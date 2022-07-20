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Путин попросил Шувалова найти деньги на оснащение школ в Белоруссии - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин попросил Шувалова найти деньги на оснащение школ в Белоруссии
Путин попросил Шувалова найти деньги на оснащение школ в Белоруссии - РИА Новости, 20.07.2022
Путин попросил Шувалова найти деньги на оснащение школ в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин попросил председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова "найти десятку" миллиардов рублей для оснащения школ Белоруссии... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:23
2022-07-20T16:23
союзное государство
технологии
игорь шувалов
россия
санкт-петербург
белоруссия
агентство стратегических инициатив (аси)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова "найти десятку" миллиардов рублей для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". На сессии выступил сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов из Санкт-Петербурга, он попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. Фролов также попросил содействия в экспорте технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии."Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи", - обратился Фролов к президенту.Он добавил, что хотел бы оснастить "роббо классами" все российские школы и культурные центры за рубежом по линии Россотрудничества и МИД, платформа интересует Китай, Японию, Финляндию, Южную Корею.Путин обратился к главе ВЭБ Игорю Шувалову, который также присутствовал на пленарной сессии.Путин добавил, что белорусам надо "помочь обязательно", это близкое, союзное государство. "Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег", - добавил он.
https://ria.ru/20220706/gumpomosch-1800749197.html
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технологии, игорь шувалов, россия, санкт-петербург, белоруссия, агентство стратегических инициатив (аси), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
16:23 20.07.2022
 
Путин попросил Шувалова найти деньги на оснащение школ в Белоруссии

Президент Путин попросил Шувалова найти десять миллиардов рублей для школ в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова "найти десятку" миллиардов рублей для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.
Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". На сессии выступил сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов из Санкт-Петербурга, он попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. Фролов также попросил содействия в экспорте технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии.
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"Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи", - обратился Фролов к президенту.
Он добавил, что хотел бы оснастить "роббо классами" все российские школы и культурные центры за рубежом по линии Россотрудничества и МИД, платформа интересует Китай, Японию, Финляндию, Южную Корею.
"То, что вы предлагаете, безусловно, очень важно. Здесь бы я попросил и Светлану (Чупшеву, главу АСИ), и Диму (Дмитрия Пескова, спецпредставителя президента по цифровизации), это действительно очень важно", - ответил президент.
Путин обратился к главе ВЭБ Игорю Шувалову, который также присутствовал на пленарной сессии.
"Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим", - сказал президент.
Путин добавил, что белорусам надо "помочь обязательно", это близкое, союзное государство. "Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег", - добавил он.
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Союзное государствоТехнологииИгорь ШуваловРоссияСанкт-ПетербургБелоруссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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