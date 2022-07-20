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Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2022
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Шоубиз
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Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей
Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2022
Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей
Мировой судья оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за просроченную оплату парковки в неположенном месте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:58
2022-07-20T12:58
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мировой судья оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за просроченную оплату парковки в неположенном месте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.Дело попало в суд из-за неоплаты административного штрафа по ч.5 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге), составляющего три тысячи рублей.В прошлом году на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Тогда представитель певца Александр Добровинский заявил РИА Новости, что все задолженности уже погашены, и вскоре суд действительно прекратил производство по делу.
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
12:58 20.07.2022
 
Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей

Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за уклонение от оплаты парковки

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мировой судья оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за просроченную оплату парковки в неположенном месте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Киркоров Филипп Бедросович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере шести тысяч рублей", – сказала собеседница агентства.

Дело попало в суд из-за неоплаты административного штрафа по ч.5 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге), составляющего три тысячи рублей.
В прошлом году на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Тогда представитель певца Александр Добровинский заявил РИА Новости, что все задолженности уже погашены, и вскоре суд действительно прекратил производство по делу.
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