https://ria.ru/20220720/sud-1803609242.html

Суд отказал приморскому юристу в иске к H&M о дискриминации

Суд отказал приморскому юристу в иске к H&M о дискриминации - РИА Новости, 20.07.2022

Суд отказал приморскому юристу в иске к H&M о дискриминации

Спасский районный суд в Приморье отказал в иске к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о дискриминации по национальному признаку, сообщил РИА Новости подавший иск РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T06:15

2022-07-20T06:15

2022-07-20T06:15

россия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Спасский районный суд в Приморье отказал в иске к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о дискриминации по национальному признаку, сообщил РИА Новости подавший иск юрист Дмитрий Качан.Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации вокруг Украины.Руководитель юридической компании "Аргумент" Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей из-за закрытия магазинов H&M в России. Он рассказывал РИА Новости, что иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. Ранее ответчик предоставил в суд письменные отзывы, согласно которым свою вину компания не признает и просит суд отказать в удовлетворении иска в полном объёме. Суд ранее также приобщил к материалам по иску заключение лингвиста, подтверждающее, что в релизе компании присутствуют признаки дискриминации граждан РФ, отмечал Качан."Сегодня было вынесено решение об отказе в удовлетворении моих требований. Считаю, что в данных условиях необходимо получить само решение суда, а после давать оценку. Но, я думаю, что причиной отказа послужило то, что практики по данному вопросу нет и решение, формирующее судебную практику, как правило, выносит Верховный суд", - отметил Качан.Он добавил, что планируется обжаловать решение, в случае необходимости - дойти до Верховного суда.

https://ria.ru/20220705/sud-1800374421.html

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Максим Горбачев

россия, общество