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СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс - РИА Новости, 20.07.2022
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СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс
СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс - РИА Новости, 20.07.2022
СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс
Руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании хотело бы, чтобы новым премьер-министром Соединенного Королевства стала глава МИД Лиз Трасс, и... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:24
2022-07-20T10:24
в мире
великобритания
лиз трасс
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании хотело бы, чтобы новым премьер-министром Соединенного Королевства стала глава МИД Лиз Трасс, и считает, что ее "деревянный" стиль поможет выглядеть лидеру лейбористов Киру Стармеру "менее скучным" и повысит его шансы на приход к власти, сообщает газета Independent со ссылкой на источники в Лейбористской партии.По словам источников, Стармеру будет сложнее иметь дело с другим кандидатом, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, в зале заседаний Палаты общин. Что же касается еще одного кандидата, бывшего главы минфина Риши Сунака, то к перспективе противостояния с ним лейбористы относятся нейтрально."Ее (Трасс - ред.) программа по снижению налогов соответствовала бы нашей тактике изображать консерваторов как партию богатых. Она такая деревянная, что Кир (Стармер - ред.) выглядел бы менее скучным. Представление Трасс как новой Тэтчер (премьер Британии в 1979-1990 гг. Маргарет Тэтчер - ред.) может понравиться правым членам тори, но не многим другим людям", - заявил газете один из источников.Высокопоставленные деятели лейбористов считают, что Трасс "продолжит правую политику" подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона "без его харизмы" и будет более слабым противником в парламенте, чем предшественник.При этом, как сообщает газета, представитель Стармера опроверг, что лидер лейбористов хотел бы победы Трасс, и заявил, что ни один из кандидатов "не беспокоит" партию.Во вторник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил по итогам голосования, что в следующий тур выборов на пост премьер-министра Великобритании прошли Сунак, Мордонт и Трасс, из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Наибольшее число голосов вновь набрал Сунак (118), за ним следуют Мордонт (92) и Трасс (86). Два главных претендента на пост премьера Великобритании будут определены в среду.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220719/sunak-1803494954.html
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в мире, великобритания, лиз трасс, отставка премьер-министра великобритании
10:24 20.07.2022
 
СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс

Independent: лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс из-за ее "деревянного" стиля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании хотело бы, чтобы новым премьер-министром Соединенного Королевства стала глава МИД Лиз Трасс, и считает, что ее "деревянный" стиль поможет выглядеть лидеру лейбористов Киру Стармеру "менее скучным" и повысит его шансы на приход к власти, сообщает газета Independent со ссылкой на источники в Лейбористской партии.
По словам источников, Стармеру будет сложнее иметь дело с другим кандидатом, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, в зале заседаний Палаты общин. Что же касается еще одного кандидата, бывшего главы минфина Риши Сунака, то к перспективе противостояния с ним лейбористы относятся нейтрально.
"Ее (Трасс - ред.) программа по снижению налогов соответствовала бы нашей тактике изображать консерваторов как партию богатых. Она такая деревянная, что Кир (Стармер - ред.) выглядел бы менее скучным. Представление Трасс как новой Тэтчер (премьер Британии в 1979-1990 гг. Маргарет Тэтчер - ред.) может понравиться правым членам тори, но не многим другим людям", - заявил газете один из источников.
Высокопоставленные деятели лейбористов считают, что Трасс "продолжит правую политику" подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона "без его харизмы" и будет более слабым противником в парламенте, чем предшественник.
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:20
Социологи оценили шансы Сунака на победу в финале выборов премьера Британии
При этом, как сообщает газета, представитель Стармера опроверг, что лидер лейбористов хотел бы победы Трасс, и заявил, что ни один из кандидатов "не беспокоит" партию.
Во вторник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил по итогам голосования, что в следующий тур выборов на пост премьер-министра Великобритании прошли Сунак, Мордонт и Трасс, из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Наибольшее число голосов вновь набрал Сунак (118), за ним следуют Мордонт (92) и Трасс (86). Два главных претендента на пост премьера Великобритании будут определены в среду.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 14:50
Экс-госслужащий ЕС оценил шансы Трасс стать премьером Великобритании
 
В миреВеликобританияЛиз ТрассОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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