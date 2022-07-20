https://ria.ru/20220720/ekonomika-1803797921.html

Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки

Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки - РИА Новости, 20.07.2022

Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки

Необходимо принципиально отказаться от прежних экономических цепочек и работать над выстраиванием новых, чем Россия сейчас и занимается, заявил министр... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:15

2022-07-20T17:15

2022-07-20T17:34

экономика

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Необходимо принципиально отказаться от прежних экономических цепочек и работать над выстраиванием новых, чем Россия сейчас и занимается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я еще раз хочу сказать, мы не должны, и, слава Богу, никто и не пытается, сейчас выстраивать какие-то схемы, которые будут исходить из возможности, вероятности, а то и желательности вернуться к ситуации на полгода назад. Когда можно все эти цепочки восстановить. Нет, эти цепочки, я считаю, надо абсолютно принципиально заканчивать и выстраивать новые, которые будут надежнее. Чем мы сейчас и занимаемся", - сказал он в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Министр упомянул ряд новых экономических инициатив: "в том числе, коридор "север – юг", из Петербурга в Индийский океан, из Индии во Владивосток"."Там целый ряд, целый ряд проектов, которые сейчас в высокой степени реализации", - отметил глава МИД России.

https://ria.ru/20220719/eksport-1803542926.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, маргарита симоньян