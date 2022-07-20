https://ria.ru/20220720/ivan-chay-1803798710.html
Путин отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая
Путин отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая - РИА Новости, 20.07.2022
Путин отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая
Президент РФ Владимир Путин пообещал отправить Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая, отметив, что этот традиционный русский напиток... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:17
2022-07-20T17:17
2022-07-20T17:24
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал отправить Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая, отметив, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия".В ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов спросил президента, как тот относится к иван-чаю."Видимо, хорошо, если вы мне скажете, что это такое, я поточнее отвечу... Это гриб такой что ли?", - ответил на это Путин.Главе государства рассказали, что это традиционное для России растение растет по всей территории севера страны. "Вы так рукой показали, как будто он здесь вокруг этого здания. Я уже хотел пойти собирать", - пошутил президент."Я вас могу научить этому", - не растерялся предприниматель, поделившись планами "в хорошем смысле напоить" население России качественным напитком "без кофеина, который только повышает здоровье".Он попросил о поддержке развития отрасли производства иван-чая, который, по его мнению, следует признать сельхозпродуктом, и сообщил, что взял с собой соответствующие предложения в трех экземплярах - один для президента, один - в Агентство стратегических инициатив, а один - для музея иван-чая.Он пожелал успехов производителю."Посмотрю, как Минсельхоз вашу идею, ваше предложение реализует", - пообещал Путин.
https://ria.ru/20220128/napitki-1769741282.html
https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802897558.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
17:17 20.07.2022 (обновлено: 17:24 20.07.2022)
Путин отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая
Президент Путин отправит Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал отправить Минсельхозу предложения по поддержке производства иван-чая, отметив, что этот традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия".
В ходе пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов спросил президента, как тот относится к иван-чаю.
"Видимо, хорошо, если вы мне скажете, что это такое, я поточнее отвечу... Это гриб такой что ли?", - ответил на это Путин.
Главе государства рассказали, что это традиционное для России
растение растет по всей территории севера страны. "Вы так рукой показали, как будто он здесь вокруг этого здания. Я уже хотел пойти собирать", - пошутил президент.
"Я вас могу научить этому", - не растерялся предприниматель, поделившись планами "в хорошем смысле напоить" население России качественным напитком "без кофеина, который только повышает здоровье".
Он попросил о поддержке развития отрасли производства иван-чая, который, по его мнению, следует признать сельхозпродуктом, и сообщил, что взял с собой соответствующие предложения в трех экземплярах - один для президента, один - в Агентство стратегических инициатив, а один - для музея иван-чая.
"Шутки шутками, действительно, а это наверняка полезнее, чем какая-нибудь кока-кола . Там одна химия... Я вам обещаю - прямо сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ - а я считаю, что это документ, это важное дело, на самом деле - будет направлен министру сельского хозяйства (Дмитрию - ред.) Патрушеву", - сказал Путин, попросив приложить к бумагам и пачку с иван-чаем.
Он пожелал успехов производителю.
"Посмотрю, как Минсельхоз
вашу идею, ваше предложение реализует", - пообещал Путин.