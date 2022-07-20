https://ria.ru/20220720/shakhmaty-1803205237.html

Международный день шахмат

Международный день шахмат - РИА Новости, 20.07.2022

Международный день шахмат

Международный день шахмат отмечается 20 июля – в день основания в 1924 году Международной шахматной федерации (FIDE, Federation Internationale des Echecs)... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T04:08

2022-07-20T04:08

2022-07-20T04:08

справки

международная федерация шахмат (fide)

гарри каспаров

аркадий дворкович

тигран петросян

центральная азия

европа

испания

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Международный день шахмат отмечается 20 июля – в день основания в 1924 году Международной шахматной федерации (FIDE, Federation Internationale des Echecs). Праздник отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1966 года.12 декабря 2019 года Генеральная Ассамблея ООН также провозгласила 20 июля Всемирным днем шахмат в ознаменование даты основания Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Шахматы – одна из самых древних интеллектуальных и культурных игр, в которой сочетаются спорт, научное мышление и элементы искусства. Многие страны оспаривают честь именоваться местом, где были изобретены шахматы.Существует древняя легенда, которая приписывает создание шахмат некоему индийскому брамину. За свое изобретение он попросил у раджи незначительную, на первый взгляд, награду: столько пшеничных зерен, сколько окажется на шахматной доске, если на первую клетку положить одно зерно, на вторую – два зерна, на третью – четыре зерна и т.д. Оказалось, что такого количества зерна (два в шестьдесят четвертой степени) достаточно, чтобы заполнить хранилище объемом 180 км³. Так было изобретено математическое действие возведения в степень, а Индия стала считаться прародиной шахмат, которые там назывались чатуранга. Игра символизировала битву с участием четырех родов войск – боевых колесниц (ратха), слонов (хасти), конницы (асива) и пеших воинов, которыми руководил раджа, – расположенных по углам доски. В игре участвовали четыре человека, движение фигур определялось с помощью игральных костей, игра велась на истребление фигур противника.Преемницей чатуранги стала игра шатранг (чатранг), которая возникла в Центральной Азии в конце V – начале VIвеков. Имела два "лагеря" фигур и новую фигуру, изображающую советника короля – фарзина; играли два соперника. Цель игры – поставить мат королю соперника.В VIII-IX веках шатранг распространился из Центральной Азии на Восток и Запад, где стал известен под арабским названием шатрандж. В шатрандже (IX-XV века) сохранилась терминология и расстановка фигур шатранга, но изменился внешний вид фигур. Ввиду запрещения исламом изображения живых существ, арабы использовали миниатюрные абстрактные фигурки в виде небольших цилиндров и конусов, что упрощало их изготовление, способствовало распространению игры.В период раннего средневековья шатрандж проник в Европу – Испанию, Италию, позднее в Англию, Германию, Францию. В Византии, на Руси, в Болгарии игра стала известна примерно в X-XII веках. С арабским периодом связано и появление так называемой описательной нотации, благодаря которой стала возможной запись сыгранных партий.Несмотря на сопротивление первоначально мусульманского духовенства, а затем и христианской церкви, приравнявшей шахматы к азартным играм в кости и считавшей их "бесовским наваждением", шахматы постепенно становились одной из популярных игр не только среди феодальной знати, но и в народе.Русское название игры пришло из тюркских языков: "шах мат" означает "правитель повержен".Одним из первых теоретиков современных шахмат считается лучший шахматист Испании XVI века Руй Лопес де Сегура. В конце XVI – начале XVII веков сложилась итальянская школа шахмат: она способствовала разработке оригинальных по замыслам комбинаций, развила эстетическую сторону шахмат. В XVIII века возникла французская шахматная школа во главе с Франсуа-Андре Филидором. В начале XIX века некоторые его идеи были развиты первым русским мастером Александром Петровым. В 1836 году в Париже начал издаваться первый шахматный журнал Le Palamède.Первое международное состязание прошло при дворе испанского короля Филиппа II (1575). В конце XVIII – первой половине XIXвеков во многих странах Европы начали проводиться шахматные матчи. Первый международный турнир в истории современных шахмат состоялся в Лондоне в 1851 году и был приурочен ко Всемирной промышленной выставке.С появлением компьютера шахматисты начали осваивать и его – появились компьютерные шахматные программы, начали устраиваться турниры среди компьютеров.В 1924 году в Париже была основана Международная шахматная федерация (ФИДЕ), в настоящее время она объединяет 199 национальных шахматных федераций. Под эгидой ФИДЕ проводятся чемпионаты и соревнования среди мужчин, женщин, молодежи, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. С октября 2018 года ФИДЕ возглавляет Аркадий Дворкович. Очередные выборы президента ФИДЕ состоятся 7 августа 2022 года. В 1993 году произошел раскол в шахматах, когда 13-й чемпион мира Гарри Каспаров*, не согласившись с политикой, проводимой Международной федерацией шахмат (ФИДЕ), организовал Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША), за что был лишен ФИДЕ чемпионского титула. Вскоре среди шахматистов возникло движение, целью которого было объединение параллельно развивающихся турниров. Предлагались различные схемы для выявления сильнейшего шахматиста планеты, но никак не удавалось договориться и долгое время не удавалось провести объединительные матчи из-за серьезных финансовых проблем. В 2006 году титулы чемпионов мира были объединены. Российская шахматная школа обладает богатыми традициями. Начиная со второй половины XX века, СССР доминировал в шахматном спорте. В 1948 году Михаил Ботвинник открыл "советскую" эру, которая вплоть до распада СССР прерывалась только один раз, с 1972 по 1975 год, когда чемпионом был американец Роберт (Бобби) Фишер. Обладателями чемпионского титула стали: Михаил Ботвинник (1948-1957, 1958-1960, 1961-1963), Василий Смыслов (1957-1958), Михаил Таль (1960-1961), Тигран Петросян (1963-1969), Борис Спасский (1969-1972), Анатолий Карпов (1975-1985; по версии ФИДЕ – 1993, 1996, 1998), Гарри Каспаров* (1985-1993; по версии ПША – 1993-2000), Александр Халифман (1999-2000, по версии ФИДЕ), Владимир Крамник (по версии ПША – 2000-2006, абсолютный чемпион мира по шахматам 2006-2007). Игра в шахматы постоянно меняется вместе с окружающим миром, и в наши дни она стала неотъемлемой частью жизни миллионов людей на всей планете.Будучи доступным и инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводится в любом месте. В шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении.В Международный день шахмат традиционно в шахматных клубах проходят праздничные мероприятия, турниры, викторины. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, международная федерация шахмат (fide), гарри каспаров, аркадий дворкович, тигран петросян, центральная азия, европа, испания, юнеско, оон, шахматы