https://ria.ru/20220720/otravlenie-1803711155.html

Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ

Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ - РИА Новости, 20.07.2022

Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ

Роспотребнадзор расследует массовое отравление среди детей хоккейной команды в лагере "Юность" при МГУ имени Ломоносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:58

2022-07-20T13:58

2022-07-20T15:44

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мгу имени м. в. ломоносова

дети

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор расследует массовое отравление среди детей хоккейной команды в лагере "Юность" при МГУ имени Ломоносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления ведомства.Накануне в Telegram-каналах появилось сообщение о массовом отравлении детей в доме отдыха МГУ в подмосковном Красновидове."В связи с поступлением информации о регистрации случаев ОРВИ и функционального нарушения ЖКТ среди детей хоккейной команды в оздоровительном лагере "Юность" МГУ им. Ломоносова... специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения заболевания", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на 11 часов 20 июля госпитализированных нет, общее состояние детей удовлетворительное. Ситуация находится на контроле."В Красновидове медицинскими специалистами были осмотрены 7 детей. Все они в удовлетворительном состоянии, без признаков инфекционного заболевания. Отметим, что сегодня утром был проведён повторный осмотр 7 детей, они находятся в удовлетворительном состоянии, без жалоб", - уточнили РИА Новости в подмосковном Минздраве.

https://ria.ru/20220705/otravlenie-1800543262.html

https://ria.ru/20220714/rebenok-1802576018.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мгу имени м. в. ломоносова, дети