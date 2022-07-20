https://ria.ru/20220720/khovanskiy-1803776448.html
Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности
Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности - РИА Новости, 20.07.2022
Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма из-за песни... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:04
2022-07-20T16:04
2022-07-20T16:08
юрий хованский
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост" за истечением срока давности, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте". По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а "также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)". Песня была выложена на одном из YouTube-каналов в июле 2020 года. По данным защиты, Хованский исполнил эту песню в 2012 году.В конце 2021 года блогеру смягчили меру пресечения с СИЗО на запрет определённых действий. А при поступлении дела в суд выяснилось, что ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) переквалифицировали на часть 1 этой же статьи 205.2 УК РФ, что дало возможность предполагать, что срок давности по делу истек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий хованский, происшествия, россия, санкт-петербург
16:04 20.07.2022 (обновлено: 16:08 20.07.2022)
Суд прекратил дело против Хованского из-за истечения срока давности
Суд прекратил дело против Хованского об оправдании терроризма за истечением срока давности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости.
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело блогера Юрия Хованского по обвинению в оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост" за истечением срока давности, сообщили в объединённой пресс-службе
судов города.
"Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня 2021 года. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте". По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а "также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)". Песня была выложена на одном из YouTube-каналов в июле 2020 года. По данным защиты, Хованский исполнил эту песню в 2012 году.
В конце 2021 года блогеру смягчили меру пресечения с СИЗО на запрет определённых действий. А при поступлении дела в суд выяснилось, что ч.2 ст. 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма) переквалифицировали на часть 1 этой же статьи 205.2 УК РФ, что дало возможность предполагать, что срок давности по делу истек.