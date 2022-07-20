https://ria.ru/20220720/trass-1803635789.html

СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс

СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс - РИА Новости, 20.07.2022

СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс

Руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании хотело бы, чтобы новым премьер-министром Соединенного Королевства стала глава МИД Лиз Трасс, и... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:24

2022-07-20T10:24

2022-07-20T10:24

в мире

великобритания

лиз трасс

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании хотело бы, чтобы новым премьер-министром Соединенного Королевства стала глава МИД Лиз Трасс, и считает, что ее "деревянный" стиль поможет выглядеть лидеру лейбористов Киру Стармеру "менее скучным" и повысит его шансы на приход к власти, сообщает газета Independent со ссылкой на источники в Лейбористской партии.По словам источников, Стармеру будет сложнее иметь дело с другим кандидатом, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, в зале заседаний Палаты общин. Что же касается еще одного кандидата, бывшего главы минфина Риши Сунака, то к перспективе противостояния с ним лейбористы относятся нейтрально."Ее (Трасс - ред.) программа по снижению налогов соответствовала бы нашей тактике изображать консерваторов как партию богатых. Она такая деревянная, что Кир (Стармер - ред.) выглядел бы менее скучным. Представление Трасс как новой Тэтчер (премьер Британии в 1979-1990 гг. Маргарет Тэтчер - ред.) может понравиться правым членам тори, но не многим другим людям", - заявил газете один из источников.Высокопоставленные деятели лейбористов считают, что Трасс "продолжит правую политику" подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона "без его харизмы" и будет более слабым противником в парламенте, чем предшественник.При этом, как сообщает газета, представитель Стармера опроверг, что лидер лейбористов хотел бы победы Трасс, и заявил, что ни один из кандидатов "не беспокоит" партию.Во вторник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил по итогам голосования, что в следующий тур выборов на пост премьер-министра Великобритании прошли Сунак, Мордонт и Трасс, из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Наибольшее число голосов вновь набрал Сунак (118), за ним следуют Мордонт (92) и Трасс (86). Два главных претендента на пост премьера Великобритании будут определены в среду.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220719/sunak-1803494954.html

https://ria.ru/20220719/vybory-1803469463.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, лиз трасс, отставка премьер-министра великобритании