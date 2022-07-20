https://ria.ru/20220720/krasnoyarsk-1803690202.html
В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем
В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем - РИА Новости, 20.07.2022
В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем
Медведь замечен в районе Красноярской ГЭС на Енисее, расположенной возле города Дивногорск, где любят отдыхать местные жители и туристы, сообщает краевой главк... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:14
2022-07-20T13:14
2022-07-20T14:13
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КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Медведь замечен в районе Красноярской ГЭС на Енисее, расположенной возле города Дивногорск, где любят отдыхать местные жители и туристы, сообщает краевой главк ГУМВД."Накануне в дежурную часть ОП № 13 МУ МВД России "Красноярское" поступили сообщения от очевидцев, которые рассказали, что неподалеку от гидроэлектростанции был замечен медведь, вышедший к людям", — говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что при встрече со зверем не нужно пытаться от него бежать, паниковать, смотреть в глаза. Желательно сохранять спокойствие и осторожно покинуть эту территорию."Если хищник все же повстречается вам, немедленно сообщите об этом по телефону "02", — говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, красноярская гэс, красноярский край, новости - туризм, медведь, туристы
13:14 20.07.2022 (обновлено: 14:13 20.07.2022)
В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем
В окрестностях Красноярской ГЭС на Енисее, где часто отдыхают туристы, был замечен медведь
КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Медведь замечен в районе Красноярской ГЭС на Енисее, расположенной возле города Дивногорск, где любят отдыхать местные жители и туристы, сообщает краевой главк ГУМВД.
"Накануне в дежурную часть ОП № 13 МУ МВД России "Красноярское" поступили сообщения от очевидцев, которые рассказали, что неподалеку от гидроэлектростанции был замечен медведь, вышедший к людям", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что при встрече со зверем не нужно пытаться от него бежать, паниковать, смотреть в глаза. Желательно сохранять спокойствие и осторожно покинуть эту территорию.
"Если хищник все же повстречается вам, немедленно сообщите об этом по телефону "02", — говорится в сообщении.