https://ria.ru/20220720/pitt-1803640611.html

"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке

"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке - РИА Новости, 20.07.2022

"Какие ноги!": Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке

Брэд Питт выбрал для премьеры фильма "Быстрее пули" экстравагантный образ: на красной ковровой дорожке он появился в юбке, оголив спортивные ноги в татуировках. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:01

2022-07-20T11:01

2022-07-20T11:01

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Брэд Питт выбрал для премьеры фильма "Быстрее пули" экстравагантный образ: на красной ковровой дорожке он появился в юбке, оголив спортивные ноги в татуировках. Общий вид дополнила розовая рубашка, коричневый пиджак и сапоги в армейском стиле.Наряд актера собрал противоречивые отзывы в социальных сетях: от ироничных до восторженных."Быстрее пули" рассказывает историю пятерых наемных убийц, которые оказались в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе. Питт играет в картине главную роль. Компанию ему составили Сандра Буллок, Зази Битц, Джои Кинг и другие.Ранее Питт признавался, что находится на заключительном этапе своей карьеры.

https://ria.ru/20220718/vaykule-1803129212.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, брэд питт (уильям бредли), шоу-бизнес, новости культуры, сандра буллок, кино и сериалы