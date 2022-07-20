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Шойгу дал приказ жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/shoygu-1803618895.html
Шойгу дал приказ жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса
Шойгу дал приказ жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса - РИА Новости, 20.07.2022
Шойгу дал приказ жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса
Российские подразделения должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ, заявил министр обороны Сергей Шойгу,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:57
2022-07-20T17:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские подразделения должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ, заявил министр обороны Сергей Шойгу, инспектируя группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине.Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и боевых задачах.Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку "Юг", возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку "Восток".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В частности, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, крупнейший город на побережье Азовского моря Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html
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Шойгу доложили об обстановке и боевых задачах в ходе спецоперации. Кадры Минобороны России
Шойгу заслушал доклад командующего группировкой "Запад" Сычевого по обстановке и боевых задачах, выполняемых в зоне ответственности в ходе спецоперации.
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
08:57 20.07.2022 (обновлено: 17:51 20.07.2022)
 
Шойгу дал приказ жестко пресекать обстрелы населенных пунктов Донбасса

Глава МО Шойгу приказал группировке войск "Запад" оперативно уничтожать беспилотники ВСУ

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские подразделения должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ, заявил министр обороны Сергей Шойгу, инспектируя группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине.
Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и боевых задачах.

"По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов", — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку "Юг", возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку "Восток".
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В частности, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, крупнейший город на побережье Азовского моря Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.
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