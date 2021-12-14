https://ria.ru/20211214/shtrafy-1763639548.html

Суд прекратил производство по дорожным штрафам Филиппа Киркорова

Суд прекратил производство по дорожным штрафам Филиппа Киркорова - РИА Новости, 14.12.2021

Суд прекратил производство по дорожным штрафам Филиппа Киркорова

Мировой судья прекратил производство по 91 административному протоколу в отношении артиста Филиппа Киркорова за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:43

2021-12-14T12:43

2021-12-14T12:50

шоубиз

происшествия

филипп киркоров

александр добровинский

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мировой судья прекратил производство по 91 административному протоколу в отношении артиста Филиппа Киркорова за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского районного суда."Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы производства по 91 административному материалу, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях… прекращены… в связи с отсутствием событий административных правонарушений", - сказала собеседница агентства.Протоколы были составлены по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).Представитель певца Александр Добровинский ранее заявил РИА Новости, что выписанные дорожные штрафы уже уплачены.Слушание во вторник "было очень коротким", отметил Добровинский."Мы принесли стопку документов, подтверждающих оплату всех указанных штрафов. Судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство. Ещё раз хочу повторить, что нужно тщательно проверять все данные, прежде чем идти в суд и смешить народ фиктивными исками", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20211207/shtraf-1762497158.html

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происшествия, филипп киркоров, александр добровинский