https://ria.ru/20220720/geroy-1803660640.html

Погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России

Погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России - РИА Новости, 20.07.2022

Погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России

Племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, который погиб во время спецоперации на Украине, посмертно присвоено звание... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:44

2022-07-20T11:44

2022-07-20T12:58

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

ульяновск

воздушно-десантные войска россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_0:216:3057:1935_1920x0_80_0_0_12e778f826a0e60a5a8e27f6d315b497.jpg

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, который погиб во время спецоперации на Украине, посмертно присвоено звание Героя России, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.В мае Калиматов выразил соболезнование Евкурову по поводу гибели его племянника в ходе спецоперации на Украине. Хамхоев - командир десантно-штурмовой роты, окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир."За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина гвардии капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.По его словам, Хамхоев был тяжело ранен 19 мая при наступлении в северодонецком направлении снайпером противника, отказался от эвакуации и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой."Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть - героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой - звездой Героя России. Адам Хамхоев отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая ее государственную целостность", - подчеркнул глава Ингушетии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803586679.html

россия

украина

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, ульяновск, воздушно-десантные войска россии, общество