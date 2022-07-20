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Немецкий оператор ГТС ожидает возобновления поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 20.07.2022
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Немецкий оператор ГТС ожидает возобновления поставок по "Северному потоку"
Немецкий оператор ГТС ожидает возобновления поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 20.07.2022
Немецкий оператор ГТС ожидает возобновления поставок по "Северному потоку"
Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" могут начаться в четверг после окончания регламентных работ, свидетельствуют предварительные данные немецкого... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:50
2022-07-20T20:16
экономика
европа
грайфсвальд
канада
газпром
siemens
северный поток
владимир путин
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БЕРЛИН, 20 июл — РИА Новости. Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" могут начаться в четверг после окончания регламентных работ, свидетельствуют предварительные данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.На официальном сайте фирма разместила так называемые номинации, что по сути предваряет возобновление работы магистрали. Gascade обслуживает станции в Любмине близ Грайфсвальда, где находится точка выхода "Северного потока".В свою очередь, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер написал в Twitter, что объем поставляемого газа из России должен составить 800 ГВт в час. Это превысит значения, зафиксированные до планового техобслуживания, на 100 ГВт в час. При этом максимум до резкого обвала в конце мая составлял 1750 ГВт в час.На "Северном потоке" проводятся технические работы, которые закончатся 21 июля. Они состоят из тестирования механических компонентов и систем автоматизации, указывал оператор магистрали Nord Stream AG.С середины июня экспорт топлива по магистрали шел в ограниченном формате, на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. По словам представителей "Газпрома", сокращение провели из-за задержек в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые установлены на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особые трудности возникли с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на российского поставщика.Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" со своей стороны выполняет и намерен выполнять все свои обязательства по поставкам.
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экономика, европа, грайфсвальд, канада, газпром, siemens, северный поток, владимир путин, в мире, германия, россия
17:50 20.07.2022 (обновлено: 20:16 20.07.2022)
 
Немецкий оператор ГТС ожидает возобновления поставок по "Северному потоку"

Немецкий оператор ГТС Gascade опубликовал заявки на прием газа из "Северного потока"

© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2Береговые сооружения в Любмине
Береговые сооружения в Любмине - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2
Береговые сооружения в Любмине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июл — РИА Новости. Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" могут начаться в четверг после окончания регламентных работ, свидетельствуют предварительные данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.
На официальном сайте фирма разместила так называемые номинации, что по сути предваряет возобновление работы магистрали. Gascade обслуживает станции в Любмине близ Грайфсвальда, где находится точка выхода "Северного потока".
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В свою очередь, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер написал в Twitter, что объем поставляемого газа из России должен составить 800 ГВт в час. Это превысит значения, зафиксированные до планового техобслуживания, на 100 ГВт в час. При этом максимум до резкого обвала в конце мая составлял 1750 ГВт в час.
На "Северном потоке" проводятся технические работы, которые закончатся 21 июля. Они состоят из тестирования механических компонентов и систем автоматизации, указывал оператор магистрали Nord Stream AG.
С середины июня экспорт топлива по магистрали шел в ограниченном формате, на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. По словам представителей "Газпрома", сокращение провели из-за задержек в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые установлены на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особые трудности возникли с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на российского поставщика.
Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" со своей стороны выполняет и намерен выполнять все свои обязательства по поставкам.
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ЭкономикаЕвропаГрайфсвальдКанадаГазпромSiemensСеверный потокВладимир ПутинВ миреГерманияРоссия
 
 
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