https://ria.ru/20220623/pitt-1797511860.html
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры - РИА Новости, 23.06.2022
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры. Об этом он рассказал в беседе с GQ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:10
2022-06-23T12:10
2022-06-23T14:06
культура
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брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры. Об этом он рассказал в беседе с GQ. В статье отмечается, что в последнее время артист реже появляется в главных ролях и выбирает неожиданные образы, которые подрывают уже сложившиеся о нем представления как об актере. Также Питт посвящает много времени продюсированию. Он поддерживает новичков в бизнесе и помогает продвигать работы уже состоявшихся авторов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), знаменитости, звезды
12:10 23.06.2022 (обновлено: 14:06 23.06.2022)
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры
Брэд Питт заявил в интервью GQ, что находится на заключительном этапе своей карьеры