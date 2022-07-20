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В Испании из-за жары умерли более 500 человек
В Испании из-за жары умерли более 500 человек - РИА Новости, 20.07.2022
В Испании из-за жары умерли более 500 человек
Более 500 человек умерли за 10 дней аномальной жары в Испании, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:52
2022-07-20T16:52
2022-07-20T17:07
в мире
испания
сарагоса
педро санчес
новости - туризм
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 500 человек умерли за 10 дней аномальной жары в Испании, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.Санчес в среду прибыл в населенный пункт Атека в провинции Сарагоса, где в настоящее время бушуют природные пожары. Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь почти в 6 тысяч гектаров, несколько муниципалитетов пришлось эвакуировать.Ранее местные СМИ сообщили, что за последние 10 дней природные пожары в Испании уничтожили почти 60 тысяч гектаров лесных насаждений, всего с начала года речь может идти о 70 тысячах гектаров. Таким образом, число пожаров в стране в 2022 году вдвое превышает средний показатель зарегистрированных за последнее десятилетие. Также сообщалось, что в результате пожаров погибли два человека, еще 15 пострадали.
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в мире, испания, сарагоса, педро санчес, новости - туризм
16:52 20.07.2022 (обновлено: 17:07 20.07.2022)
В Испании из-за жары умерли более 500 человек
Премьер Испании Санчес заявил, что из-за жары в Испании умерли более пятисот человек