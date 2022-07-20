Рейтинг@Mail.ru
В Испании из-за жары умерли более 500 человек - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/ispaniya-1803790738.html
В Испании из-за жары умерли более 500 человек
В Испании из-за жары умерли более 500 человек - РИА Новости, 20.07.2022
В Испании из-за жары умерли более 500 человек
Более 500 человек умерли за 10 дней аномальной жары в Испании, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:52
2022-07-20T17:07
в мире
испания
сарагоса
педро санчес
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/63/1524406324_0:0:3723:2095_1920x0_80_0_0_168fd6287ab8258f0a23de8a18964b03.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 500 человек умерли за 10 дней аномальной жары в Испании, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.Санчес в среду прибыл в населенный пункт Атека в провинции Сарагоса, где в настоящее время бушуют природные пожары. Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь почти в 6 тысяч гектаров, несколько муниципалитетов пришлось эвакуировать.Ранее местные СМИ сообщили, что за последние 10 дней природные пожары в Испании уничтожили почти 60 тысяч гектаров лесных насаждений, всего с начала года речь может идти о 70 тысячах гектаров. Таким образом, число пожаров в стране в 2022 году вдвое превышает средний показатель зарегистрированных за последнее десятилетие. Также сообщалось, что в результате пожаров погибли два человека, еще 15 пострадали.
https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html
испания
сарагоса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152440/63/1524406324_0:0:3723:2793_1920x0_80_0_0_793a4b6f6df39022fce2ad3e4e81bba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, сарагоса, педро санчес, новости - туризм
16:52 20.07.2022 (обновлено: 17:07 20.07.2022)
 
В Испании из-за жары умерли более 500 человек

Премьер Испании Санчес заявил, что из-за жары в Испании умерли более пятисот человек

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 500 человек умерли за 10 дней аномальной жары в Испании, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
"Волны жары, которые не только вызывают пожары, но уже унесли жизни более 500 человек в нашей стране", - приводит газета Públicо слова Санчеса.
Санчес в среду прибыл в населенный пункт Атека в провинции Сарагоса, где в настоящее время бушуют природные пожары. Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь почти в 6 тысяч гектаров, несколько муниципалитетов пришлось эвакуировать.
Ранее местные СМИ сообщили, что за последние 10 дней природные пожары в Испании уничтожили почти 60 тысяч гектаров лесных насаждений, всего с начала года речь может идти о 70 тысячах гектаров. Таким образом, число пожаров в стране в 2022 году вдвое превышает средний показатель зарегистрированных за последнее десятилетие. Также сообщалось, что в результате пожаров погибли два человека, еще 15 пострадали.
Женщины отдыхают у моря в жаркую погоду в Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00
Смертельная жара душит в объятиях Европу
 
В миреИспанияСарагосаПедро СанчесНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала