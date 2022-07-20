https://ria.ru/20220720/pitt-1803640611.html
"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке
"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке - РИА Новости, 20.07.2022
"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке
Брэд Питт выбрал для премьеры фильма "Быстрее пули" экстравагантный образ: на красной ковровой дорожке он появился в юбке, оголив спортивные ноги в татуировках. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:01
2022-07-20T11:01
2022-07-20T11:01
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Брэд Питт выбрал для премьеры фильма "Быстрее пули" экстравагантный образ: на красной ковровой дорожке он появился в юбке, оголив спортивные ноги в татуировках. Общий вид дополнила розовая рубашка, коричневый пиджак и сапоги в армейском стиле.Наряд актера собрал противоречивые отзывы в социальных сетях: от ироничных до восторженных."Быстрее пули" рассказывает историю пятерых наемных убийц, которые оказались в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Питт играет в картине главную роль. Компанию ему составили Сандра Буллок, Зази Битц, Джои Кинг и другие.Ранее Питт признавался, что находится на заключительном этапе своей карьеры.
https://ria.ru/20220718/vaykule-1803129212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, брэд питт (уильям бредли), шоу-бизнес, новости культуры, сандра буллок, кино и сериалы
"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке
Актер Брэд Питт пришел на премьеру фильма "Быстрее пули" в юбке
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Брэд Питт выбрал для премьеры фильма "Быстрее пули" экстравагантный образ: на красной ковровой дорожке он появился в юбке, оголив спортивные ноги в татуировках. Общий вид дополнила розовая рубашка, коричневый пиджак и сапоги в армейском стиле.
Наряд актера собрал противоречивые отзывы в социальных сетях: от ироничных до восторженных.
"Какие ноги скрывал!", "Он нарядился в костюм Анджелины Джоли", "Что он хочет этим сказать?" – написали в интернете.
"Быстрее пули" рассказывает историю пятерых наемных убийц, которые оказались в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Питт играет в картине главную роль. Компанию ему составили Сандра Буллок, Зази Битц, Джои Кинг и другие.
Ранее Питт признавался
, что находится на заключительном этапе своей карьеры.