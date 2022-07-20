https://ria.ru/20220720/gaz-1803828633.html

Немецкий оператор ГТС ожидает возобновления поставок по "Северному потоку"

Немецкий оператор ГТС ожидает возобновления поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 20.07.2022

Немецкий оператор ГТС ожидает возобновления поставок по "Северному потоку"

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" могут начаться в четверг после окончания регламентных работ, свидетельствуют предварительные данные немецкого... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:50

2022-07-20T17:50

2022-07-20T20:16

экономика

европа

грайфсвальд

канада

газпром

siemens

северный поток

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754979761_0:155:3076:1885_1920x0_80_0_0_4c149d0e92cc25935e8e9cafabfd0b51.jpg

БЕРЛИН, 20 июл — РИА Новости. Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" могут начаться в четверг после окончания регламентных работ, свидетельствуют предварительные данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade.На официальном сайте фирма разместила так называемые номинации, что по сути предваряет возобновление работы магистрали. Gascade обслуживает станции в Любмине близ Грайфсвальда, где находится точка выхода "Северного потока".В свою очередь, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер написал в Twitter, что объем поставляемого газа из России должен составить 800 ГВт в час. Это превысит значения, зафиксированные до планового техобслуживания, на 100 ГВт в час. При этом максимум до резкого обвала в конце мая составлял 1750 ГВт в час.На "Северном потоке" проводятся технические работы, которые закончатся 21 июля. Они состоят из тестирования механических компонентов и систем автоматизации, указывал оператор магистрали Nord Stream AG.С середины июня экспорт топлива по магистрали шел в ограниченном формате, на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. По словам представителей "Газпрома", сокращение провели из-за задержек в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые установлены на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особые трудности возникли с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на российского поставщика.Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" со своей стороны выполняет и намерен выполнять все свои обязательства по поставкам.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803737674.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803741211.html

европа

грайфсвальд

канада

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, грайфсвальд, канада, газпром, siemens, северный поток, владимир путин, в мире, германия, россия