https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803737374.html

Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем

Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем - РИА Новости, 20.07.2022

Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал шабашем введенные санкции и ограничения против России. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:11

2022-07-20T15:11

2022-07-20T15:11

владимир путин

россия

украина

общество

сергей кириенко

санкции в отношении россии

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ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал шабашем введенные санкции и ограничения против России."У нас впервые предоставлено право для ребятишек из других стран (принять участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена" - ред.), и на фоне всего этого шабаша с бесконечными санкциями, ограничениями было бы вполне понятно, если бы ребятишки из других стран поосторожничали на фоне оголтелой информационной кампании против России, но показательно, у нас участвуют ребята из 34 стран мира", - сказал журналистам Кириенко.По его словам, ребята едут в Россию со всего мира, так как здесь есть возможность победить в конкурсе" Большая перемена" и поступить практически в любой вуз страны.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220720/putin-1803696311.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, общество, сергей кириенко, санкции в отношении россии