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Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.07.2022
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Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной
Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры РФ с Украиной никакого смысла не имеют. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:13
2022-07-20T15:40
киев
маргарита симоньян
украина
белоруссия
урсула фон дер ляйен
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры РФ с Украиной никакого смысла не имеют."В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективе проведения мирных переговоров с Украиной в интервью РИА Новости и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Он напомнил, что еще первые - весенние - раунды мирных переговоров, которые состоялись в Белоруссии, "как раз выявили отсутствие у украинской стороны желание что-либо серьезно обсуждать""Ну, и тогда мы передали им нашу оценку ситуации, и сказали: если вы всерьез хотите работать – дайте нам что-то на бумаге, чтобы мы поняли, о каких конкретно договоренностях вы хотите вести речь. Они нам дали бумагу, которую мы, кстати, поддержали... Мы были готовы на основе их принципов заключить договор. Дали им документ, который был, еще раз подчеркну, написан с опорой на их логику. И вот 15 апреля такой документ у них появился, и с тех пор ничего от них не слышно. Но слышно другое. Слышно то, что говорит и Шольц... и Урсула фон дер Ляйен, и многие другие, включая Борреля, главного дипломата, о том что Украина должна победить на поле боя", - подчеркнул Лавров."Я считаю, что всё это… вот, говорят, в пользу бедных – вот это в пользу бедных... Потому что не получится, и потому что они просто никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли", - резюмировал глава МИД РФ.
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киев, маргарита симоньян, украина, белоруссия, урсула фон дер ляйен, россия, сергей лавров
15:13 20.07.2022 (обновлено: 15:40 20.07.2022)
 
Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной

Лавров о перспективах переговоров с Украиной: сейчас в этом нет смысла

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры РФ с Украиной никакого смысла не имеют.
"В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективе проведения мирных переговоров с Украиной в интервью РИА Новости и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Он напомнил, что еще первые - весенние - раунды мирных переговоров, которые состоялись в Белоруссии, "как раз выявили отсутствие у украинской стороны желание что-либо серьезно обсуждать"
"Ну, и тогда мы передали им нашу оценку ситуации, и сказали: если вы всерьез хотите работать – дайте нам что-то на бумаге, чтобы мы поняли, о каких конкретно договоренностях вы хотите вести речь. Они нам дали бумагу, которую мы, кстати, поддержали... Мы были готовы на основе их принципов заключить договор. Дали им документ, который был, еще раз подчеркну, написан с опорой на их логику. И вот 15 апреля такой документ у них появился, и с тех пор ничего от них не слышно. Но слышно другое. Слышно то, что говорит и Шольц... и Урсула фон дер Ляйен, и многие другие, включая Борреля, главного дипломата, о том что Украина должна победить на поле боя", - подчеркнул Лавров.
"Я считаю, что всё это… вот, говорят, в пользу бедных – вот это в пользу бедных... Потому что не получится, и потому что они просто никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли", - резюмировал глава МИД РФ.
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КиевМаргарита СимоньянУкраинаБелоруссияУрсула фон дер ЛяйенРоссияСергей Лавров
 
 
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