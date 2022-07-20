США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем, заявили в Белом доме
США и Китай пока не анонсируют контакты на уровне лидеров, заявили в Белом доме
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем открытыми, однако анонсировать дату новых контактов на высшем уровне пока не готовы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как вам известно, не столь давно у (лидеров) состоялся разговор. Мы сохраняем каналы коммуникаций открытыми, и контакты на уровне властей продолжались все последние месяцы с последнего разговора между президентом (Джо) Байденом и председателем Си (Цзиньпином). Однако я пока не готова анонсировать что-либо в контексте новых контактов", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
В конце июня в МИД КНР заявляли, что пока не располагают информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддержание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".
Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено. Последний разговор лидеров двух стран состоялся в марте, он прошел в формате видеоконференции.