Турецкие СМИ назвали саммит в Тегеране историческим
Турецкое издание Haberler назвало заявление по итогам саммита в Тегеране историческим
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. Весь мир следил за встречей лидеров Турции, РФ и Ирана в Тегеране, итоговое заявление, где сделан акцент на сирийском урегулировании, историческое, пишет в среду портал Haberler.com.
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган во вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Они подчеркнули актуальность "астанинского" формата для урегулирования сирийского кризиса, договорились встретиться в следующий раз уже в России по приглашению Путина. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, при этом стороны подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами и мирным путем, отвергли все односторонние санкции против Сирии и подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют там под разными названиями. Путин при этом заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.
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"Эрдоган, Путин и Раиси подписались! Акцент на Сирии в заявлении из 16 пунктов, опубликованном после саммита, за которым следил весь мир", - пишет портал. В свою очередь газета Star отмечает, что "все три страны – гаранты "астанинского процесса" по Сирии - имеют великую историю".
"Между тем, Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что "последнее слово в Сирии остается за мной". Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом", - пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.
Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите. "Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии", - пишет издание.
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