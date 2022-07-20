https://ria.ru/20220720/kino-1803740321.html

Биография Конюхова и битва с кракеном: какие фильмы претендуют на поддержку

Биография Конюхова и битва с кракеном: какие фильмы претендуют на поддержку - РИА Новости, 20.07.2022

Биография Конюхова и битва с кракеном: какие фильмы претендуют на поддержку

Состоялась очная защита национальных фильмов, которые создаются лидерами отечественного кинопроизводства. На поддержку Фонда кино претендуют, в частности,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:28

2022-07-20T15:28

2022-07-20T15:29

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Состоялась очная защита национальных фильмов, которые создаются лидерами отечественного кинопроизводства. На поддержку Фонда кино претендуют, в частности, сиквел фильма "Красный призрак", экранизация "Волшебника Изумрудного города", история путешественника-рекордсмена Федора Конюхова, а также приключенческое кино о битве русского флота с кракеном.ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИДействие фильма "Кракен" студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова разворачивается в наши дни. Российский крейсер, выполняющий секретную миссию, пропадает в океане без вести, и его исчезновение – дело чрезвычайной важности. Отправившаяся на поиски подлодка сталкивается с вражескими судами и морским чудовищем. Создатели надеются, что главной ролью заинтересуются Александр Петров, Данила Козловский, Милош Бикович или Петр Федоров. А второстепенными — Сергей Безруков, Виктор Добронравов, Юлия Снигирь, Михаил Пореченков, Владимир Вдовиченков."Наш фильм – это фантастика, приключения о борьбе нашей подводной лодки с самым опасным чудовищем мирового океана. Фильм полон поворотов, неожиданных опасностей. Это картина о столкновении человека с неизвестностью", — рассказал представитель проекта в ходе защиты.Картина "Крысолов" студии "Арт Пикчерс Студия" – фантастическая история, которая разворачивается в 2030 году. Режиссером-постановщиком и автором идеи выступает Алексей Мизгирев, известный по фильмам "Кремень" и "Дуэлянт", сценарист - Андрей Золотарев. Планируется, что фильм выйдет в 2023 году. В главных ролях – Елизавета Янковская и Александр Кузнецов."Это история об экспериментах с человеческим геномом, которые привели к появлению нового типа людей. Фильм уже находится в съемочном периоде", - рассказал представитель проекта.СЕМЕЙНОЕ КИНОМюзикл "Бременские музыканты", также предлагаемый "ТРИТЭ", основан на одноименном мультфильме, это будет совместный проект со студией "Союзмультфильм". География съемок будет обширной – это Ингушетия, Крым, Дагестан, Оренбургская область, Урал. Ожидается, что роль Короля исполнит Сергей Бурунов, Осла - Юрий Стоянов, а Петуха - Антон Дорохов. Проект получил согласие на использование музыки Геннадия Гладкова, в настоящее время идут переговоры о контракте."Фильм представляет собой семейное кино. Там будут и разбойники, и сыщик, и приключение. Он наполнен силой природы, добротой и теплотой человеческих чувств. Мы хотим сделать яркий, красивый, музыкальный фильм-путешествие. И показать, что все это – наша страна", - рассказали представители проекта.Комедия "Один хороший день" студии "1-2-3 Продакшн" — это "деревенский День сурка". Главная героиня Катя решает одним днем покинуть свою провинцию, но не может уехать. И каждый ее новый день продолжается дома. Ожидается, что на кастинг будут приглашены, в частности, Виктор Хориняк и Валентина Лапина."Девушка не может уехать и начинает лучше узнавать город, местных жителей и себя. Она приходит к выводу, что не место красит человека, а человек место. Так мы хотим заново открыть красоту наших малых городов", - рассказал представитель проекта.Экранизация сказки Волкова "Волшебник Изумрудного города" компании "Централ Партнершип" будет создана с применением новейших компьютерных технологий. "Съемки планируем начать в марте. Зарубежным партнерам мы уже представляем этот фильм, но относительно контрактов пока говорить рано", - рассказали представители проекта.НАРОДНЫЕ СУПЕРГЕРОИКартина "Повелитель ветра" "Арт Пикчерс Студии" снималась несколько лет, сейчас проект находится на стадии монтажа. История посвящена мировому рекорду Федора Конюхова, который облетел весь мир на воздушном шаре за 11 дней. Режиссером выступил Игорь Волошин, а роли в картине исполнили, в частности, Анна Михалкова и Андрей Бурковский."Мы захотели рассказать эту историю зрителям и получили полное одобрение со стороны рекордсмена. Главную роль исполнил Федор Бондарчук, его кандидатуру также одобрил сам Конюхов", - рассказал представитель проекта, добавив, что фильм, как ожидается, будет готов в июле 2023 года.Вторая часть фильма "Красный призрак" студии "Базелевс" снова расскажет о герое из народа, но в этот раз действие развернется не во времена Великой Отечественной войны, а в эпоху Отечественной войны 1812 года. Ожидается, что на кастинг будут приглашены Александр Рыбак и Алексей Чадов. "Мы бы хотели, чтобы героя снова играл Алексей Шевченко. В фильме нет мистики, но есть метафора, что призрак выходит из народа и, в отличие от американского героя, погибает, но его эстафету берет следующий герой. Мы также хотим сохранить долю юмора, но фильм будет серьезным и зацепит несколько исторических событий", - рассказал представитель проекта.

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https://ria.ru/20220714/kino-1802431161.html

https://ria.ru/20220717/animatsiya-1802843735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, тритэ, союзмультфильм, россия, централ партнершип, никита михалков, федор конюхов, данила козловский, новости культуры