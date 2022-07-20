https://ria.ru/20220720/peregovory-1803737842.html

Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной

Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.07.2022

Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры РФ с Украиной никакого смысла не имеют. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:13

2022-07-20T15:13

2022-07-20T15:40

киев

маргарита симоньян

украина

белоруссия

урсула фон дер ляйен

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры РФ с Украиной никакого смысла не имеют."В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективе проведения мирных переговоров с Украиной в интервью РИА Новости и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Он напомнил, что еще первые - весенние - раунды мирных переговоров, которые состоялись в Белоруссии, "как раз выявили отсутствие у украинской стороны желание что-либо серьезно обсуждать""Ну, и тогда мы передали им нашу оценку ситуации, и сказали: если вы всерьез хотите работать – дайте нам что-то на бумаге, чтобы мы поняли, о каких конкретно договоренностях вы хотите вести речь. Они нам дали бумагу, которую мы, кстати, поддержали... Мы были готовы на основе их принципов заключить договор. Дали им документ, который был, еще раз подчеркну, написан с опорой на их логику. И вот 15 апреля такой документ у них появился, и с тех пор ничего от них не слышно. Но слышно другое. Слышно то, что говорит и Шольц... и Урсула фон дер Ляйен, и многие другие, включая Борреля, главного дипломата, о том что Украина должна победить на поле боя", - подчеркнул Лавров."Я считаю, что всё это… вот, говорят, в пользу бедных – вот это в пользу бедных... Потому что не получится, и потому что они просто никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли", - резюмировал глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220719/priznanie-1803475196.html

киев

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, маргарита симоньян, украина, белоруссия, урсула фон дер ляйен, россия, сергей лавров