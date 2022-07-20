Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/iran-1803907215.html
Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России
Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России - РИА Новости, 20.07.2022
Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не советует Ирану оказывать военную помощь России, назвав это "плохой идеей". РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:16
2022-07-20T22:16
в мире
иран
россия
юрий ушаков
ибрахим раиси
владимир путин
ллойд остин
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не советует Ирану оказывать военную помощь России, назвав это "плохой идеей".В Москве и Тегеране ранее опровергли утверждения американской администрации о подготовке сделки, в результате которой сотни иранских беспилотных летательных аппаратов могли бы усилить войска РФ, задействованные в спецоперации на Украине.СМИ ранее писали, что стороны якобы обсуждают покупку порядка 300 беспилотников, и публиковали спутниковые снимки, на которых, по их утверждению, запечатлена демонстрация иранской техники российской делегации.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил РИА Новости, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, юрий ушаков, ибрахим раиси, владимир путин, ллойд остин, пентагон, сша
22:16 20.07.2022
 
Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России

Шеф Пентагона Остин посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России

© AP Photo / Susan WalshЛлойд Остин
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не советует Ирану оказывать военную помощь России, назвав это "плохой идеей".
В Москве и Тегеране ранее опровергли утверждения американской администрации о подготовке сделки, в результате которой сотни иранских беспилотных летательных аппаратов могли бы усилить войска РФ, задействованные в спецоперации на Украине.
"Мы бы не советовали Ирану делать это. Мы думаем, это действительно, действительно плохая идея. И этим я ограничусь", - сказал Остин на пресс-конференции.
СМИ ранее писали, что стороны якобы обсуждают покупку порядка 300 беспилотников, и публиковали спутниковые снимки, на которых, по их утверждению, запечатлена демонстрация иранской техники российской делегации.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил РИА Новости, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.
 
В миреИранРоссияЮрий УшаковИбрахим РаисиВладимир ПутинЛлойд ОстинПентагонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала