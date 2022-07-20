https://ria.ru/20220720/nato-1803738865.html

Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 20.07.2022

Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не сможет согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны не выполнят обещания, данные Анкаре, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:18

2022-07-20T15:18

2022-07-20T15:18

в мире

финляндия

швеция

турция

нато

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. Турция не сможет согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны не выполнят обещания, данные Анкаре, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК."Мы очень четко изложили наши условия Финляндии и Швеции за столом, где также присутствовал генсек НАТО. Нет ничего скрытого. Наше условие состоит в том, чтобы эти страны прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках… Теперь, если они не выполнят свои обещания, данные нам, мы не сможем смотреть на этот вопрос позитивно", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Ирана.

https://ria.ru/20220718/nato-1803287745.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, швеция, турция, нато, реджеп тайип эрдоган