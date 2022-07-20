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Антон Логинов: если финны хотят переплачивать за газ — это их право

Антон Логинов: если финны хотят переплачивать за газ — это их право - РИА Новости, 20.07.2022

Антон Логинов: если финны хотят переплачивать за газ — это их право

Руководитель торгового представительства России в Финляндии Антон Логинов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной, что заставляет... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:00

2022-07-20T10:00

2022-07-20T09:59

интервью

финляндия

россия

евросоюз

экономика

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Руководитель торгового представительства России в Финляндии Антон Логинов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной, что заставляет финские компании покидать выгодный российский рынок, как отказ от российских энергоносителей скажется на потребителях в стране, и почему отечественные производители только выигрывают из-за санкций ЕС.– Как после введения санкций изменились показатели товарооборота России и Финляндии, видите ли вы возможность его восстановления в прежних объемах?– Даже сейчас, несмотря на введенные ограничения, товарооборот продолжает демонстрировать рост. По предварительным данным, по итогам января-мая он составил шесть миллиардов долларов, увеличившись на 21% по сравнению с прошлогодним периодом. Позитивный тренд обусловлен увеличением российского экспорта в Финляндию в стоимостном выражении до 4,8 миллиарда долларов, что на 35% выше показателей 2021 года. На фоне увеличения физического объема поставок вырос отечественный экспорт азотных удобрений, природного газа, нефтепродуктов, электроэнергии, никелевого штейна, железной руды. Снизились в отчетном периоде поставки сырья: нефти, круглого леса, щепы, металлолома.Санкционные ограничения со стороны ЕС, отказ от сотрудничества финских компаний и логистические затруднения негативно отразились на динамике импорта из Финляндии. В январе-мае поставки сократились на 16,7% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В наибольшей степени снизился импорт оборудования, бумаги и картона, а также пластмасс и изделий из них.По итогам нынешнего года взаимный товарооборот окажется в минусе, так как прекратился экспорт трубопроводного газа и электричества, а с 10 июля истек переходный период по запрету на поставки из России продукции лесопереработки, определенных видов химической продукции, бумаги и картона. Кроме того, кратно сократились импортные поставки. Полагаем, что по итогам года товарооборот сможет выйти на уровень девяти миллиардов долларов.Вместе с тем, как показало общение с представителями российских деловых кругов на выставке "Иннопром", наш бизнес по-прежнему воспринимает Финляндию как соседа России и выражает надежду на продолжение работы в тех или иных секторах, где это возможно и представляет для нас интерес.– То есть настроения бизнеса не совпадают с настроениями в политике?– На официальном уровне все крупнейшие деловые ассоциации и их члены придерживаются единой европейской политики осуждения российской стороны и соблюдения санкций. Вместе с тем, если деятельность отдельных предприятий не попадает под введенные рестрикции, то взаимодействие с российскими партнерами продолжается.– А как себя чувствует финский бизнес в России?– Непросто. За последние месяцы, по нашей оценке, более 140 финских компаний решили в той или иной мере сократить свою деятельность в России. Какие-то из них уже продали активы (Valio, Paulig, YIT, SOK, Fazer, Raiso, Ponsse, Hesburger, Atria) или передали их в управление местному менеджменту (Stora Enso, Kone, MIF), некоторые выставили на продажу (Kiilto, Nokian Tyres, Fortum). Предприятия сферы услуг закрыли офисы в Москве и Санкт-Петербурге, производители оборудования списали российские заказы и прекращают контрактное производство. Бизнес оказывался заложником своих акционеров и общественного мнения.Однако нельзя говорить, что уходят все финские компании, хотя статистика удручающая. Некоторые делают все возможное, чтобы сохранить свои производственные площадки, контракты, персонал и наработанные связи в России. Названий раскрывать не стану, зарубежные коллеги слишком старательно выискивают подобные случаи, чтобы потом подвергнуть предприятия травле на домашнем рынке.– На компании оказывается политическое давление, или они сами принимают решение уйти с российского рынка?– Здесь накладываются сразу несколько факторов, среди которых и общественное порицание, и давление со стороны рынка акций, советов директоров. Определенные сигналы поступают и со стороны органов власти, в открытой форме высоко оценивающих "сознательность" национальных предприятий. Масла в огонь подливают и средства массовой информации, периодически публикующие порицающие списки предприятий, которые, по мнению общественности, предпринимают недостаточно усилий по сворачиванию российских операций.– То есть репутация страдает?– Именно так. Репутация страдает, и, соответственно, идет снижение стоимости акций, если это крупная или средняя компания, котирующаяся на Хельсинской бирже. При этом, когда компания вдруг заявляет, что уходит из РФ – бросает имущественные активы, разрывает прибыльные сделки – вопреки логике акции начинают расти. Все от обратного идет.На наш взгляд, финский бизнес принимает подобные решения именно исходя из давления со стороны акционеров и общественного мнения. А экономика тут совсем не причем.– С теми же причинами связано расторжение контракта с "Росатомом" на строительство АЭС?– Это вопиющий случай, когда в одностороннем порядке Fennovoima разорвала соглашение с "Росатомом". Торговое представительство сопровождало проект и оказывало ему содействие с момента его анонсирования в 2013 году, были на связи с местной администрацией. На площадке активно велись земельные работы, если можно так назвать – там чистый гранит. До конца года могли бы начаться строительные работы. Законтрактовано было 90% оборудования, вложено порядка 1,7 миллиарда евро, причем российская сторона свои обязательства исполняла в полном объеме. И вдруг финская сторона приняла такое решение. Я знаю, что "Росатом" пытался решить вопрос путем переговоров, было несколько попыток выйти на диалог. Но с финской стороны это предложение не нашло понимания, значит, делом займется международный арбитраж, и мы надеемся, что, даже несмотря на текущую непростую ситуацию, данное дело будет рассмотрено беспристрастно.– Сможет ли финская сторона завершить этот проект без участия России?– Я думаю, что это невозможно, потому что под каждую атомную станцию делается свой уникальный проект, и опять же сразу закладывается уникальное оборудование, поэтому нельзя заменить одного производителя на другого, либо один проект на другой. Если Финляндия будет и дальше реализовывать аналогичный проект, то потребуются существенные инвестиции, а также будут значительные временные затраты на осуществление проекта с нуля.– Это был важный проект для Финляндии с точки зрения энергетики?– Это была третья по счету электростанция. Одна из них, "Ловииса", эксплуатируется с 1977 года, срок эксплуатации первых двух энергоблоков запланирован до 2027 и 2030 годов, однако техническое состояние и безопасность позволяют эксплуатировать их и далее после небольшой модернизации. Есть новая станция "Олкилуото", строили ее французы, но третий блок до сих пор работает не на полную мощность. Первоначальный запуск планировался весной 2022 года, однако был перенесен на сентябрь, по новой информации, на полную мощность энергоблок выйдет в декабре.Плюс Финляндия регулярно закупала электроэнергию в России, здесь есть дочерняя компания ПАО "Интер РАО", RAO Nordic. Но вот сейчас Финляндия переиграла все правила, отказались от нашего проекта атомной электростанции, отказались от закупки электроэнергии. RAO Nordic так и не получила средства за проданный объем на бирже Nord Pool за 6 мая 2022 года и была вынуждена приостановить импорт электроэнергии с 14 числа. Компания ведет переговоры с финским банком по разморозке счета. Торгпредство оказывает консультативную поддержку компании, но на фоне санкционного давления решение данного вопроса не предвидится в ближайшей перспективеРоссия поставляла порядка 10% объема финского рынка электроэнергии, сейчас стоимость электроэнергии в Финляндии растет, и это вызывает опасения со стороны местных органов власти и со стороны населения. С учетом того, что инфраструктура у нас вся готова, и если изменится ситуация с проведением платежей, то, я думаю, мы сможем и дальше продолжать поставлять электроэнергию финским партнерам.– Финляндия также перестала закупать российский газ…– Есть один принципиальный момент – финны отказались от трубопроводного газа, в связи с несогласием по условиям оплаты в рублях. Тем не менее у них сохраняется контракт на поставку СПГ с терминала Ленинградской области, поставки в Финляндию продолжаются.Предполагается, что удовлетворить национальные потребности в природном газе удастся при помощи поставок по трубопроводу Balticconnector и фрахтования американского плавучего СПГ-терминала, который прибудет в декабре. В то же время, до сих пор в Финляндии не имеют полного представления об источниках газа, который должен будет поступать на плавхранилище в Инкоо и через газопровод Balticconnector, поскольку через терминал СПГ в Клайпеде и в Инчукалнское газохранилище обычно закачивается тот же российский газ. Если нашим финским партнерам хочется платить дополнительную маржу посредникам в странах Балтии и ЕС– это их право.– Помимо СПГ от Новатека свою деятельность продолжает дочернее предприятие Норникеля – Norilsk Nickel Harjavalta. Какие риски есть для него?– Российских компаний в стране остается больше 20, и несмотря на текущую ситуацию с товарооборотом, с экспортно-импортными операциями, поставки никелевого штейна из России увеличились: только в апреле стоимость экспорта выросла на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Завод "Норильского никеля" работает, его загрузка осталась на уровне прошлого года, сохраняются планы по увеличению производство до 75 тысяч тонн, и дальше есть планы наращиваю объемов до 100 тысяч тонн. Компания сейчас получает экологическое разрешение на реализацию данного проекта. На заводе в Харьявалта выпускается порядка 5% мирового объема никелевых изделий, а четверть поставляется для электромобилей. С учетом политики "зеленого перехода", реализуемой Евросоюзом, данное производство очень важно для европейцев, и конечно же, финнов. Может быть, поэтому никель пока не попал под европейские санкции.Что касается рисков, то, в первую очередь, это, наверняка, риски, связанные с логистикой, поскольку, государственный грузовой оператор Финляндии заявил о том, что с 2023 года он прекратит осуществлять перевозки российских грузов по железной дороге, а никелевый штейн поступает сейчас из России на завод по железной дороге и в обратную сторону идет получаемый в результате переработки медный пек, тоже по железной дороге. Тут возникает вызов и сверхактуальный вопрос именно в поиске альтернативных способов поставки. И, конечно, есть риски в плане следующих пакетов санкций: никто не знает, какие отрасли или компании они затронут.– На днях финский депутат Европарламента предложила распространить санкции на "Яндекс" за "распространение пропаганды". Возможно такое?– Это скорее популизм, потому что законодательную базу под такое "обвинение" подвести невозможно. Тем более, что активы компании "Яндекс" в Финляндии составляют дата-центр в Мянтсяля или сервис такси Yango. Никакого отношения к новостной повестке ее деятельность не имеет.Сами финны приводили в СМИ статистику, что при появлении Yango такси стоимость услуг снизилась более чем на 30%, видимо это не дает покоя некоторым финским коллегам.– После того, как запретили импорт крепкого алкоголя из РФ, не возник ли рост нелегальной торговли?– В Финляндии гордятся своими национальными брендами водки, тем не менее российская водка здесь была очень популярна, особенно в ресторанах, вина – в торговых сетях. Отмечался интерес к произведенным в России джинну, коньяку и даже виски. Вместе с тем объем российских алкогольных напитков, в основном водок, в Финляндии занимал всего порядка 0,1% рынка.Финны отказались от нашего алкоголя еще до введения европейских санкций. На фоне кампании против российских товаров уже в конце февраля госмонополист Alko расторг все соглашения с дистрибьютерами, вернул объемы, которые были расположены на полках, и соответственно основная проблема возникла у дистрибьютеров-импортеров алкоголя из России: никто не покупает продукцию, склады заполнены. В основном это только финские компании, субъекты малого и среднего бизнеса. Также и Ассоциация ресторанного и гостиничного бизнеса рекомендовала своим членам прекратить продажу российских напитков и продуктов питания.Мы рассматривали экспорт российского алкоголя в Финляндию как одну из приоритетных отраслей, имеющую огромный потенциал. В 2020 году совместно с краснодарскими виноделами в Хельсинки была организована презентация, на которую пригласили большое количество местных дистрибьютеров, импортеров, торговые сети, рестораны. Продукция всем очень понравилась, были отмечены ее высокое качество и достойная цена. Вина появились как в ресторанах, так и на полках крупнейшей алкогольной сети страны. С заинтересованными импортерами и профильными изданиями вели работу по продвижению российских алкогольных брендов в розничных сетях и организации стенда на крупнейшей отраслевой выставке Gastro Helsinki.Некоторые компании-импортеры обращались в торгпредство. Они по-прежнему заинтересованы в продвижении на финском рынке качественной российской пищевой продукции, особенно после нормализации геополитической обстановки. В данной ситуации мы предлагаем им в качестве альтернативы рассмотреть поставки неподсанкционных товаров, которые могут обеспечить российские экспортеры.– Финские издательские дома приняли решение не закупать сырье для производства бумаги в России, после чего ее стоимость в стране выросла почти вдвое. Приведет ли это к дефициту и приостановке издательской деятельности?– К концу февраля сложилась интересная ситуация, связанная с рынком бумаги. Финские лесоперерабатывающие концерны к этому моменту уже довольно продолжительное время сокращали мощности по переработке бумаги, поскольку более маржинально с их точки зрения было производство картона, то есть с 2018 года объем производства бумаги упал на 20–30% внутри страны. Плюс на это накладывалась забастовка, которая была как раз с января по конец марта, а то и апрель, она затронула крупнейший концерн по переработке UPM, и, соответственно, объем произведенной бумаги тоже резко упал. А по статистике Россия поставила в Финляндию в 2021 году где-то порядка 20 тысяч тонн бумаги на девять миллионов долларов США, плюс некоторые издания печатались в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. В первых числах марта Финляндия отказалась от нашей бумаги, прекратила печать своих изданий, краткосрочные последствия, издержки компаний выросли, уменьшились тиражи, была даже информация, что финские СМИ могут сократить свой персонал, но постепенно ситуация стабилизировалась, дисбаланс устранен. Да, стоимость производства выросла, но, тем не менее, рынок успокоился.– Российские производители заявляли, что действия финской стороны ударили по ним, ведь финны поставляли в РФ отбеливатели.– Химический концерн Kemira действительно до прошлого февраля был основным поставщиком в Россию сернистого ангидрида, который используется в качестве отбеливателя целлюлозы на предприятиях ЦБК. Пару недель назад мне довелось посетить Архангельскую область в рамках "Недели торгпредов" Минпромторга России, побеседовать с отраслевыми компаниями. По их словам, сейчас наши предприятия смогли наладить собственное производство данного химиката и более не нуждаются в поставках из Финляндии.– Финская служба судебных приставов заморозила активы российских и белорусских транспортных фирм в рамках санкций ЕС. Связывалась ли уже финская сторона с РФ по этому вопросу? Как отреагировали российские компании, будут ли обращаться в суд?– Конечно же, нельзя назвать действия финского государственного железнодорожного оператора VR Group сколь-нибудь разумными и дальновидными, особенно в свете приостановки и последующего возобновления грузового сообщения в марте. В свете заявлений о стремлении к сворачиванию грузоперевозок очевидно, что это делается под давлением государства как основного акционера компании.По информации местных судебных приставов, более 800 вагонов, часть из них груженные, часть порожние, арестованы в Финляндии. Критериями задержания являются присутствие грузоотправителя, получателя или владельца вагона в санкционных списках ЕС. Сложилась непростая ситуация, поскольку значительная часть подвижного состава была взята в российскими компаниями-грузоотправителями в лизинг у крупных финансовых организаций, попавших под санкции (Альфа-лизинг, ВТБ-лизинг, ГТЛК).В любом случае, определяющим для финских властей относительно необходимости задержания вагона или груза будет являться решение уполномоченного органа – МИД Финляндии. Когда российские компании обращаются в торговое представительство РФ, мы помогаем им установить контакты со специалистами финского министерства иностранных дел, которое, в соответствии с местным законодательством, даст ответ с обоснованием задержания, а дальше можно будет либо обращаться в суд, либо им предоставят документ, снимающий ограничение на использование подвижного состава.– Если они обратятся в суд, то есть шанс, что вагоны вернут?– Если, согласно законодательству Финляндии, арест был наложен неправомерно, то такой шанс есть.– Минобороны Финляндии предложило ужесточить сделки с недвижимостью для иностранцев не из ЕС. Может ли это привести к тому, что россияне не смогут приобретать недвижимость?– Многие россияне из приграничных регионов (Карелия, Ленобласть, Санкт-Петербург) обладают частной недвижимостью в Финляндии, предназначенной для отдыха. С 2020 года финское законодательство изменилось и при приобретении земельных участков (с постройками или без) покупателем, не являющимся гражданином ЕС, а также компаниями, десять и более процентов капитала которых находятся во владении граждан/компаний из указанных стран, требовалось получение лицензии Министерства обороны. При отказе в лицензировании участок должен был быть в определенные сроки продан или передан другому владельцу. В случае, если этого не происходило, применялась процедура принудительного выкупа государством по соображениям национальной безопасности. С момента вступления законодательства в силу имело место всего 2 случая отказа в выдаче лицензии – при покупке участков в Юго-Западной Финляндии и в Рованиеми.В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, Минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта Оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии. Ну и, соответственно, увеличивается нормативный срок принятия решения о праве приоритетного выкупа этого объекта со стороны государства. Мы изначально считали лицензирование административным барьером, дающим бюрократическую нагрузку на сделки с недвижимостью и землёй, в том числе для компаний с российскими инвестициями, особенно работающих в восточных регионах Финляндии. Теперь же, под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков. Насколько это оправдано – большой вопрос.– После ослабления коронавирусных ограничений россияне стали больше использовать Финляндию для транзита в европейские страны…– Да, после снятия коронавирусных ограничений в Европе, как Finnair, так и другие европейские компании возобновили полеты в полном объеме. В связи с отменой противоэпидемических ограничений на сухопутной границе с 15 июля не исключаем, что Хельсинки может стать определенным "хабом" для российских и иностранных туристов.Нельзя не отметить, что теперь у Finnair есть сложности с полетами в Азию в связи с закрытием воздушного пространства РФ, что прибавило порядка 40% к времени полета по ряду рейсов и поставила под вопрос саму их рентабельность.– Финны в связи с этим не возмущаются?– Это уже общая ситуация. Для того, чтобы из Европы попасть в Россию, нужно лететь через третьи страны. Имели место многочисленные негативные комментарии финского бизнеса, который не может проводить или получать платежи через свои же финские банки при сделках с Россией. Банки просто блокируют все операции, и получается очень странная ситуация, когда бизнес хочет работать, но не может.Вместе с тем, приграничное сотрудничество как с российской стороны, так и с финской стороны еще не переориентировалось, ведь многие компании работали на транзите тех или иных грузов, промышленная кооперация была довольно сильно развита между Финляндией и Россией. А в данном случае она либо прервана, либо подвисла, либо компании пытаются найти какие-то решения, но со всех сторон бьют по рукам в Финляндии.В местных СМИ читал даже, что посольству Финляндии в России приходится ездить сюда, в Хельсинки, чтобы получить зарплату. То есть, финские банки в отношении даже финского посольства в Москве не могут решить вопрос.– Не ждут ли в бизнес-сообществе изменения политики правительства Финляндии, или все будет только усугубляться?– В настоящее время я не вижу предпосылок для сколько-нибудь существенного изменения курса в отношении торгово-экономического сотрудничества с Россией. Хочется надеяться, что после урегулирования ситуации деловые круги вспомнят, что на российской стороне у них остались надежные партнеры и интересный перспективный рынок как для экспорта и инвестиций, так и для промышленной кооперации.

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https://ria.ru/20220717/finlyandiya-1803046673.html

https://ria.ru/20220714/fortum-1802563202.html

https://ria.ru/20220718/granitsa-1803190891.html

https://ria.ru/20220530/bumaga-1791676479.html

https://ria.ru/20220309/finlyandiya-1777293558.html

https://realty.ria.ru/20220623/finlyandiya-1797572204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, финляндия, россия, евросоюз, экономика