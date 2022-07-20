https://ria.ru/20220720/ospa-1803665545.html

Эксперт рассказал о состоянии россиянина, заболевшего оспой обезьян

Эксперт рассказал о состоянии россиянина, заболевшего оспой обезьян - РИА Новости, 20.07.2022

Эксперт рассказал о состоянии россиянина, заболевшего оспой обезьян

Инкубационный период у заболевшего оспой обезьян россиянина прошел, распространения болезни пока нет, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:54

2022-07-20T11:54

2022-07-20T11:54

оспа обезьян

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Инкубационный период у заболевшего оспой обезьян россиянина прошел, распространения болезни пока нет, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."У нас пока с вами один случай официально зарегистрированный, в Санкт-Петербурге, и это завоз из Европы. Это известная ситуация, поэтому продолжения, уже прошло две недели, то есть инкубационный период. Пока продолжения никакого нет", - сказал он на пресс-конференции.Первый в России случай оспы обезьян был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Больной, вернувшийся из поездки по Европе, был изолирован в отдельной боксированной палате, его жизни ничто не угрожает. Организована дезинфекция в местах, которые посещал пациент.

https://ria.ru/20220718/ospa-1803111704.html

санкт-петербург

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оспа обезьян, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)