неизвестны.Встречу Эрдогана с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором запланировали в начале июня после переговоров глав МИД двух стран в рамках мероприятий G20 в Индонезии. Глава мексиканской дипломатии Марсело Эбрард заявил тогда, что визит первого лица Турции "облегчит обеим странам углубление отношений, торговли и туризма".

https://ria.ru/20220720/peregovory-1803765511.html

мексика

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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, турция, большая двадцатка, реджеп тайип эрдоган