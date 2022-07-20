https://ria.ru/20220720/sammit-1803642209.html

Турецкие СМИ назвали саммит в Тегеране историческим

Турецкие СМИ назвали саммит в Тегеране историческим - РИА Новости, 20.07.2022

Турецкие СМИ назвали саммит в Тегеране историческим

Весь мир следил за встречей лидеров Турции, РФ и Ирана в Тегеране, итоговое заявление, где сделан акцент на сирийском урегулировании, историческое, пишет в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:50

2022-07-20T10:50

2022-07-20T10:50

в мире

сирия

турция

россия

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владимир путин

ибрахим раиси

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. Весь мир следил за встречей лидеров Турции, РФ и Ирана в Тегеране, итоговое заявление, где сделан акцент на сирийском урегулировании, историческое, пишет в среду портал Haberler.com.Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган во вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Они подчеркнули актуальность "астанинского" формата для урегулирования сирийского кризиса, договорились встретиться в следующий раз уже в России по приглашению Путина. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, при этом стороны подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами и мирным путем, отвергли все односторонние санкции против Сирии и подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют там под разными названиями. Путин при этом заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии."Эрдоган, Путин и Раиси подписались! Акцент на Сирии в заявлении из 16 пунктов, опубликованном после саммита, за которым следил весь мир", - пишет портал. В свою очередь газета Star отмечает, что "все три страны – гаранты "астанинского процесса" по Сирии - имеют великую историю"."Между тем, Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что "последнее слово в Сирии остается за мной". Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом", - пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите. "Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии", - пишет издание.

https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html

https://ria.ru/20220720/putin-1803612210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, турция, россия, иран, владимир путин, ибрахим раиси, реджеп тайип эрдоган, тегеран (город)