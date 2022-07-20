Рейтинг@Mail.ru
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/siemens-1803849290.html
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока"
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока"
Компания Siemens готова обслуживать еще больше турбин для поставок газа по “Северному потоку” при наличии соответствующего запроса, сообщили в среду РИА Новости РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:21
2022-07-20T18:50
экономика
европа
канада
siemens
газпром
северный поток
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Компания Siemens готова обслуживать еще больше турбин для поставок газа по “Северному потоку” при наличии соответствующего запроса, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе компании."В нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом. Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят”, - заявили в компании.“Нашей целью в подобных случаях всегда является доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки”, - сообщили в Siemens.В июле канадское издание Globe and Mail сообщало, что Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.Отмечалось, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивало издание, является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Однако Оттава может отозвать это решение в любой момент.В пресс-службе Siemens добавили, что компания не комментирует заявления "Газпрома" о запросе предоставить соответствующую документацию по отправке турбиныВ среду "Газпром" сообщил, что пока не получил от немецкой Siemens официальных документов, позволяющих вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции (КС) "Портовая" в условиях санкций, поэтому запросил их еще раз и подчеркнул, что подобные гарантии, а также последующий капремонт других двигателей, напрямую влияют на работу "Северного потока"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803828633.html
https://ria.ru/20220720/turbina-1803768682.html
https://ria.ru/20220720/gaz-1803741211.html
европа
канада
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_248c27e9460bbd8def7dc897231b9698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, канада, siemens, газпром, северный поток, в мире, природный газ, россия, германия
18:21 20.07.2022 (обновлено: 18:50 20.07.2022)
 
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока"

Siemens заявила о готовности обслужить больше турбин для "Северного потока" при запросе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Компания Siemens готова обслуживать еще больше турбин для поставок газа по “Северному потоку” при наличии соответствующего запроса, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе компании.
"В нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом. Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят”, - заявили в компании.
Береговые сооружения в Любмине - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 17:50
Немецкий оператор ГТС ожидает возобновления поставок по "Северному потоку"
“Нашей целью в подобных случаях всегда является доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки”, - сообщили в Siemens.
В июле канадское издание Globe and Mail сообщало, что Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Отмечалось, что министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивало издание, является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Однако Оттава может отозвать это решение в любой момент.
Путин о решении Канады задержать возврат турбины для Северного потока - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:41
Путин прокомментировал задержку возврата турбины для "Северного потока"
В пресс-службе Siemens добавили, что компания не комментирует заявления "Газпрома" о запросе предоставить соответствующую документацию по отправке турбины
В среду "Газпром" сообщил, что пока не получил от немецкой Siemens официальных документов, позволяющих вернуть из ремонта турбину для компрессорной станции (КС) "Портовая" в условиях санкций, поэтому запросил их еще раз и подчеркнул, что подобные гарантии, а также последующий капремонт других двигателей, напрямую влияют на работу "Северного потока".
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен 11 июля на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. При этом с середины июня экспорт по трубопроводу шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов мощности. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля заявила о разрешении вывезти из страны один из них.
Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:33
Европа собралась впервые провести зиму без российского газа
 
ЭкономикаЕвропаКанадаSiemensГазпромСеверный потокВ миреПриродный газРоссияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала