https://ria.ru/20220720/putin-1803782387.html

Путин попросил Шувалова найти деньги на оснащение школ в Белоруссии

Путин попросил Шувалова найти деньги на оснащение школ в Белоруссии - РИА Новости, 20.07.2022

Путин попросил Шувалова найти деньги на оснащение школ в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин попросил председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова "найти десятку" миллиардов рублей для оснащения школ Белоруссии... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:23

2022-07-20T16:23

2022-07-20T16:23

союзное государство

технологии

игорь шувалов

россия

санкт-петербург

белоруссия

агентство стратегических инициатив (аси)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова "найти десятку" миллиардов рублей для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". На сессии выступил сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов из Санкт-Петербурга, он попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. Фролов также попросил содействия в экспорте технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии."Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи", - обратился Фролов к президенту.Он добавил, что хотел бы оснастить "роббо классами" все российские школы и культурные центры за рубежом по линии Россотрудничества и МИД, платформа интересует Китай, Японию, Финляндию, Южную Корею.Путин обратился к главе ВЭБ Игорю Шувалову, который также присутствовал на пленарной сессии.Путин добавил, что белорусам надо "помочь обязательно", это близкое, союзное государство. "Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег", - добавил он.

https://ria.ru/20220706/gumpomosch-1800749197.html

https://ria.ru/20220718/eksport-1803156154.html

россия

санкт-петербург

белоруссия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, игорь шувалов, россия, санкт-петербург, белоруссия, агентство стратегических инициатив (аси), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)