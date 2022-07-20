https://ria.ru/20220720/ekonomika-1803797921.html
Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки
Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки
Необходимо принципиально отказаться от прежних экономических цепочек и работать над выстраиванием новых, чем Россия сейчас и занимается, заявил министр... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:15
2022-07-20T17:15
2022-07-20T17:34
экономика
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
маргарита симоньян
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Необходимо принципиально отказаться от прежних экономических цепочек и работать над выстраиванием новых, чем Россия сейчас и занимается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я еще раз хочу сказать, мы не должны, и, слава Богу, никто и не пытается, сейчас выстраивать какие-то схемы, которые будут исходить из возможности, вероятности, а то и желательности вернуться к ситуации на полгода назад. Когда можно все эти цепочки восстановить. Нет, эти цепочки, я считаю, надо абсолютно принципиально заканчивать и выстраивать новые, которые будут надежнее. Чем мы сейчас и занимаемся", - сказал он в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Министр упомянул ряд новых экономических инициатив: "в том числе, коридор "север – юг", из Петербурга в Индийский океан, из Индии во Владивосток"."Там целый ряд, целый ряд проектов, которые сейчас в высокой степени реализации", - отметил глава МИД России.
https://ria.ru/20220719/eksport-1803542926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, маргарита симоньян
17:15 20.07.2022 (обновлено: 17:34 20.07.2022)
Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки
Глава МИД Лавров призвал отказаться от прежних экономических цепочек и выстраивать новые