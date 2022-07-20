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Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем - РИА Новости, 20.07.2022
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Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем
Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем - РИА Новости, 20.07.2022
Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал шабашем введенные санкции и ограничения против России. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:11
2022-07-20T15:11
владимир путин
россия
украина
общество
сергей кириенко
санкции в отношении россии
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ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал шабашем введенные санкции и ограничения против России."У нас впервые предоставлено право для ребятишек из других стран (принять участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена" - ред.), и на фоне всего этого шабаша с бесконечными санкциями, ограничениями было бы вполне понятно, если бы ребятишки из других стран поосторожничали на фоне оголтелой информационной кампании против России, но показательно, у нас участвуют ребята из 34 стран мира", - сказал журналистам Кириенко.По его словам, ребята едут в Россию со всего мира, так как здесь есть возможность победить в конкурсе" Большая перемена" и поступить практически в любой вуз страны.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220720/putin-1803696311.html
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владимир путин, россия, украина, общество, сергей кириенко, санкции в отношении россии
15:11 20.07.2022
 
Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем

Замглавы администрации президента Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал шабашем введенные санкции и ограничения против России.
"У нас впервые предоставлено право для ребятишек из других стран (принять участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена" - ред.), и на фоне всего этого шабаша с бесконечными санкциями, ограничениями было бы вполне понятно, если бы ребятишки из других стран поосторожничали на фоне оголтелой информационной кампании против России, но показательно, у нас участвуют ребята из 34 стран мира", - сказал журналистам Кириенко.
По его словам, ребята едут в Россию со всего мира, так как здесь есть возможность победить в конкурсе" Большая перемена" и поступить практически в любой вуз страны.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Владимир ПутинРоссияУкраинаОбществоСергей КириенкоСанкции в отношении России
 
 
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