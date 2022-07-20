Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/ekonomika-1803797921.html
Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки
Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки - РИА Новости, 20.07.2022
Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки
Необходимо принципиально отказаться от прежних экономических цепочек и работать над выстраиванием новых, чем Россия сейчас и занимается, заявил министр... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:15
2022-07-20T17:34
экономика
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
маргарита симоньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Необходимо принципиально отказаться от прежних экономических цепочек и работать над выстраиванием новых, чем Россия сейчас и занимается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я еще раз хочу сказать, мы не должны, и, слава Богу, никто и не пытается, сейчас выстраивать какие-то схемы, которые будут исходить из возможности, вероятности, а то и желательности вернуться к ситуации на полгода назад. Когда можно все эти цепочки восстановить. Нет, эти цепочки, я считаю, надо абсолютно принципиально заканчивать и выстраивать новые, которые будут надежнее. Чем мы сейчас и занимаемся", - сказал он в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Министр упомянул ряд новых экономических инициатив: "в том числе, коридор "север – юг", из Петербурга в Индийский океан, из Индии во Владивосток"."Там целый ряд, целый ряд проектов, которые сейчас в высокой степени реализации", - отметил глава МИД России.
https://ria.ru/20220719/eksport-1803542926.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, маргарита симоньян
17:15 20.07.2022 (обновлено: 17:34 20.07.2022)
 
Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки

Глава МИД Лавров призвал отказаться от прежних экономических цепочек и выстраивать новые

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Необходимо принципиально отказаться от прежних экономических цепочек и работать над выстраиванием новых, чем Россия сейчас и занимается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я еще раз хочу сказать, мы не должны, и, слава Богу, никто и не пытается, сейчас выстраивать какие-то схемы, которые будут исходить из возможности, вероятности, а то и желательности вернуться к ситуации на полгода назад. Когда можно все эти цепочки восстановить. Нет, эти цепочки, я считаю, надо абсолютно принципиально заканчивать и выстраивать новые, которые будут надежнее. Чем мы сейчас и занимаемся", - сказал он в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Министр упомянул ряд новых экономических инициатив: "в том числе, коридор "север – юг", из Петербурга в Индийский океан, из Индии во Владивосток".
"Там целый ряд, целый ряд проектов, которые сейчас в высокой степени реализации", - отметил глава МИД России.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 18:57
США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88 процентов
 
ЭкономикаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала