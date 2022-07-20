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Суд отказал приморскому юристу в иске к H&M о дискриминации - РИА Новости, 20.07.2022
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Суд отказал приморскому юристу в иске к H&M о дискриминации
Суд отказал приморскому юристу в иске к H&M о дискриминации - РИА Новости, 20.07.2022
Суд отказал приморскому юристу в иске к H&M о дискриминации
Спасский районный суд в Приморье отказал в иске к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о дискриминации по национальному признаку, сообщил РИА Новости подавший иск РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:15
2022-07-20T06:15
россия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Спасский районный суд в Приморье отказал в иске к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о дискриминации по национальному признаку, сообщил РИА Новости подавший иск юрист Дмитрий Качан.Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации вокруг Украины.Руководитель юридической компании "Аргумент" Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей из-за закрытия магазинов H&amp;M в России. Он рассказывал РИА Новости, что иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. Ранее ответчик предоставил в суд письменные отзывы, согласно которым свою вину компания не признает и просит суд отказать в удовлетворении иска в полном объёме. Суд ранее также приобщил к материалам по иску заключение лингвиста, подтверждающее, что в релизе компании присутствуют признаки дискриминации граждан РФ, отмечал Качан."Сегодня было вынесено решение об отказе в удовлетворении моих требований. Считаю, что в данных условиях необходимо получить само решение суда, а после давать оценку. Но, я думаю, что причиной отказа послужило то, что практики по данному вопросу нет и решение, формирующее судебную практику, как правило, выносит Верховный суд", - отметил Качан.Он добавил, что планируется обжаловать решение, в случае необходимости - дойти до Верховного суда.
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россия, общество
06:15 20.07.2022
 
Суд отказал приморскому юристу в иске к H&M о дискриминации

Суд отказал приморскому юристу в иске к H&M о дискриминации по национальному признаку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛоготип магазина одежды H&M
Логотип магазина одежды H&M - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Спасский районный суд в Приморье отказал в иске к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о дискриминации по национальному признаку, сообщил РИА Новости подавший иск юрист Дмитрий Качан.
Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации вокруг Украины.
Руководитель юридической компании "Аргумент" Качан подал иск к ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" о возмещении морального вреда на сумму в 700 тысяч рублей из-за закрытия магазинов H&M в России. Он рассказывал РИА Новости, что иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. Ранее ответчик предоставил в суд письменные отзывы, согласно которым свою вину компания не признает и просит суд отказать в удовлетворении иска в полном объёме. Суд ранее также приобщил к материалам по иску заключение лингвиста, подтверждающее, что в релизе компании присутствуют признаки дискриминации граждан РФ, отмечал Качан.
"Сегодня было вынесено решение об отказе в удовлетворении моих требований. Считаю, что в данных условиях необходимо получить само решение суда, а после давать оценку. Но, я думаю, что причиной отказа послужило то, что практики по данному вопросу нет и решение, формирующее судебную практику, как правило, выносит Верховный суд", - отметил Качан.
Он добавил, что планируется обжаловать решение, в случае необходимости - дойти до Верховного суда.
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