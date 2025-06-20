https://ria.ru/20250620/shakhmaty-1960449538.html

Международный день шахмат: когда отмечают, история, интересные факты

День шахмат 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

Международный день шахмат: когда отмечают, история, интересные факты

Международный день шахмат отмечают шахматисты всего мира. История праздника, какого числа отмечается в 2025 году, что, где и когда будет происходить в эту дату... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:10:00+03:00

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День шахматМОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Международный день шахмат отмечают шахматисты всего мира. История праздника, какого числа отмечается в 2025 году, что, где и когда будет происходить в эту дату – в материале РИА Новости.Когда отмечаютМеждународный день шахмат отмечается в России и во всём мире 20 июля – в день основания в 1924 году Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE, ФИДЕ). Праздник отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1966 года.Около 70% взрослого населения (США, Великобритания, Германия, Россия, Индия) играли в шахматы в какой-то период своей жизни12 декабря 2019 года Генеральная Ассамблея ООН также провозгласила 20 июля Всемирным днем шахмат в ознаменование даты основания Международной шахматной федерации. История праздникаРодиной шахмат считается Индия, где не позднее V века сложилась их древнейшая форма – чатуранга. Игра символизировала битву с участием четырех родов войск – боевых колесниц (ратха), слонов (хасти), конницы (ашва) и пеших воинов (падати), которыми руководил предводитель (раджа), – расположенных по углам доски. В игре участвовали четыре человека, движение фигур определялось с помощью игральных костей, игра велась на истребление фигур противника. Шатрандж и распространение игрыПреемницей чатуранги стала игра шатранг (чатранг), которая возникла в Центральной Азии в конце V – начале VI века. Имела два "лагеря" фигур и новую фигуру, изображающую советника короля, – фарзина; играли два соперника. Цель игры – поставить мат королю соперника.В VIII-IX веках шатранг распространился из Центральной Азии на Восток и Запад, где стал известен под арабским названием шатрандж. За шесть последующих веков расстановка шахматных фигур и терминология игры сохранились, но сами фигуры приобрели форму цилиндров и конусов, так как ислам запрещает изображение живых существ. Это упрощало изготовление шахмат и дело игру более распространённой.В период раннего Средневековья шатрандж проник в Европу. В Византии, на Руси, в Болгарии игра стала известна примерно в X-XII веках. Несмотря на сопротивление первоначально мусульманского духовенства, а затем христианской церкви, приравнявшей шахматы к азартным играм в кости и считавшей их "бесовским наваждением", шахматы постепенно становились одной из популярных игр не только среди феодальной знати, но и в народе.Русское название игры – шахматы – возникло на базе словосочетания "шах мат", заимствованного из персидского языка, где оно обозначает "шах умер". Первые шахматные школы и турнирыОдним из первых теоретиков современных шахмат считается лучший шахматист Испании XVI века Руй Лопес де Сегура. Тогде же сложилась итальянская школа шахмат, развивалась эстетическая сторона игры и оригиниальные комбинации.В XVIII веке возникла французская шахматная школа во главе с Франсуа Андре Филидором. В начале XIX века, в том числе в России, некоторые его идеи были развиты первым русским мастером Александром Петровым. Шахматная школа в России начала складываться с 1930-х годов и сейчас обладает богатейшими традициями. В 1970-е годы советских шахматистов даже лишали статуса гегемонов на международных турнирах – больше никому из иностранцев это не удавалось.Первое международное состязание прошло при дворе испанского короля Филиппа II (1575). В конце XVIII – первой половине XIX века во многих странах Европы начали проводиться шахматные матчи.Первый международный турнир в истории современных шахмат состоялся в Лондоне (Великобритания) в 1851 году и был приурочен ко Всемирной промышленной выставке.Основание международной шахматной федерацииВ 1924 году в Париже была основана Международная шахматная федерация (ФИДЕ), в настоящее время она объединяет 201 национальную шахматную федерацию. С 2018 года ФИДЕ возглавляет Аркадий Дворкович, переизбран на пост в 2022 году.Как отмечаютВ Международный день шахмат в России в шахматных клубах традиционно проходят праздничные мероприятия, турниры, викторины, выставки. Так, в парке “Зарядье” в Москве открылась выставка, на которой представлены уникальные шахматные комплекты, а также материалы о выдающихся шахматистах.Под эгидой ФИДЕ проводятся всемирные чемпионаты и соревнования среди мужчин, женщин, молодежи, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.Интересные факты о шахматахМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, спорт, в мире, шахматы, гарри каспаров