https://ria.ru/20220720/ukraina-1803647301.html

Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга

Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга - РИА Новости, 20.07.2022

Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга

Киев собирается договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:07

2022-07-20T11:07

2022-07-20T12:53

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Киев собирается договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров Украины.Согласовать перенос погашения облигаций поручили Минфину.Процентный доход по бумагам также планируется перенести на два года, при этом оговаривается, что будет начисляться дополнительный доход.Как спрогнозировал 11 июля депутат Рады Ярослав Железняк, к концу года госдолг Украины может вырасти до 99 процентов от ВВП, который в свою очередь снизится на 30-35 процентов. По его словам, плановые заимствования выросли в 2,1 раза.В конце июня Bloomberg сообщало, что украинские власти совместно с МВФ работают над сценариями реструктуризации госдолга. Среди вариантов упоминалось согласование изменений условий выплат и использование заблокированных российских активов в качестве залога. Так, по оценке агентства, в сентябре Киеву предстоит погасить долговые бумаги и выплатить проценты на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Если Украине удастся внести изменения в условия выплат, то страна избежит дефолта. Как указывали собеседники Bloomberg, для реализации второго варианта с залогом в виде замороженных российских активов сейчас не хватает юридических оснований.

https://ria.ru/20220719/defolt-1803481383.html

https://ria.ru/20220414/dolg-1783580718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, константин косачев, верховная рада украины, совет федерации рф