https://ria.ru/20220720/sotszaschita-1803683806.html

Сервис соцзащиты Ленобласти стал одним из шести лучших практик Минтруда

Сервис соцзащиты Ленобласти стал одним из шести лучших практик Минтруда - РИА Новости, 20.07.2022

Сервис соцзащиты Ленобласти стал одним из шести лучших практик Минтруда

Сервис социальной защиты Ленинградской области стал одним из шести лучших практик, рекомендованных к использованию Министерством труда и социальной защиты... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:50

2022-07-20T12:50

2022-07-20T12:50

ленинградская область

ленинградская область

россия

общество

социальные выплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Сервис социальной защиты Ленинградской области стал одним из шести лучших практик, рекомендованных к использованию Министерством труда и социальной защиты России, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.По его словам, рекомендация по внедрению успешных практик была направлена министерством в субъекты в рамках поручения президента России по повышению уровня информированности жителей о положенных мерах соцподдержки."Серия видеоинструкций, запущенных комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, значительно упростила оформление различных пособий. В роликах представлен механизм подачи документов, рассказывается, куда обратиться, кто имеет право на получение той или иной меры поддержки",— пояснили в пресс-службе.Там напомнили, что сервис был запущен в феврале этого года. Ролики публикуются во всех аккаунтах соцзащиты Ленинградской области в соцсетях с хэштегом #инструкция47. На данный момент насчитывается уже шесть роликов, посвященных региональному маткапиталу, получению земельного сертификата, соцконтракту, выплате на детей трех-семи лет, оформлению бесплатного проезда и выплатам на школьную форму и канцелярию."Наш сервис не только помогает жителям Ленинградской области сориентироваться в тонкостях оформления пособий и льгот, но и демонстрирует другим субъектам, как можно проактивно информировать население. Темы для видеороликов мы выбираем на основании анализа обращений граждан, берем действительно актуальные для жителей вопросы", — отметила председатель регионального комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

https://ria.ru/20210512/sotsvyplaty-1731945472.html

https://ria.ru/20220617/servisy-1796144908.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия, общество, социальные выплаты