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В Сочи полиция разыскивает очевидцев драки на пляже "Фрегат" - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
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В Сочи полиция разыскивает очевидцев драки на пляже "Фрегат"
В Сочи полиция разыскивает очевидцев драки на пляже "Фрегат" - РИА Новости, 20.07.2022
В Сочи полиция разыскивает очевидцев драки на пляже "Фрегат"
Сочинская полиция разыскивает очевидцев драки с избиением отдыхающего, которая произошла в Адлерском районе на городском пляже "Фрегат", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:41
2022-07-20T18:41
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СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. Сочинская полиция разыскивает очевидцев драки с избиением отдыхающего, которая произошла в Адлерском районе на городском пляже "Фрегат", сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.Адлерский районный суд 5 июля арестовал троих участников конфликта, в ходе которого охранники палками и металлическими прутьями избили мужчину, четвертый находится в розыске.Пострадавшим оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, гость пытался незаконно торговать фруктами, информировала мэрия.Выяснением всех обстоятельств происшествия занимаются следователи СУ УВД по городу Сочи в рамках уголовного дела о хулиганстве, возбужденном в отношении охранников пляжа "Фрегат".Специалисты просят откликнуться свидетелей и очевидцев совершенного преступления, а также авторов фото- и видеоматериалов, которые фиксировали данное событие на камеру телефона, говорится в сообщении.
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туризм, новости - туризм, сочи, россия
18:41 20.07.2022
 
В Сочи полиция разыскивает очевидцев драки на пляже "Фрегат"

В Сочи полиция ищет очевидцев драки на пляже "Фрегат" и авторов фото- и видеоматериалов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. Сочинская полиция разыскивает очевидцев драки с избиением отдыхающего, которая произошла в Адлерском районе на городском пляже "Фрегат", сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Адлерский районный суд 5 июля арестовал троих участников конфликта, в ходе которого охранники палками и металлическими прутьями избили мужчину, четвертый находится в розыске.
Пострадавшим оказался белорусский самбист Никита Гораев. Его мать рассказала РИА Новости, что он вступился за сестер, угощавших арбузом отдыхающих. По версии сотрудников пляжа, гость пытался незаконно торговать фруктами, информировала мэрия.
Выяснением всех обстоятельств происшествия занимаются следователи СУ УВД по городу Сочи в рамках уголовного дела о хулиганстве, возбужденном в отношении охранников пляжа "Фрегат".
Специалисты просят откликнуться свидетелей и очевидцев совершенного преступления, а также авторов фото- и видеоматериалов, которые фиксировали данное событие на камеру телефона, говорится в сообщении.
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