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Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар" - РИА Новости, 20.07.2022
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Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар"
Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар" - РИА Новости, 20.07.2022
Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар"
Переговоры Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране стали "ответным ударом" на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе, пишет китайская РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:55
2022-07-20T15:46
цены на нефть
владимир путин
джо байден
ибрахим раиси
иран
россия
турция
опек
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране стали "ответным ударом" на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе, пишет китайская газета Global Times.По мнению многих экспертов, хотя визит российского президента был запланирован, в свете последних событий он приобрел особую значимость. Речь идет о недавней рабочей поездке Джо Байдена на Ближний Восток, откуда он вернулся, по сути, "с пустыми руками": в частности, глава Белого дома не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить нефтедобычу. Путин при этом обсудил с иранским и турецким коллегами множество стратегически важных вопросов, включая урегулирование ситуации в Сирии.Как отметил директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Чжу Вэйли, продуктивная поездка российского лидера после относительно бесполезного визита Байдена выглядит как "удар кулаком в лицо США". Особенно это ощутимо после заявлений президента США о необходимости "заполнить вакуум", которым может воспользоваться Москва, Пекин или Тегеран.Эксперты считают, что Россия за последние годы заметно укрепила связи с ближневосточными странами, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Вашингтон, наоборот, теряет влияние в регионе из-за серьезных изменений на мировой арене. Это происходит в том числе потому, что здешние центры силы обладают большой автономией и проводят все более самостоятельную внешнюю политику. Россия же установила прагматические отношения со странами Ближнего Востока, и это подтверждает, что попытки Запада "загнать ее в дипломатический угол" не увенчались успехом, подытожил автор статьи.Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган 19 июля провели в Тегеране встречу по Сирии и выступили с совместным заявлением по ее итогам. В числе прочего российский лидер отметил, что работа трех стран позволила "переломить хребет" международному терроризму.Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.
https://ria.ru/20220718/bayden-1803118297.html
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иран
россия
турция
тегеран (город)
ближний восток
саудовская аравия
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цены на нефть, владимир путин, джо байден, ибрахим раиси, иран, россия, турция, опек, тегеран (город), ближний восток, саудовская аравия
12:55 20.07.2022 (обновлено: 15:46 20.07.2022)
 
Global Times: Путин нанес Байдену "ответный удар"

Global Times: Путин, совершив поездку в Иран, нанес Байдену "ответный удар"

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране стали "ответным ударом" на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе, пишет китайская газета Global Times.
По мнению многих экспертов, хотя визит российского президента был запланирован, в свете последних событий он приобрел особую значимость. Речь идет о недавней рабочей поездке Джо Байдена на Ближний Восток, откуда он вернулся, по сути, "с пустыми руками": в частности, глава Белого дома не смог убедить представителей Саудовской Аравии в необходимости нарастить нефтедобычу. Путин при этом обсудил с иранским и турецким коллегами множество стратегически важных вопросов, включая урегулирование ситуации в Сирии.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
Как отметил директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Чжу Вэйли, продуктивная поездка российского лидера после относительно бесполезного визита Байдена выглядит как "удар кулаком в лицо США". Особенно это ощутимо после заявлений президента США о необходимости "заполнить вакуум", которым может воспользоваться Москва, Пекин или Тегеран.
Эксперты считают, что Россия за последние годы заметно укрепила связи с ближневосточными странами, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Вашингтон, наоборот, теряет влияние в регионе из-за серьезных изменений на мировой арене. Это происходит в том числе потому, что здешние центры силы обладают большой автономией и проводят все более самостоятельную внешнюю политику. Россия же установила прагматические отношения со странами Ближнего Востока, и это подтверждает, что попытки Запада "загнать ее в дипломатический угол" не увенчались успехом, подытожил автор статьи.
Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган 19 июля провели в Тегеране встречу по Сирии и выступили с совместным заявлением по ее итогам. В числе прочего российский лидер отметил, что работа трех стран позволила "переломить хребет" международному терроризму.
Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 08:00
Путин обошел Байдена на Ближнем Востоке
 
Цены на нефтьВладимир ПутинДжо БайденИбрахим РаисиИранРоссияТурцияОПЕКТегеран (город)Ближний ВостокСаудовская Аравия
 
 
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