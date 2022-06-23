https://ria.ru/20220623/pitt-1797511860.html

Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры

Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры - РИА Новости, 23.06.2022

Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры

Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры. Об этом он рассказал в беседе с GQ. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:10

2022-06-23T12:10

2022-06-23T14:06

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры. Об этом он рассказал в беседе с GQ. В статье отмечается, что в последнее время артист реже появляется в главных ролях и выбирает неожиданные образы, которые подрывают уже сложившиеся о нем представления как об актере. Также Питт посвящает много времени продюсированию. Он поддерживает новичков в бизнесе и помогает продвигать работы уже состоявшихся авторов.

https://ria.ru/20220330/uillis-1780960961.html

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2022

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), знаменитости, звезды