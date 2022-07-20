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Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России
Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России - РИА Новости, 20.07.2022
Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не советует Ирану оказывать военную помощь России, назвав это "плохой идеей". РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:16
2022-07-20T22:16
2022-07-20T22:16
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не советует Ирану оказывать военную помощь России, назвав это "плохой идеей".В Москве и Тегеране ранее опровергли утверждения американской администрации о подготовке сделки, в результате которой сотни иранских беспилотных летательных аппаратов могли бы усилить войска РФ, задействованные в спецоперации на Украине.СМИ ранее писали, что стороны якобы обсуждают покупку порядка 300 беспилотников, и публиковали спутниковые снимки, на которых, по их утверждению, запечатлена демонстрация иранской техники российской делегации.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил РИА Новости, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.
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в мире, иран, россия, юрий ушаков, ибрахим раиси, владимир путин, ллойд остин, пентагон, сша
Шеф Пентагона посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России
Шеф Пентагона Остин посоветовал Ирану воздержаться от военной помощи России
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что не советует Ирану оказывать военную помощь России, назвав это "плохой идеей".
В Москве и Тегеране ранее опровергли утверждения американской администрации о подготовке сделки, в результате которой сотни иранских беспилотных летательных аппаратов могли бы усилить войска РФ, задействованные в спецоперации на Украине.
"Мы бы не советовали Ирану делать это. Мы думаем, это действительно, действительно плохая идея. И этим я ограничусь", - сказал Остин на пресс-конференции.
СМИ ранее писали, что стороны якобы обсуждают покупку порядка 300 беспилотников, и публиковали спутниковые снимки, на которых, по их утверждению, запечатлена демонстрация иранской техники российской делегации.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил РИА Новости, что президент России Владимир Путин
не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси
, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи
.