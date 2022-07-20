09:29 20.07.2022 (обновлено: 09:34 20.07.2022)
Россия продолжает поставки СПГ в Финляндию, сообщил торгпред
Логинов: Россия продолжает поставки СПГ в Финляндию, несмотря на отказ от оплаты в рублях
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Хельсинки отказался оплачивать российский трубопроводный газ в рублях, но поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в Финляндию продолжаются , заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.
"Есть один принципиальный момент - финны отказались от трубопроводного газа в связи с несогласием по условиям оплаты в рублях. Тем не менее у них сохраняется контракт на поставку СПГ с терминала Ленинградской области, поставки в Финляндию продолжаются", - сказал он.
Торгпред пояснил, что в Хельсинки рассчитывают удовлетворить национальные потребности в природном газе при помощи поставок по трубопроводу Balticconnector и фрахтования американского плавучего СПГ-терминала, который прибудет в декабре.
"В то же время до сих пор в Финляндии не имеют полного представления об источниках газа, который должен будет поступать на плавхранилище в Инкоо и через газопровод Balticconnector, поскольку через терминал СПГ в Клайпеде и в Инчукалнское газохранилище обычно закачивается тот же российский газ. Если нашим финским партнерам хочется платить дополнительную маржу посредникам в странах Балтии и ЕС – это их право", - подчеркнул Логинов.
Компания "Газпром экспорт" 20 мая уведомила финскую Gasum Oy, что поставки природного газа в Финляндию остановятся утром 21 мая. Причина заключается в том, что Финляндия не согласилась оплачивать газ в рублях, уточняло финское министерство занятости и экономики. По долгосрочному договору, валютой платежа является евро. Компания Gasum решила обратиться в арбитраж, так как, по ее мнению, российская сторона своим требованием нарушает условия договора.
Ранее глава Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс, как писали СМИ, сообщил, что с сокращением поставок "голубого топлива" из России столкнулись 12 европейских стран, причем 10 из них выпустили предупреждения об угрозе дефицита поставок газа - первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения. К числу этих 10 стран относится и Финляндия.