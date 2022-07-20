11:44 20.07.2022 (обновлено: 12:58 20.07.2022)
Погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России
Погибшему на Украине племяннику замминистра обороны Евкурова присвоили звание Героя России
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, который погиб во время спецоперации на Украине, посмертно присвоено звание Героя России, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
В мае Калиматов выразил соболезнование Евкурову по поводу гибели его племянника в ходе спецоперации на Украине. Хамхоев - командир десантно-штурмовой роты, окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина гвардии капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, Хамхоев был тяжело ранен 19 мая при наступлении в северодонецком направлении снайпером противника, отказался от эвакуации и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой.
"Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть - героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой - звездой Героя России. Адам Хамхоев отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая ее государственную целостность", - подчеркнул глава Ингушетии.