Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры
Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры
ВОЛОГДА, 20 июл – РИА Новости. Экспедиция кадетской школы "Корабелы Прионежья" из Вытегры отправилась в экспедицию по Онежскому озеру на гафельной шхуне "Онежская жемчужина", за 16 дней кадеты пройдут порядка 700 километров, сообщил замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин.
По его словам, экспедиция проходит в шестой раз на средства гранта Русского географического общества и при участии Вологодского государственного университета. В составе экспедиции - восемь кадетов, участники молодёжного клуба Русского географического общества, преподаватели университета.
"Маршрут составлен так, что принять участие в экспедиции смогут четыре группы кадетов по 8 человек. На маршруте предусмотрена наземная часть, где экипажи будут меняться. Будут остановки в Кижах, Петрозаводске, в Ленинградской области. Первая остановка – в устье Черной речки в Карелии, где ребята будут изучать восточный берег Онежского озера, Андомский геологический разрез", - сказал Рябишин.
Он добавил, что для этой экспедиции разработана новая программа дополнительного образования – "Плавучая школа". В нее вошло шесть модулей: ихтиология, гидробиология, первая помощь, парусовождение и судоходство, основы безопасности жизнедеятельности, туризм.