https://ria.ru/20220720/kitay-1803594464.html

США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем, заявили в Белом доме

США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.07.2022

США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем, заявили в Белом доме

США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем открытыми, однако анонсировать дату новых контактов на высшем уровне пока не готовы, заявила во вторник... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:05

2022-07-20T00:05

2022-07-20T00:05

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китай

сша

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем открытыми, однако анонсировать дату новых контактов на высшем уровне пока не готовы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В конце июня в МИД КНР заявляли, что пока не располагают информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддержание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено. Последний разговор лидеров двух стран состоялся в марте, он прошел в формате видеоконференции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/litiy-1803543740.html

китай

сша

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, китай, сша