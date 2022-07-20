https://ria.ru/20220720/shoygu-1803618895.html

Шойгу дал приказ жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса

Шойгу дал приказ жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса - РИА Новости, 20.07.2022

Шойгу дал приказ жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса

Российские подразделения должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ, заявил министр обороны Сергей Шойгу,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:57

2022-07-20T08:57

2022-07-20T17:51

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские подразделения должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ, заявил министр обороны Сергей Шойгу, инспектируя группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине.Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и боевых задачах.Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку "Юг", возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку "Восток".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В частности, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, крупнейший город на побережье Азовского моря Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу доложили об обстановке и боевых задачах в ходе спецоперации. Кадры Минобороны России Шойгу заслушал доклад командующего группировкой "Запад" Сычевого по обстановке и боевых задачах, выполняемых в зоне ответственности в ходе спецоперации. 2022-07-20T08:57 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия