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В Испании из-за жары умерли более 500 человек

В Испании из-за жары умерли более 500 человек - РИА Новости, 20.07.2022

В Испании из-за жары умерли более 500 человек

Более 500 человек умерли за 10 дней аномальной жары в Испании, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:52

2022-07-20T16:52

2022-07-20T17:07

в мире

испания

сарагоса

педро санчес

новости - туризм

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 500 человек умерли за 10 дней аномальной жары в Испании, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.Санчес в среду прибыл в населенный пункт Атека в провинции Сарагоса, где в настоящее время бушуют природные пожары. Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь почти в 6 тысяч гектаров, несколько муниципалитетов пришлось эвакуировать.Ранее местные СМИ сообщили, что за последние 10 дней природные пожары в Испании уничтожили почти 60 тысяч гектаров лесных насаждений, всего с начала года речь может идти о 70 тысячах гектаров. Таким образом, число пожаров в стране в 2022 году вдвое превышает средний показатель зарегистрированных за последнее десятилетие. Также сообщалось, что в результате пожаров погибли два человека, еще 15 пострадали.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

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в мире, испания, сарагоса, педро санчес, новости - туризм