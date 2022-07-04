https://ria.ru/20220704/proisshestvie-1800102013.html

Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о его состоянии

Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о его состоянии - РИА Новости, 04.07.2022

Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о его состоянии

Никита Гораев, избитый на пляже "Фрегат" в Сочи, сейчас находится дома, у него гематомы от удара железными палками и плохое самочувствие, рассказала РИА Новости РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:02

2022-07-04T14:02

2022-07-04T14:21

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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Никита Гораев, избитый на пляже "Фрегат" в Сочи, сейчас находится дома, у него гематомы от удара железными палками и плохое самочувствие, рассказала РИА Новости его мать.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Позже сочинская полиция сообщила о задержании 4 подозреваемых, возбуждено уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)."Мы до 5.30 были в отделении полиции, протоколировались. В конце концов было опознание людей, которых задержали. Нам предложили госпитализацию, но мы поехали домой… Сегодня в восемь часов утра он проснулся дома, у него рвотные позывы, на голове огромные гематомы от ударов железными палками. Сейчас он находится дома в тяжёлом состоянии, мы решаем вопрос: либо я вызываю скорую, либо мы едем в судмедэкспертизу", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что администрация города Сочи вызвалась помочь семье пострадавшего, ему сделали магнитно-резонансную томографию.Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края проинформировала, что дополнительно по инциденту будет проведена проверка исполнения федерального законодательства органами местного самоуправления Сочи и компании ООО "Панорама", арендующей пляж.

https://ria.ru/20220704/zaderzhanie-1799981549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, новости - туризм