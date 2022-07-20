Рейтинг@Mail.ru
Погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/geroy-1803660640.html
Погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России
Погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России - РИА Новости, 20.07.2022
Погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России
Племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, который погиб во время спецоперации на Украине, посмертно присвоено звание... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:44
2022-07-20T12:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
ульяновск
воздушно-десантные войска россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_0:216:3057:1935_1920x0_80_0_0_12e778f826a0e60a5a8e27f6d315b497.jpg
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, который погиб во время спецоперации на Украине, посмертно присвоено звание Героя России, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.В мае Калиматов выразил соболезнование Евкурову по поводу гибели его племянника в ходе спецоперации на Украине. Хамхоев - командир десантно-штурмовой роты, окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир."За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина гвардии капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.По его словам, Хамхоев был тяжело ранен 19 мая при наступлении в северодонецком направлении снайпером противника, отказался от эвакуации и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой."Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть - героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой - звездой Героя России. Адам Хамхоев отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая ее государственную целостность", - подчеркнул глава Ингушетии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803586679.html
россия
украина
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_178:0:2845:2000_1920x0_80_0_0_de3297eae1ab519fd6e111e34cf809b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, ульяновск, воздушно-десантные войска россии, общество
11:44 20.07.2022 (обновлено: 12:58 20.07.2022)
 
Погибшему на Украине племяннику Евкурова присвоили звание Героя России

Погибшему на Украине племяннику замминистра обороны Евкурова присвоили звание Героя России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Племяннику заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адаму Хамхоеву, который погиб во время спецоперации на Украине, посмертно присвоено звание Героя России, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
В мае Калиматов выразил соболезнование Евкурову по поводу гибели его племянника в ходе спецоперации на Украине. Хамхоев - командир десантно-штурмовой роты, окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина гвардии капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, Хамхоев был тяжело ранен 19 мая при наступлении в северодонецком направлении снайпером противника, отказался от эвакуации и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой.
"Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть - героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой - звездой Героя России. Адам Хамхоев отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая ее государственную целостность", - подчеркнул глава Ингушетии.
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 22:44В мире
Лидер Ирана: без спецоперации НАТО начало бы войну из-за Крыма
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаУльяновскВоздушно-десантные войска РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала