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Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры - РИА Новости, 23.06.2022
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Культура
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Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры - РИА Новости, 23.06.2022
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры. Об этом он рассказал в беседе с GQ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:10
2022-06-23T14:06
культура
новости культуры
кино и сериалы
брэд питт (уильям бредли)
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры. Об этом он рассказал в беседе с GQ. В статье отмечается, что в последнее время артист реже появляется в главных ролях и выбирает неожиданные образы, которые подрывают уже сложившиеся о нем представления как об актере. Также Питт посвящает много времени продюсированию. Он поддерживает новичков в бизнесе и помогает продвигать работы уже состоявшихся авторов.
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новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), знаменитости, звезды
12:10 23.06.2022 (обновлено: 14:06 23.06.2022)
 
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры

Брэд Питт заявил в интервью GQ, что находится на заключительном этапе своей карьеры

© AP Photo / Joel RyanАктер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Joel Ryan
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры. Об этом он рассказал в беседе с GQ.
"Это последний семестр или триместр. Каким он будет? И каким я хочу, чтобы он был?" — поделился размышлениями Питт.
В статье отмечается, что в последнее время артист реже появляется в главных ролях и выбирает неожиданные образы, которые подрывают уже сложившиеся о нем представления как об актере.
Также Питт посвящает много времени продюсированию. Он поддерживает новичков в бизнесе и помогает продвигать работы уже состоявшихся авторов.
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