https://ria.ru/20220703/plyazh-1799953685.html

В Сочи работники городского пляжа избили отдыхающего

В Сочи работники городского пляжа избили отдыхающего - РИА Новости, 03.07.2022

В Сочи работники городского пляжа избили отдыхающего

Полицейские в Сочи ищут участников конфликта, в ходе которого охранники сочинского пляжа избили отдыхающего, он сейчас находится в больнице, сообщает... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T19:42

2022-07-03T19:42

2022-07-03T19:51

происшествия

сочи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg

СОЧИ, 3 июл – РИА Новости. Полицейские в Сочи ищут участников конфликта, в ходе которого охранники сочинского пляжа избили отдыхающего, он сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилась публикация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" якобы избили мужчину палками и прутьями в процессе конфликта. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. После инцидента сочинские полицейские организовали проверку."Работники пляжа нанесли 23-летнему молодому человеку множественные удары, после чего покинули место происшествия. Пострадавший госпитализирован. Оперативно прибывшими полицейскими один из участников конфликта задержан и доставлен в УВД по городу Сочи. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причин инцидента и задержание остальных лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220624/taksist-1797725516.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия