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Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о его состоянии - РИА Новости, 04.07.2022
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Туризм
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Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о его состоянии
Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о его состоянии - РИА Новости, 04.07.2022
Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о его состоянии
Никита Гораев, избитый на пляже "Фрегат" в Сочи, сейчас находится дома, у него гематомы от удара железными палками и плохое самочувствие, рассказала РИА Новости РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:02
2022-07-04T14:21
происшествия
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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Никита Гораев, избитый на пляже "Фрегат" в Сочи, сейчас находится дома, у него гематомы от удара железными палками и плохое самочувствие, рассказала РИА Новости его мать.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Позже сочинская полиция сообщила о задержании 4 подозреваемых, возбуждено уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)."Мы до 5.30 были в отделении полиции, протоколировались. В конце концов было опознание людей, которых задержали. Нам предложили госпитализацию, но мы поехали домой… Сегодня в восемь часов утра он проснулся дома, у него рвотные позывы, на голове огромные гематомы от ударов железными палками. Сейчас он находится дома в тяжёлом состоянии, мы решаем вопрос: либо я вызываю скорую, либо мы едем в судмедэкспертизу", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что администрация города Сочи вызвалась помочь семье пострадавшего, ему сделали магнитно-резонансную томографию.Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края проинформировала, что дополнительно по инциденту будет проведена проверка исполнения федерального законодательства органами местного самоуправления Сочи и компании ООО "Панорама", арендующей пляж.
https://ria.ru/20220704/zaderzhanie-1799981549.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, новости - туризм
14:02 04.07.2022 (обновлено: 14:21 04.07.2022)
 
Мать избитого на пляже в Сочи рассказала о его состоянии

Мать избитого на пляже в Сочи: Никита находится дома, но состояние тяжелое

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Никита Гораев, избитый на пляже "Фрегат" в Сочи, сейчас находится дома, у него гематомы от удара железными палками и плохое самочувствие, рассказала РИА Новости его мать.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Позже сочинская полиция сообщила о задержании 4 подозреваемых, возбуждено уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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"Мы до 5.30 были в отделении полиции, протоколировались. В конце концов было опознание людей, которых задержали. Нам предложили госпитализацию, но мы поехали домой… Сегодня в восемь часов утра он проснулся дома, у него рвотные позывы, на голове огромные гематомы от ударов железными палками. Сейчас он находится дома в тяжёлом состоянии, мы решаем вопрос: либо я вызываю скорую, либо мы едем в судмедэкспертизу", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что администрация города Сочи вызвалась помочь семье пострадавшего, ему сделали магнитно-резонансную томографию.
Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края проинформировала, что дополнительно по инциденту будет проведена проверка исполнения федерального законодательства органами местного самоуправления Сочи и компании ООО "Панорама", арендующей пляж.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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