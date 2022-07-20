https://ria.ru/20220720/putin-1803688191.html
Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар"
Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар" - РИА Новости, 20.07.2022
Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар"
Переговоры Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране стали "ответным ударом" на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе, пишет китайская РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:55
2022-07-20T12:55
2022-07-20T15:46
цены на нефть
владимир путин
джо байден
ибрахим раиси
иран
россия
турция
опек
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране стали "ответным ударом" на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе, пишет китайская газета Global Times.По мнению многих экспертов, хотя визит российского президента был запланирован, в свете последних событий он приобрел особую значимость. Речь идет о недавней рабочей поездке Джо Байдена на Ближний Восток, откуда он вернулся, по сути, "с пустыми руками": в частности, глава Белого дома не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить нефтедобычу. Путин при этом обсудил с иранским и турецким коллегами множество стратегически важных вопросов, включая урегулирование ситуации в Сирии.Как отметил директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Чжу Вэйли, продуктивная поездка российского лидера после относительно бесполезного визита Байдена выглядит как "удар кулаком в лицо США". Особенно это ощутимо после заявлений президента США о необходимости "заполнить вакуум", которым может воспользоваться Москва, Пекин или Тегеран.Эксперты считают, что Россия за последние годы заметно укрепила связи с ближневосточными странами, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Вашингтон, наоборот, теряет влияние в регионе из-за серьезных изменений на мировой арене. Это происходит в том числе потому, что здешние центры силы обладают большой автономией и проводят все более самостоятельную внешнюю политику. Россия же установила прагматические отношения со странами Ближнего Востока, и это подтверждает, что попытки Запада "загнать ее в дипломатический угол" не увенчались успехом, подытожил автор статьи.Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган 19 июля провели в Тегеране встречу по Сирии и выступили с совместным заявлением по ее итогам. В числе прочего российский лидер отметил, что работа трех стран позволила "переломить хребет" международному терроризму.Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.
https://ria.ru/20220718/bayden-1803118297.html
https://ria.ru/20220720/putin-1803612210.html
иран
россия
турция
тегеран (город)
ближний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, джо байден, ибрахим раиси, иран, россия, турция, опек, тегеран (город), ближний восток, саудовская аравия
12:55 20.07.2022 (обновлено: 15:46 20.07.2022)
Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар"
Global Times: Путин, совершив поездку в Иран, нанес Байдену "ответный удар"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Переговоры Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране стали "ответным ударом" на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе, пишет китайская газета Global Times
.
По мнению многих экспертов, хотя визит российского президента был запланирован, в свете последних событий он приобрел особую значимость. Речь идет о недавней рабочей поездке Джо Байдена на Ближний Восток, откуда он вернулся, по сути, "с пустыми руками": в частности, глава Белого дома не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить нефтедобычу. Путин при этом обсудил с иранским и турецким коллегами множество стратегически важных вопросов, включая урегулирование ситуации в Сирии.
Как отметил директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Чжу Вэйли, продуктивная поездка российского лидера после относительно бесполезного визита Байдена выглядит как "удар кулаком в лицо США". Особенно это ощутимо после заявлений президента США о необходимости "заполнить вакуум", которым может воспользоваться Москва, Пекин или Тегеран.
Эксперты считают, что Россия за последние годы заметно укрепила связи с ближневосточными странами, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Вашингтон, наоборот, теряет влияние в регионе из-за серьезных изменений на мировой арене. Это происходит в том числе потому, что здешние центры силы обладают большой автономией и проводят все более самостоятельную внешнюю политику. Россия же установила прагматические отношения со странами Ближнего Востока, и это подтверждает, что попытки Запада "загнать ее в дипломатический угол" не увенчались успехом, подытожил автор статьи.
Владимир Путин
, Ибрахим Раиси
и Тайип Эрдоган 19 июля провели в Тегеране
встречу по Сирии
и выступили с совместным заявлением по ее итогам. В числе прочего российский лидер отметил, что работа трех стран позволила "переломить хребет" международному терроризму.
Джо Байден
завершил поездку на Ближний Восток
на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии
. Однако местные министры настаивали, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+
, в которую входит Россия
.