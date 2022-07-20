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Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга - РИА Новости, 20.07.2022
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Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга
Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга - РИА Новости, 20.07.2022
Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга
Киев собирается договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:07
2022-07-20T12:53
украина
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верховная рада украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Киев собирается договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров Украины.Согласовать перенос погашения облигаций поручили Минфину.Процентный доход по бумагам также планируется перенести на два года, при этом оговаривается, что будет начисляться дополнительный доход.Как спрогнозировал 11 июля депутат Рады Ярослав Железняк, к концу года госдолг Украины может вырасти до 99 процентов от ВВП, который в свою очередь снизится на 30-35 процентов. По его словам, плановые заимствования выросли в 2,1 раза.В конце июня Bloomberg сообщало, что украинские власти совместно с МВФ работают над сценариями реструктуризации госдолга. Среди вариантов упоминалось согласование изменений условий выплат и использование заблокированных российских активов в качестве залога. Так, по оценке агентства, в сентябре Киеву предстоит погасить долговые бумаги и выплатить проценты на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Если Украине удастся внести изменения в условия выплат, то страна избежит дефолта. Как указывали собеседники Bloomberg, для реализации второго варианта с залогом в виде замороженных российских активов сейчас не хватает юридических оснований.
https://ria.ru/20220719/defolt-1803481383.html
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украина, в мире, константин косачев, верховная рада украины, совет федерации рф
11:07 20.07.2022 (обновлено: 12:53 20.07.2022)
 
Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга

Киев хочет согласовать отсрочку выплаты госдолга на два года

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Киев собирается договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года, следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров Украины.
Согласовать перенос погашения облигаций поручили Минфину.
"Конечная дата погашения каждых облигаций <...> отсрочивается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций", — говорится в дополнении к постановлению с условиями, которые нужно согласовать.
Процентный доход по бумагам также планируется перенести на два года, при этом оговаривается, что будет начисляться дополнительный доход.
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Как спрогнозировал 11 июля депутат Рады Ярослав Железняк, к концу года госдолг Украины может вырасти до 99 процентов от ВВП, который в свою очередь снизится на 30-35 процентов. По его словам, плановые заимствования выросли в 2,1 раза.
В конце июня Bloomberg сообщало, что украинские власти совместно с МВФ работают над сценариями реструктуризации госдолга. Среди вариантов упоминалось согласование изменений условий выплат и использование заблокированных российских активов в качестве залога. Так, по оценке агентства, в сентябре Киеву предстоит погасить долговые бумаги и выплатить проценты на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. Если Украине удастся внести изменения в условия выплат, то страна избежит дефолта. Как указывали собеседники Bloomberg, для реализации второго варианта с залогом в виде замороженных российских активов сейчас не хватает юридических оснований.
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