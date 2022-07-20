https://ria.ru/20220720/shri-lanka-1803618315.html
В парламенте Шри-Ланки началось голосование на выборах президента
В парламенте Шри-Ланки началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 20.07.2022
В парламенте Шри-Ланки началось голосование на выборах президента
В парламенте Шри-Ланки идет голосование на выборах нового президента страны, прямую трансляцию из зала заседаний ведут официальный парламентский телеканал и... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:51
2022-07-20T08:51
2022-07-20T08:51
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. В парламенте Шри-Ланки идет голосование на выборах нового президента страны, прямую трансляцию из зала заседаний ведут официальный парламентский телеканал и новостной интернет-портал Adaderana.Перед началом голосования перед депутатами выступил генеральный секретарь парламента Дхаммика Дасанаяке, зачитавший инструкцию по выборам президента парламентским голосованием в соответствии с конституцией и специальным разделом Акта о президентских выборах 1981 года. Специальная процедура избрания президента парламентским голосованием вместо общенациональных выборов предусмотрена законами Ши-Ланки для случаев отставки президента до окончания срока его полномочий. Бывший президент страны Готабая Раджапакса на прошлой неделе ушел в отставку и уехал из страны.После зачтения инструкции генсек парламента показал депутатам урну для голосования в виде деревянного ящика с прорезью, открыл крышку, продемонстрировав депутатам и представителям СМИ, что урна пуста, а затем закрыл и запечатал ее.Первым проголосовал спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена, вторым – премьер министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, который сам является одним из трех кандидатов на выборах. Помимо Викремесингхе, кандидатами также являются бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума, которого поддерживает ряд оппозиционных и часть правительственной фракции, и Анура Кумара Дисанаяке, глава коммунистической марксистско-ленинской фракции парламента.Каждый из 225 депутатов вызывается счетной комиссией по очереди, получает бюллетень, удаляется за ширму, чтобы его заполнить, затем возвращается к столу счетной комиссии и опускает бюллетень в урну. Генеральный секретарь парламента является председателем счетной комиссии, он объявит результаты голосования по окончании процедуры.Утром в день голосования портал Adaderana опубликовал схему и принципы парламентского голосования. Президентом страны станет кандидат, получивший 50% или больше голосов депутатов. В случае, если никто не наберет половины голосов, предусмотрена особая процедура выбора победителя из двух кандидатов, набравших наибольшую поддержку, без повторного голосования.
https://ria.ru/20220719/kandidaty-1803367745.html
https://ria.ru/20220720/shri-lanka-1803450398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
В парламенте Шри-Ланки началось голосование на выборах президента
Парламентарии Шри-Ланки начали голосовать на выборах президента
БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости.
В парламенте Шри-Ланки идет голосование на выборах нового президента страны, прямую трансляцию из зала заседаний ведут официальный парламентский телеканал и новостной интернет-портал Adaderana
.
Перед началом голосования перед депутатами выступил генеральный секретарь парламента Дхаммика Дасанаяке, зачитавший инструкцию по выборам президента парламентским голосованием в соответствии с конституцией и специальным разделом Акта о президентских выборах 1981 года. Специальная процедура избрания президента парламентским голосованием вместо общенациональных выборов предусмотрена законами Ши-Ланки для случаев отставки президента до окончания срока его полномочий. Бывший президент страны Готабая Раджапакса
на прошлой неделе ушел в отставку и уехал из страны.
После зачтения инструкции генсек парламента показал депутатам урну для голосования в виде деревянного ящика с прорезью, открыл крышку, продемонстрировав депутатам и представителям СМИ, что урна пуста, а затем закрыл и запечатал ее.
Первым проголосовал спикер парламента Шри-Ланки
Махинда Япа Абеивардена, вторым – премьер министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, который сам является одним из трех кандидатов на выборах. Помимо Викремесингхе, кандидатами также являются бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума, которого поддерживает ряд оппозиционных и часть правительственной фракции, и Анура Кумара Дисанаяке, глава коммунистической марксистско-ленинской фракции парламента.
Каждый из 225 депутатов вызывается счетной комиссией по очереди, получает бюллетень, удаляется за ширму, чтобы его заполнить, затем возвращается к столу счетной комиссии и опускает бюллетень в урну. Генеральный секретарь парламента является председателем счетной комиссии, он объявит результаты голосования по окончании процедуры.
Утром в день голосования портал Adaderana опубликовал схему и принципы парламентского голосования. Президентом страны станет кандидат, получивший 50% или больше голосов депутатов. В случае, если никто не наберет половины голосов, предусмотрена особая процедура выбора победителя из двух кандидатов, набравших наибольшую поддержку, без повторного голосования.