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Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ - РИА Новости, 20.07.2022
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Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ
Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ - РИА Новости, 20.07.2022
Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ
Роспотребнадзор расследует массовое отравление среди детей хоккейной команды в лагере "Юность" при МГУ имени Ломоносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:58
2022-07-20T15:44
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мгу имени м. в. ломоносова
дети
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор расследует массовое отравление среди детей хоккейной команды в лагере "Юность" при МГУ имени Ломоносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления ведомства.Накануне в Telegram-каналах появилось сообщение о массовом отравлении детей в доме отдыха МГУ в подмосковном Красновидове."В связи с поступлением информации о регистрации случаев ОРВИ и функционального нарушения ЖКТ среди детей хоккейной команды в оздоровительном лагере "Юность" МГУ им. Ломоносова... специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения заболевания", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на 11 часов 20 июля госпитализированных нет, общее состояние детей удовлетворительное. Ситуация находится на контроле."В Красновидове медицинскими специалистами были осмотрены 7 детей. Все они в удовлетворительном состоянии, без признаков инфекционного заболевания. Отметим, что сегодня утром был проведён повторный осмотр 7 детей, они находятся в удовлетворительном состоянии, без жалоб", - уточнили РИА Новости в подмосковном Минздраве.
https://ria.ru/20220705/otravlenie-1800543262.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мгу имени м. в. ломоносова, дети
13:58 20.07.2022 (обновлено: 15:44 20.07.2022)
 
Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в лагере при МГУ

Роспотребнадзор расследует массовое отравление среди юных хоккеистов в лагере при МГУ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор расследует массовое отравление среди детей хоккейной команды в лагере "Юность" при МГУ имени Ломоносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Накануне в Telegram-каналах появилось сообщение о массовом отравлении детей в доме отдыха МГУ в подмосковном Красновидове.
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"В связи с поступлением информации о регистрации случаев ОРВИ и функционального нарушения ЖКТ среди детей хоккейной команды в оздоровительном лагере "Юность" МГУ им. Ломоносова... специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения заболевания", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на 11 часов 20 июля госпитализированных нет, общее состояние детей удовлетворительное. Ситуация находится на контроле.
"В Красновидове медицинскими специалистами были осмотрены 7 детей. Все они в удовлетворительном состоянии, без признаков инфекционного заболевания. Отметим, что сегодня утром был проведён повторный осмотр 7 детей, они находятся в удовлетворительном состоянии, без жалоб", - уточнили РИА Новости в подмосковном Минздраве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МГУ имени М. В. ЛомоносоваДети
 
 
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