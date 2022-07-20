https://ria.ru/20220720/dzhonson-1803770707.html

Джонсон попрощался с парламентом словами "Аста ла виста, бейби"

Джонсон попрощался с парламентом словами "Аста ла виста, бейби" - РИА Новости, 20.07.2022

Джонсон попрощался с парламентом словами "Аста ла виста, бейби"

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления перед ним словами "Аста ла виста,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:47

2022-07-20T15:47

2022-07-20T16:46

в мире

тереза мэй

борис джонсон

великобритания

парламент великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800915369_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_e17c3c79a123ccfa3a1520138c1b3255.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления перед ним словами "Аста ла виста, бейби"."Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и — аста ла виста, бейби (с исп. — "До свидания, детка")", — закончил он свое выступление.После этих слов его однопартийцы встали, аплодируя уходящему премьеру. Пока он шел к выходу, многие дружески хлопали его по плечу. Оппозиция осталась сидеть и не хлопала.По средам премьер традиционно отвечает на вопросы парламентариев, сегодня была последняя такая сессия перед уходом законодателей на летние каникулы.Телеканал Sky News обратил внимание на своеобразную реакцию бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на последние минуты выступления Джонсона, когда тори аплодировали ему стоя."Для тех, кто не видел, Тереза Мэй сначала не встала, чтобы поаплодировать. Потом в конце концов она встала, но выглядела разъяренной и явно не хотела присоединяться к аплодисментам", — отмечает Sky News.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220718/dzhonson-1803235083.html

https://ria.ru/20220720/fish-and-chips-1803769392.html

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тереза мэй, борис джонсон, великобритания, парламент великобритании