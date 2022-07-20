Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/khovanskiy-1803776448.html
Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности
Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности - РИА Новости, 20.07.2022
Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма из-за песни... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:04
2022-07-20T16:08
юрий хованский
происшествия
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/84/1498688468_8:0:1295:724_1920x0_80_0_0_3b392040e57963e0fcceda08a64b86dd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост" за истечением срока давности, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте". По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а "также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)". Песня была выложена на одном из YouTube-каналов в июле 2020 года. По данным защиты, Хованский исполнил эту песню в 2012 году.В конце 2021 года блогеру смягчили меру пресечения с СИЗО на запрет определённых действий. А при поступлении дела в суд выяснилось, что ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) переквалифицировали на часть 1 этой же статьи 205.2 УК РФ, что дало возможность предполагать, что срок давности по делу истек.
https://ria.ru/20220524/belotserkovskaya-1790399321.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149868/84/1498688468_169:0:1134:724_1920x0_80_0_0_32fa3d7ee5d03a7115484d728a8ea4ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий хованский, происшествия, россия, санкт-петербург
16:04 20.07.2022 (обновлено: 16:08 20.07.2022)
 
Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности

Суд прекратил дело против Хованского об оправдании терроризма за истечением срока давности

© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия ХованскогоВидеоблогер Юрий Хованский
Видеоблогер Юрий Хованский
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия Хованского
Видеоблогер Юрий Хованский. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост" за истечением срока давности, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте". По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а "также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)". Песня была выложена на одном из YouTube-каналов в июле 2020 года. По данным защиты, Хованский исполнил эту песню в 2012 году.
В конце 2021 года блогеру смягчили меру пресечения с СИЗО на запрет определённых действий. А при поступлении дела в суд выяснилось, что ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) переквалифицировали на часть 1 этой же статьи 205.2 УК РФ, что дало возможность предполагать, что срок давности по делу истек.
Вероника Белоцерковская - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:24
Суд заочно арестовал блогера Белоцерковскую
 
Юрий ХованскийПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала