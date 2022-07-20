https://ria.ru/20220720/khovanskiy-1803776448.html

Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности

Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности - РИА Новости, 20.07.2022

Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма из-за песни... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:04

2022-07-20T16:04

2022-07-20T16:08

юрий хованский

происшествия

россия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/84/1498688468_8:0:1295:724_1920x0_80_0_0_3b392040e57963e0fcceda08a64b86dd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост" за истечением срока давности, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте". По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а "также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)". Песня была выложена на одном из YouTube-каналов в июле 2020 года. По данным защиты, Хованский исполнил эту песню в 2012 году.В конце 2021 года блогеру смягчили меру пресечения с СИЗО на запрет определённых действий. А при поступлении дела в суд выяснилось, что ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) переквалифицировали на часть 1 этой же статьи 205.2 УК РФ, что дало возможность предполагать, что срок давности по делу истек.

https://ria.ru/20220524/belotserkovskaya-1790399321.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

юрий хованский, происшествия, россия, санкт-петербург