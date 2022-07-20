https://ria.ru/20220720/gaz-1803624877.html

Россия продолжает поставки СПГ в Финляндию, сообщил торгпред

Россия продолжает поставки СПГ в Финляндию, сообщил торгпред - РИА Новости, 20.07.2022

Россия продолжает поставки СПГ в Финляндию, сообщил торгпред

Хельсинки отказался оплачивать российский трубопроводный газ в рублях, но поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в Финляндию продолжаются , заявил в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:29

2022-07-20T09:29

2022-07-20T09:34

экономика

финляндия

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Хельсинки отказался оплачивать российский трубопроводный газ в рублях, но поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в Финляндию продолжаются , заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов."Есть один принципиальный момент - финны отказались от трубопроводного газа в связи с несогласием по условиям оплаты в рублях. Тем не менее у них сохраняется контракт на поставку СПГ с терминала Ленинградской области, поставки в Финляндию продолжаются", - сказал он.Торгпред пояснил, что в Хельсинки рассчитывают удовлетворить национальные потребности в природном газе при помощи поставок по трубопроводу Balticconnector и фрахтования американского плавучего СПГ-терминала, который прибудет в декабре."В то же время до сих пор в Финляндии не имеют полного представления об источниках газа, который должен будет поступать на плавхранилище в Инкоо и через газопровод Balticconnector, поскольку через терминал СПГ в Клайпеде и в Инчукалнское газохранилище обычно закачивается тот же российский газ. Если нашим финским партнерам хочется платить дополнительную маржу посредникам в странах Балтии и ЕС – это их право", - подчеркнул Логинов.Компания "Газпром экспорт" 20 мая уведомила финскую Gasum Oy, что поставки природного газа в Финляндию остановятся утром 21 мая. Причина заключается в том, что Финляндия не согласилась оплачивать газ в рублях, уточняло финское министерство занятости и экономики. По долгосрочному договору, валютой платежа является евро. Компания Gasum решила обратиться в арбитраж, так как, по ее мнению, российская сторона своим требованием нарушает условия договора.Ранее глава Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс, как писали СМИ, сообщил, что с сокращением поставок "голубого топлива" из России столкнулись 12 европейских стран, причем 10 из них выпустили предупреждения об угрозе дефицита поставок газа - первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения. К числу этих 10 стран относится и Финляндия.

https://ria.ru/20220720/spg-1803606121.html

https://ria.ru/20220713/germaniya-1802230319.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, финляндия, россия