Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем
Замглавы администрации президента Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал шабашем введенные санкции и ограничения против России.
"У нас впервые предоставлено право для ребятишек из других стран (принять участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена" - ред.), и на фоне всего этого шабаша с бесконечными санкциями, ограничениями было бы вполне понятно, если бы ребятишки из других стран поосторожничали на фоне оголтелой информационной кампании против России, но показательно, у нас участвуют ребята из 34 стран мира", - сказал журналистам Кириенко.
По его словам, ребята едут в Россию со всего мира, так как здесь есть возможность победить в конкурсе" Большая перемена" и поступить практически в любой вуз страны.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.