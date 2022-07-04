14:02 04.07.2022 (обновлено: 14:21 04.07.2022)
Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о его состоянии
Мать избитого на пляже в Сочи: Никита находится дома, но состояние тяжелое
Сотрудник полиции. Архивное фото
СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Никита Гораев, избитый на пляже "Фрегат" в Сочи, сейчас находится дома, у него гематомы от удара железными палками и плохое самочувствие, рассказала РИА Новости его мать.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Позже сочинская полиция сообщила о задержании 4 подозреваемых, возбуждено уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
"Мы до 5.30 были в отделении полиции, протоколировались. В конце концов было опознание людей, которых задержали. Нам предложили госпитализацию, но мы поехали домой… Сегодня в восемь часов утра он проснулся дома, у него рвотные позывы, на голове огромные гематомы от ударов железными палками. Сейчас он находится дома в тяжёлом состоянии, мы решаем вопрос: либо я вызываю скорую, либо мы едем в судмедэкспертизу", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что администрация города Сочи вызвалась помочь семье пострадавшего, ему сделали магнитно-резонансную томографию.
Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края проинформировала, что дополнительно по инциденту будет проведена проверка исполнения федерального законодательства органами местного самоуправления Сочи и компании ООО "Панорама", арендующей пляж.