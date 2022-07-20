https://ria.ru/20220720/siemens-1803849290.html
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока"
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока"
Компания Siemens готова обслуживать еще больше турбин для поставок газа по “Северному потоку” при наличии соответствующего запроса, сообщили в среду РИА Новости РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:21
2022-07-20T18:21
2022-07-20T18:50
экономика
европа
канада
siemens
газпром
северный поток
в мире
природный газ
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Компания Siemens готова обслуживать еще больше турбин для поставок газа по “Северному потоку” при наличии соответствующего запроса, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе компании."В нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом. Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят”, - заявили в компании.“Нашей целью в подобных случаях всегда является доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки”, - сообщили в Siemens.В июле канадское издание Globe and Mail сообщало, что Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.Отмечалось, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивало издание, является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Однако Оттава может отозвать это решение в любой момент.В пресс-службе Siemens добавили, что компания не комментирует заявления "Газпрома" о запросе предоставить соответствующую документацию по отправке турбиныВ среду "Газпром" сообщил, что пока не получил от немецкой Siemens официальных документов, позволяющих вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции (КС) "Портовая" в условиях санкций, поэтому запросил их еще раз и подчеркнул, что подобные гарантии, а также последующий капремонт других двигателей, напрямую влияют на работу "Северного потока"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803828633.html
https://ria.ru/20220720/turbina-1803768682.html
https://ria.ru/20220720/gaz-1803741211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, канада, siemens, газпром, северный поток, в мире, природный газ, россия, германия
18:21 20.07.2022 (обновлено: 18:50 20.07.2022)
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока"
Siemens заявила о готовности обслужить больше турбин для "Северного потока" при запросе
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Компания Siemens готова обслуживать еще больше турбин для поставок газа по “Северному потоку” при наличии соответствующего запроса, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе компании.
"В нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом. Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят”, - заявили в компании.
“Нашей целью в подобных случаях всегда является доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки”, - сообщили в Siemens
.
В июле канадское издание Globe and Mail сообщало, что Канада
может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток
" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Отмечалось, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивало издание, является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Однако Оттава может отозвать это решение в любой момент.
В пресс-службе Siemens добавили, что компания не комментирует заявления "Газпрома
" о запросе предоставить соответствующую документацию по отправке турбины
В среду "Газпром" сообщил, что пока не получил от немецкой Siemens официальных документов, позволяющих вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции (КС) "Портовая" в условиях санкций, поэтому запросил их еще раз и подчеркнул, что подобные гарантии, а также последующий капремонт других двигателей, напрямую влияют на работу "Северного потока".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу
- остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.
Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.