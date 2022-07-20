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Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России

Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России - РИА Новости, 20.07.2022

Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не советует Ирану оказывать военную помощь России, назвав это "плохой идеей". РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T22:16

2022-07-20T22:16

2022-07-20T22:16

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иран

россия

юрий ушаков

ибрахим раиси

владимир путин

ллойд остин

пентагон

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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не советует Ирану оказывать военную помощь России, назвав это "плохой идеей".В Москве и Тегеране ранее опровергли утверждения американской администрации о подготовке сделки, в результате которой сотни иранских беспилотных летательных аппаратов могли бы усилить войска РФ, задействованные в спецоперации на Украине.СМИ ранее писали, что стороны якобы обсуждают покупку порядка 300 беспилотников, и публиковали спутниковые снимки, на которых, по их утверждению, запечатлена демонстрация иранской техники российской делегации.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил РИА Новости, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.

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в мире, иран, россия, юрий ушаков, ибрахим раиси, владимир путин, ллойд остин, пентагон, сша