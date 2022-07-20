https://ria.ru/20220720/viza-1803640851.html
В Петербурге до сентября не будет мест на подачу документов на финскую визу
В Петербурге до сентября не будет мест на подачу документов на финскую визу - РИА Новости, 20.07.2022
В Петербурге до сентября не будет мест на подачу документов на финскую визу
Запись на прием визовых заявлений в Финляндию забронирована на весь август, сообщает генеральное консульство страны в Петербурге. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:19
2022-07-20T11:19
2022-07-20T11:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Запись на прием визовых заявлений в Финляндию забронирована на весь август, сообщает генеральное консульство страны в Петербурге."Количество дат для подачи заявлений ограничено, и из-за роста спроса места быстро закончились. Сейчас свободных мест на август нет, но мы рекомендуем следить за ситуацией", — информирует дипмиссия на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечают в консульстве, отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты добавляются на сайте, и освободившиеся места становятся доступными.Заявление можно подать по предварительной записи в визовых центрах Финляндии, которые работают в 22 городах России. Рассмотрение документов занимает около 10 дней.
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11:19 20.07.2022 (обновлено: 11:21 20.07.2022)
В Петербурге до сентября не будет мест на подачу документов на финскую визу
Консульство: запись на визовые заявления в Финляндию в Петербурге заполнена до сентября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Запись на прием визовых заявлений в Финляндию забронирована на весь август, сообщает генеральное консульство страны в Петербурге.
"Количество дат для подачи заявлений ограничено, и из-за роста спроса места быстро закончились. Сейчас свободных мест на август нет, но мы рекомендуем следить за ситуацией", — информирует дипмиссия на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечают в консульстве, отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты добавляются на сайте, и освободившиеся места становятся доступными.
Заявление можно подать по предварительной записи в визовых центрах Финляндии, которые работают в 22 городах России. Рассмотрение документов занимает около 10 дней.