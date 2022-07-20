https://ria.ru/20220720/uchastki-1803610994.html

Финляндия ужесточила ограничения против россиян

Финляндия ужесточила ограничения против россиян - РИА Новости, 20.07.2022

Финляндия ужесточила ограничения против россиян

Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, заявил в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T07:22

2022-07-20T07:22

2022-07-20T08:53

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, заявил в интервью РИА Новости российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.Он пояснил, что с 2020 года граждане стран, не входящих в Евросоюз, должны для приобретения земли получать лицензию в минобороны. Такое же требование распространяется на компании, в которых физические и юридические лица из стран, не входящих в ЕС, владеют десятью и более процентами капитала.Логинов отметил, что российская сторона изначально считала лицензирование административным барьером, созданным в том числе для компаний с российскими инвестициями, которые особенно активно работают на востоке Финляндии. "Теперь же, под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков", — констатировал торгпред.При этом собеседник агентства отметил, что многие россияне из приграничных регионов — Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга — владеют частной недвижимостью в Финляндии, где предпочитают отдыхать.Финляндия в рамках антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине ранее уже ввела целый ряд ограничений. В частности, с 16 июня эта страна, имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях, а с 27 июня также ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя. В конце мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто выступил за отказ Европы от российских нефти и газа.Кроме того, постпреды стран НАТО 5 июля подписали протоколы о присоединении к альянсу Финляндии и Швеции. Сейчас обе страны находятся в процессе ратификации своих заявок всеми тридцатью странами — членами блока.

https://ria.ru/20220720/biznes-1803607224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

финляндия, в мире, россия