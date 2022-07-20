https://ria.ru/20220720/peregovory-1803765511.html

Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране

Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране - РИА Новости, 20.07.2022

Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал продуктивными прошедшие накануне переговоры с Владимиром Путиным в Тегеране. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:34

2022-07-20T15:34

2022-07-20T16:40

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

владимир путин

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СТАМБУЛ, 20 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал продуктивными прошедшие накануне переговоры с Владимиром Путиным в Тегеране."У нас состоялась содержательная и продуктивная двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации господином Путиным", — сообщил турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Ирана.Он отметил "положительное отношение" Путина к усилиям Анкары по урегулированию ситуации на Украине. Эрдоган добавил, что президент России за это "даже выражает нам благодарность".Президент Турции добавил, что, помимо прочего, обсудил с российским коллегой взаимодействие по самолетам-амфибиям, предназначенным для борьбы с лесными пожарами.Накануне Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите по Сирии вместе с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом. Кроме того, российский лидер провел с каждым из них двусторонние переговоры, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

https://ria.ru/20220720/putin-1803612210.html

турция

россия

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Влада Копылова

реджеп тайип эрдоган, турция, россия, владимир путин