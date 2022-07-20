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Решение по защите освобожденных от Киева территорий есть, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/lavrov-1803767050.html
Решение по защите освобожденных от Киева территорий есть, заявил Лавров
Решение по защите освобожденных от Киева территорий есть, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
Решение по защите освобожденных от Киева территорий есть, заявил Лавров
Существует решение проблемы по защите освобожденных территорий от нападений со стороны Украины, и российские военные его знают, заявил в среду глава МИД РФ... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:39
2022-07-20T15:39
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
сергей шойгу
москва
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Существует решение проблемы по защите освобожденных территорий от нападений со стороны Украины, и российские военные его знают, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Отвечая на вопрос, каким образом Москва защитит территории, которые заявили о независимости и намерении войти в состав России и не стоит ли создать некую буферную зону с территориями Украины, "которые контролирует Зеленский", Лавров сказал, что "есть решение этой проблемы"."Военные это решение знают", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян. Министр добавил, что "не видит никаких причин, чтобы подвергать сомнению" те цели, которые были объявлены президентом РФ при начале специальной военной операции.Ранее в среду сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Запад", принимающую участие в спецоперации на Украине, и дал указания повысить оперативность уничтожения беспилотников в приграничных с Россией районах.
https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803708001.html
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Лавров о защите освобожденных территорий на Украине
Лавров: "Военные знают, как решить проблему по защите освобожденных от Киева территорий".
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маргарита симоньян, сергей шойгу, москва, украина, россия, в мире
15:39 20.07.2022
 
Решение по защите освобожденных от Киева территорий есть, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: военные знают, как защитить освобожденные от Киева территории

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Существует решение проблемы по защите освобожденных территорий от нападений со стороны Украины, и российские военные его знают, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос, каким образом Москва защитит территории, которые заявили о независимости и намерении войти в состав России и не стоит ли создать некую буферную зону с территориями Украины, "которые контролирует Зеленский", Лавров сказал, что "есть решение этой проблемы".
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"Военные это решение знают", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян. Министр добавил, что "не видит никаких причин, чтобы подвергать сомнению" те цели, которые были объявлены президентом РФ при начале специальной военной операции.
Ранее в среду сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Запад", принимающую участие в спецоперации на Украине, и дал указания повысить оперативность уничтожения беспилотников в приграничных с Россией районах.
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