https://ria.ru/20220720/dvizhenie-1803826272.html
Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи
Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи - РИА Новости, 20.07.2022
Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи
Создание нового всероссийского движения детей и молодежи завершится к декабрю, тогда и будет принято решение о названии, сообщил первый замруководителя... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:42
2022-07-20T17:42
2022-07-20T17:42
общество
сергей кириенко
россия
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ЯЛТА , 20 июл - РИА Новости. Создание нового всероссийского движения детей и молодежи завершится к декабрю, тогда и будет принято решение о названии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи.Движение было учреждено 20 июля в международном детском центре "Артек"."Детям предоставлена возможность стать соавторами, поэтому мы считаем, что этот этап завершится к декабрю, когда состоится финальный съезд Всероссийского движения детей и молодежи", - сказал журналистам Кириенко.По его словам, на съезде будет принято окончательное решение о названии движения и возрастных группах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кириенко, россия
Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи
Замглавы АП Кириенко: создание нового движения детей и молодежи завершится к декабрю
ЯЛТА , 20 июл - РИА Новости. Создание нового всероссийского движения детей и молодежи завершится к декабрю, тогда и будет принято решение о названии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Президент России Владимир Путин
14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи.
Движение было учреждено 20 июля в международном детском центре "Артек
".
"Детям предоставлена возможность стать соавторами, поэтому мы считаем, что этот этап завершится к декабрю, когда состоится финальный съезд Всероссийского движения детей и молодежи", - сказал журналистам Кириенко.
По его словам, на съезде будет принято окончательное решение о названии движения и возрастных группах.