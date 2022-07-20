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Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране - РИА Новости, 20.07.2022
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Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране
Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране - РИА Новости, 20.07.2022
Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал продуктивными прошедшие накануне переговоры с Владимиром Путиным в Тегеране. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:34
2022-07-20T16:40
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
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СТАМБУЛ, 20 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал продуктивными прошедшие накануне переговоры с Владимиром Путиным в Тегеране."У нас состоялась содержательная и продуктивная двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации господином Путиным", — сообщил турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Ирана.Он отметил "положительное отношение" Путина к усилиям Анкары по урегулированию ситуации на Украине. Эрдоган добавил, что президент России за это "даже выражает нам благодарность".Президент Турции добавил, что, помимо прочего, обсудил с российским коллегой взаимодействие по самолетам-амфибиям, предназначенным для борьбы с лесными пожарами.Накануне Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите по Сирии вместе с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом. Кроме того, российский лидер провел с каждым из них двусторонние переговоры, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
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реджеп тайип эрдоган, турция, россия, владимир путин
15:34 20.07.2022 (обновлено: 16:40 20.07.2022)
 
Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране

Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Тегеране содержательными и продуктивными

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал продуктивными прошедшие накануне переговоры с Владимиром Путиным в Тегеране.
"У нас состоялась содержательная и продуктивная двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации господином Путиным", — сообщил турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Ирана.
Он отметил "положительное отношение" Путина к усилиям Анкары по урегулированию ситуации на Украине. Эрдоган добавил, что президент России за это "даже выражает нам благодарность".
"Я надеюсь, что мы будем продолжать наше сотрудничество в вопросе природного газа, вопросе "Аккую" и других вопросах", — продолжил Эрдоган.
Президент Турции добавил, что, помимо прочего, обсудил с российским коллегой взаимодействие по самолетам-амфибиям, предназначенным для борьбы с лесными пожарами.
Накануне Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите по Сирии вместе с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом. Кроме того, российский лидер провел с каждым из них двусторонние переговоры, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
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