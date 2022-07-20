08:57 20.07.2022 (обновлено: 17:51 20.07.2022)
Шойгу дал приказ жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса
Глава МО Шойгу приказал группировке войск "Запад" оперативно уничтожать беспилотники ВСУ
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские подразделения должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ, заявил министр обороны Сергей Шойгу, инспектируя группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине.
Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и боевых задачах.
"По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов", — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку "Юг", возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку "Восток".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В частности, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, крупнейший город на побережье Азовского моря Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.