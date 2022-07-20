https://ria.ru/20220720/dvizhenie-1803826272.html

Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи

Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи - РИА Новости, 20.07.2022

Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи

Создание нового всероссийского движения детей и молодежи завершится к декабрю, тогда и будет принято решение о названии, сообщил первый замруководителя... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:42

2022-07-20T17:42

2022-07-20T17:42

общество

сергей кириенко

россия

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ЯЛТА , 20 июл - РИА Новости. Создание нового всероссийского движения детей и молодежи завершится к декабрю, тогда и будет принято решение о названии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи.Движение было учреждено 20 июля в международном детском центре "Артек"."Детям предоставлена возможность стать соавторами, поэтому мы считаем, что этот этап завершится к декабрю, когда состоится финальный съезд Всероссийского движения детей и молодежи", - сказал журналистам Кириенко.По его словам, на съезде будет принято окончательное решение о названии движения и возрастных группах.

https://ria.ru/20220720/botanik-1803691369.html

россия

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Влада Копылова

общество, сергей кириенко, россия