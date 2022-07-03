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В Сочи работники городского пляжа избили отдыхающего
В Сочи работники городского пляжа избили отдыхающего - РИА Новости, 03.07.2022
В Сочи работники городского пляжа избили отдыхающего
Полицейские в Сочи ищут участников конфликта, в ходе которого охранники сочинского пляжа избили отдыхающего, он сейчас находится в больнице, сообщает... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T19:42
2022-07-03T19:42
2022-07-03T19:51
происшествия
сочи
россия
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СОЧИ, 3 июл – РИА Новости. Полицейские в Сочи ищут участников конфликта, в ходе которого охранники сочинского пляжа избили отдыхающего, он сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.В соцсетях появилась публикация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" якобы избили мужчину палками и прутьями в процессе конфликта. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. После инцидента сочинские полицейские организовали проверку."Работники пляжа нанесли 23-летнему молодому человеку множественные удары, после чего покинули место происшествия. Пострадавший госпитализирован. Оперативно прибывшими полицейскими один из участников конфликта задержан и доставлен в УВД по городу Сочи. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причин инцидента и задержание остальных лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, россия
19:42 03.07.2022 (обновлено: 19:51 03.07.2022)
В Сочи работники городского пляжа избили отдыхающего
Полиция в Сочи разыскивает работников городского пляжа "Фрегат", избивших отдыхающего