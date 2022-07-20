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В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
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В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем
В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем - РИА Новости, 20.07.2022
В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем
Медведь замечен в районе Красноярской ГЭС на Енисее, расположенной возле города Дивногорск, где любят отдыхать местные жители и туристы, сообщает краевой главк... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:14
2022-07-20T14:13
туризм
туризм
красноярская гэс
красноярский край
новости - туризм
медведь
туристы
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КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Медведь замечен в районе Красноярской ГЭС на Енисее, расположенной возле города Дивногорск, где любят отдыхать местные жители и туристы, сообщает краевой главк ГУМВД."Накануне в дежурную часть ОП № 13 МУ МВД России "Красноярское" поступили сообщения от очевидцев, которые рассказали, что неподалеку от гидроэлектростанции был замечен медведь, вышедший к людям", — говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что при встрече со зверем не нужно пытаться от него бежать, паниковать, смотреть в глаза. Желательно сохранять спокойствие и осторожно покинуть эту территорию."Если хищник все же повстречается вам, немедленно сообщите об этом по телефону "02", — говорится в сообщении.
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туризм, красноярская гэс, красноярский край, новости - туризм, медведь, туристы
13:14 20.07.2022 (обновлено: 14:13 20.07.2022)
 
В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем

В окрестностях Красноярской ГЭС на Енисее, где часто отдыхают туристы, был замечен медведь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Медведь замечен в районе Красноярской ГЭС на Енисее, расположенной возле города Дивногорск, где любят отдыхать местные жители и туристы, сообщает краевой главк ГУМВД.
"Накануне в дежурную часть ОП № 13 МУ МВД России "Красноярское" поступили сообщения от очевидцев, которые рассказали, что неподалеку от гидроэлектростанции был замечен медведь, вышедший к людям", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что при встрече со зверем не нужно пытаться от него бежать, паниковать, смотреть в глаза. Желательно сохранять спокойствие и осторожно покинуть эту территорию.
"Если хищник все же повстречается вам, немедленно сообщите об этом по телефону "02", — говорится в сообщении.
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