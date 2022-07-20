https://ria.ru/20220720/kirkorov-1803676180.html

Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей

Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2022

Суд оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей

Мировой судья оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за просроченную оплату парковки в неположенном месте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:58

2022-07-20T12:58

2022-07-20T12:58

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филипп киркоров

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мировой судья оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за просроченную оплату парковки в неположенном месте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.Дело попало в суд из-за неоплаты административного штрафа по ч.5 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге), составляющего три тысячи рублей.В прошлом году на Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Тогда представитель певца Александр Добровинский заявил РИА Новости, что все задолженности уже погашены, и вскоре суд действительно прекратил производство по делу.

https://ria.ru/20220719/borisova-1803385094.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес