https://ria.ru/20220720/ekspeditsiya-1803678369.html

Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры

Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры - РИА Новости, 20.07.2022

Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры

Экспедиция кадетской школы "Корабелы Прионежья" из Вытегры отправилась в экспедицию по Онежскому озеру на гафельной шхуне "Онежская жемчужина", за 16 дней... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:40

2022-07-20T12:40

2022-07-20T12:40

вологодская область

онежское озеро

кижи

петрозаводск

вологодская область

русское географическое общество

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ВОЛОГДА, 20 июл – РИА Новости. Экспедиция кадетской школы "Корабелы Прионежья" из Вытегры отправилась в экспедицию по Онежскому озеру на гафельной шхуне "Онежская жемчужина", за 16 дней кадеты пройдут порядка 700 километров, сообщил замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин.По его словам, экспедиция проходит в шестой раз на средства гранта Русского географического общества и при участии Вологодского государственного университета. В составе экспедиции - восемь кадетов, участники молодёжного клуба Русского географического общества, преподаватели университета."Маршрут составлен так, что принять участие в экспедиции смогут четыре группы кадетов по 8 человек. На маршруте предусмотрена наземная часть, где экипажи будут меняться. Будут остановки в Кижах, Петрозаводске, в Ленинградской области. Первая остановка – в устье Черной речки в Карелии, где ребята будут изучать восточный берег Онежского озера, Андомский геологический разрез", - сказал Рябишин.Он добавил, что для этой экспедиции разработана новая программа дополнительного образования – "Плавучая школа". В нее вошло шесть модулей: ихтиология, гидробиология, первая помощь, парусовождение и судоходство, основы безопасности жизнедеятельности, туризм.

https://ria.ru/20220713/kruzhevopletenie-1802235992.html

онежское озеро

кижи

петрозаводск

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

онежское озеро, кижи, петрозаводск, вологодская область, русское географическое общество