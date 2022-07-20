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Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры - РИА Новости, 20.07.2022
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Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры
Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры - РИА Новости, 20.07.2022
Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры
Экспедиция кадетской школы "Корабелы Прионежья" из Вытегры отправилась в экспедицию по Онежскому озеру на гафельной шхуне "Онежская жемчужина", за 16 дней... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:40
2022-07-20T12:40
вологодская область
онежское озеро
кижи
петрозаводск
вологодская область
русское географическое общество
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ВОЛОГДА, 20 июл – РИА Новости. Экспедиция кадетской школы "Корабелы Прионежья" из Вытегры отправилась в экспедицию по Онежскому озеру на гафельной шхуне "Онежская жемчужина", за 16 дней кадеты пройдут порядка 700 километров, сообщил замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин.По его словам, экспедиция проходит в шестой раз на средства гранта Русского географического общества и при участии Вологодского государственного университета. В составе экспедиции - восемь кадетов, участники молодёжного клуба Русского географического общества, преподаватели университета."Маршрут составлен так, что принять участие в экспедиции смогут четыре группы кадетов по 8 человек. На маршруте предусмотрена наземная часть, где экипажи будут меняться. Будут остановки в Кижах, Петрозаводске, в Ленинградской области. Первая остановка – в устье Черной речки в Карелии, где ребята будут изучать восточный берег Онежского озера, Андомский геологический разрез", - сказал Рябишин.Он добавил, что для этой экспедиции разработана новая программа дополнительного образования – "Плавучая школа". В нее вошло шесть модулей: ихтиология, гидробиология, первая помощь, парусовождение и судоходство, основы безопасности жизнедеятельности, туризм.
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онежское озеро, кижи, петрозаводск, вологодская область, русское географическое общество
12:40 20.07.2022
 

Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры

© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры
Плавучая школа Корабелы Прионежья отправилась в экспедицию из Вытегры - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области
Плавучая школа "Корабелы Прионежья " отправилась в экспедицию из Вытегры
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 20 июл – РИА Новости. Экспедиция кадетской школы "Корабелы Прионежья" из Вытегры отправилась в экспедицию по Онежскому озеру на гафельной шхуне "Онежская жемчужина", за 16 дней кадеты пройдут порядка 700 километров, сообщил замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин.
По его словам, экспедиция проходит в шестой раз на средства гранта Русского географического общества и при участии Вологодского государственного университета. В составе экспедиции - восемь кадетов, участники молодёжного клуба Русского географического общества, преподаватели университета.
"Маршрут составлен так, что принять участие в экспедиции смогут четыре группы кадетов по 8 человек. На маршруте предусмотрена наземная часть, где экипажи будут меняться. Будут остановки в Кижах, Петрозаводске, в Ленинградской области. Первая остановка – в устье Черной речки в Карелии, где ребята будут изучать восточный берег Онежского озера, Андомский геологический разрез", - сказал Рябишин.
Он добавил, что для этой экспедиции разработана новая программа дополнительного образования – "Плавучая школа". В нее вошло шесть модулей: ихтиология, гидробиология, первая помощь, парусовождение и судоходство, основы безопасности жизнедеятельности, туризм.
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