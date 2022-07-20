https://ria.ru/20220720/viza-1803640851.html

В Петербурге до сентября не будет мест на подачу документов на финскую визу

В Петербурге до сентября не будет мест на подачу документов на финскую визу - РИА Новости, 20.07.2022

В Петербурге до сентября не будет мест на подачу документов на финскую визу

Запись на прием визовых заявлений в Финляндию забронирована на весь август, сообщает генеральное консульство страны в Петербурге. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:19

2022-07-20T11:19

2022-07-20T11:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Запись на прием визовых заявлений в Финляндию забронирована на весь август, сообщает генеральное консульство страны в Петербурге."Количество дат для подачи заявлений ограничено, и из-за роста спроса места быстро закончились. Сейчас свободных мест на август нет, но мы рекомендуем следить за ситуацией", — информирует дипмиссия на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Как отмечают в консульстве, отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты добавляются на сайте, и освободившиеся места становятся доступными.Заявление можно подать по предварительной записи в визовых центрах Финляндии, которые работают в 22 городах России. Рассмотрение документов занимает около 10 дней.

https://ria.ru/20220718/granitsa-1803190891.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, финляндия, санкт-петербург, россия, виза, туризм, туристы