Рейтинг@Mail.ru
США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/kitay-1803594464.html
США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем, заявили в Белом доме
США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем, заявили в Белом доме - РИА Новости, 20.07.2022
США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем, заявили в Белом доме
США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем открытыми, однако анонсировать дату новых контактов на высшем уровне пока не готовы, заявила во вторник... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:05
2022-07-20T00:05
в мире
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_373a8639ae9ea55a405ce3d783e34064.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем открытыми, однако анонсировать дату новых контактов на высшем уровне пока не готовы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В конце июня в МИД КНР заявляли, что пока не располагают информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддержание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено. Последний разговор лидеров двух стран состоялся в марте, он прошел в формате видеоконференции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/litiy-1803543740.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_625153aa28b3ef66afadc881fe25743e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша
00:05 20.07.2022
 
США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем, заявили в Белом доме

США и Китай пока не анонсируют контакты на уровне лидеров, заявили в Белом доме

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США сохраняют каналы коммуникаций с Китаем открытыми, однако анонсировать дату новых контактов на высшем уровне пока не готовы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как вам известно, не столь давно у (лидеров) состоялся разговор. Мы сохраняем каналы коммуникаций открытыми, и контакты на уровне властей продолжались все последние месяцы с последнего разговора между президентом (Джо) Байденом и председателем Си (Цзиньпином). Однако я пока не готова анонсировать что-либо в контексте новых контактов", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
В конце июня в МИД КНР заявляли, что пока не располагают информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддержание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".
Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено. Последний разговор лидеров двух стран состоялся в марте, он прошел в формате видеоконференции.
Государственные флаги РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 19:00В мире
The Hill: Россия и Китай обходят США в борьбе за литий
 
В миреКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала