Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей
Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за уклонение от оплаты парковки
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мировой судья оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за просроченную оплату парковки в неположенном месте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.
"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Киркоров Филипп Бедросович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере шести тысяч рублей", – сказала собеседница агентства.
Дело попало в суд из-за неоплаты административного штрафа по ч.5 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге), составляющего три тысячи рублей.
В прошлом году на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Тогда представитель певца Александр Добровинский заявил РИА Новости, что все задолженности уже погашены, и вскоре суд действительно прекратил производство по делу.