https://ria.ru/20220720/dzhonson-1803770707.html
Джонсон попрощался с парламентом словами "Аста ла виста, бейби"
Джонсон попрощался с парламентом словами "Аста ла виста, бейби" - РИА Новости, 20.07.2022
Джонсон попрощался с парламентом словами "Аста ла виста, бейби"
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления перед ним словами "Аста ла виста,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:47
2022-07-20T15:47
2022-07-20T16:46
в мире
тереза мэй
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления перед ним словами "Аста ла виста, бейби"."Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и — аста ла виста, бейби (с исп. — "До свидания, детка")", — закончил он свое выступление.После этих слов его однопартийцы встали, аплодируя уходящему премьеру. Пока он шел к выходу, многие дружески хлопали его по плечу. Оппозиция осталась сидеть и не хлопала.По средам премьер традиционно отвечает на вопросы парламентариев, сегодня была последняя такая сессия перед уходом законодателей на летние каникулы.Телеканал Sky News обратил внимание на своеобразную реакцию бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на последние минуты выступления Джонсона, когда тори аплодировали ему стоя."Для тех, кто не видел, Тереза Мэй сначала не встала, чтобы поаплодировать. Потом в конце концов она встала, но выглядела разъяренной и явно не хотела присоединяться к аплодисментам", — отмечает Sky News.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
https://ria.ru/20220718/dzhonson-1803235083.html
https://ria.ru/20220720/fish-and-chips-1803769392.html
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в мире, тереза мэй, борис джонсон, великобритания, парламент великобритании
15:47 20.07.2022 (обновлено: 16:46 20.07.2022)
Джонсон попрощался с парламентом словами "Аста ла виста, бейби"
Джонсон закрыл свое последнее выступление в парламенте словами "Аста ла виста, бейби"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления перед ним словами "Аста ла виста, бейби".
"Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и — аста ла виста, бейби (с исп. — "До свидания, детка")", — закончил он свое выступление.
После этих слов его однопартийцы встали, аплодируя уходящему премьеру. Пока он шел к выходу, многие дружески хлопали его по плечу. Оппозиция осталась сидеть и не хлопала.
По средам премьер традиционно отвечает на вопросы парламентариев, сегодня была последняя такая сессия перед уходом законодателей на летние каникулы.
Телеканал Sky News обратил
внимание на своеобразную реакцию бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй
на последние минуты выступления Джонсона, когда тори аплодировали ему стоя.
"Для тех, кто не видел, Тереза Мэй сначала не встала, чтобы поаплодировать. Потом в конце концов она встала, но выглядела разъяренной и явно не хотела присоединяться к аплодисментам", — отмечает Sky News.
Борис Джонсон
, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании
— за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы
и США
Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон
знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.