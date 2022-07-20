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"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке - РИА Новости, 20.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220720/pitt-1803640611.html
"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке
"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке - РИА Новости, 20.07.2022
"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке
Брэд Питт выбрал для премьеры фильма "Быстрее пули" экстравагантный образ: на красной ковровой дорожке он появился в юбке, оголив спортивные ноги в татуировках. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:01
2022-07-20T11:01
шоубиз
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Брэд Питт выбрал для премьеры фильма "Быстрее пули" экстравагантный образ: на красной ковровой дорожке он появился в юбке, оголив спортивные ноги в татуировках. Общий вид дополнила розовая рубашка, коричневый пиджак и сапоги в армейском стиле.Наряд актера собрал противоречивые отзывы в социальных сетях: от ироничных до восторженных."Быстрее пули" рассказывает историю пятерых наемных убийц, которые оказались в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Питт играет в картине главную роль. Компанию ему составили Сандра Буллок, Зази Битц, Джои Кинг и другие.Ранее Питт признавался, что находится на заключительном этапе своей карьеры.
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знаменитости, брэд питт (уильям бредли), шоу-бизнес, новости культуры, сандра буллок, кино и сериалы
11:01 20.07.2022
 
"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке

Актер Брэд Питт пришел на премьеру фильма "Быстрее пули" в юбке

© AP Photo / Joel RyanАктер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Joel Ryan
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Брэд Питт выбрал для премьеры фильма "Быстрее пули" экстравагантный образ: на красной ковровой дорожке он появился в юбке, оголив спортивные ноги в татуировках. Общий вид дополнила розовая рубашка, коричневый пиджак и сапоги в армейском стиле.
© AP Photo / Markus SchreiberБрэд Питт на премьере фильма "Быстрее пули"
Брэд Питт на премьере фильма Быстрее пули - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Брэд Питт на премьере фильма "Быстрее пули"
Наряд актера собрал противоречивые отзывы в социальных сетях: от ироничных до восторженных.

"Какие ноги скрывал!", "Он нарядился в костюм Анджелины Джоли", "Что он хочет этим сказать?" – написали в интернете.

"Быстрее пули" рассказывает историю пятерых наемных убийц, которые оказались в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Питт играет в картине главную роль. Компанию ему составили Сандра Буллок, Зази Битц, Джои Кинг и другие.
Ранее Питт признавался, что находится на заключительном этапе своей карьеры.
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 09:43Шоубиз
Лайма Вайкуле выступила на сцене после слухов о болезни
 
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