https://ria.ru/20220720/ivan-chay-1803798710.html

Путин отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая

Путин отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая - РИА Новости, 20.07.2022

Путин отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая

Президент РФ Владимир Путин пообещал отправить Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая, отметив, что этот традиционный русский напиток... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:17

2022-07-20T17:17

2022-07-20T17:24

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал отправить Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая, отметив, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия".В ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов спросил президента, как тот относится к иван-чаю."Видимо, хорошо, если вы мне скажете, что это такое, я поточнее отвечу... Это гриб такой что ли?", - ответил на это Путин.Главе государства рассказали, что это традиционное для России растение растет по всей территории севера страны. "Вы так рукой показали, как будто он здесь вокруг этого здания. Я уже хотел пойти собирать", - пошутил президент."Я вас могу научить этому", - не растерялся предприниматель, поделившись планами "в хорошем смысле напоить" население России качественным напитком "без кофеина, который только повышает здоровье".Он попросил о поддержке развития отрасли производства иван-чая, который, по его мнению, следует признать сельхозпродуктом, и сообщил, что взял с собой соответствующие предложения в трех экземплярах - один для президента, один - в Агентство стратегических инициатив, а один - для музея иван-чая.Он пожелал успехов производителю."Посмотрю, как Минсельхоз вашу идею, ваше предложение реализует", - пообещал Путин.

https://ria.ru/20220128/napitki-1769741282.html

https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802897558.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество