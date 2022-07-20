https://ria.ru/20220720/putin-1803688191.html

Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар"

Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар" - РИА Новости, 20.07.2022

Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар"

Переговоры Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране стали "ответным ударом" на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе, пишет китайская РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:55

2022-07-20T12:55

2022-07-20T15:46

цены на нефть

владимир путин

джо байден

ибрахим раиси

иран

россия

турция

опек

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране стали "ответным ударом" на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе, пишет китайская газета Global Times.По мнению многих экспертов, хотя визит российского президента был запланирован, в свете последних событий он приобрел особую значимость. Речь идет о недавней рабочей поездке Джо Байдена на Ближний Восток, откуда он вернулся, по сути, "с пустыми руками": в частности, глава Белого дома не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить нефтедобычу. Путин при этом обсудил с иранским и турецким коллегами множество стратегически важных вопросов, включая урегулирование ситуации в Сирии.Как отметил директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Чжу Вэйли, продуктивная поездка российского лидера после относительно бесполезного визита Байдена выглядит как "удар кулаком в лицо США". Особенно это ощутимо после заявлений президента США о необходимости "заполнить вакуум", которым может воспользоваться Москва, Пекин или Тегеран.Эксперты считают, что Россия за последние годы заметно укрепила связи с ближневосточными странами, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Вашингтон, наоборот, теряет влияние в регионе из-за серьезных изменений на мировой арене. Это происходит в том числе потому, что здешние центры силы обладают большой автономией и проводят все более самостоятельную внешнюю политику. Россия же установила прагматические отношения со странами Ближнего Востока, и это подтверждает, что попытки Запада "загнать ее в дипломатический угол" не увенчались успехом, подытожил автор статьи.Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган 19 июля провели в Тегеране встречу по Сирии и выступили с совместным заявлением по ее итогам. В числе прочего российский лидер отметил, что работа трех стран позволила "переломить хребет" международному терроризму.Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.

https://ria.ru/20220718/bayden-1803118297.html

https://ria.ru/20220720/putin-1803612210.html

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россия

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тегеран (город)

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, владимир путин, джо байден, ибрахим раиси, иран, россия, турция, опек, тегеран (город), ближний восток, саудовская аравия