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Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи - РИА Новости, 20.07.2022
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Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи
Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи - РИА Новости, 20.07.2022
Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи
Создание нового всероссийского движения детей и молодежи завершится к декабрю, тогда и будет принято решение о названии, сообщил первый замруководителя... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:42
2022-07-20T17:42
общество
сергей кириенко
россия
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ЯЛТА , 20 июл - РИА Новости. Создание нового всероссийского движения детей и молодежи завершится к декабрю, тогда и будет принято решение о названии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи.Движение было учреждено 20 июля в международном детском центре "Артек"."Детям предоставлена возможность стать соавторами, поэтому мы считаем, что этот этап завершится к декабрю, когда состоится финальный съезд Всероссийского движения детей и молодежи", - сказал журналистам Кириенко.По его словам, на съезде будет принято окончательное решение о названии движения и возрастных группах.
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общество, сергей кириенко, россия
17:42 20.07.2022
 
Кириенко назвал сроки создания нового движения детей и молодежи

Замглавы АП Кириенко: создание нового движения детей и молодежи завершится к декабрю

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСергей Кириенко во время финала всероссийского конкурса "Большая перемена"
Сергей Кириенко во время финала всероссийского конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сергей Кириенко во время финала всероссийского конкурса "Большая перемена". Архивное фото
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ЯЛТА , 20 июл - РИА Новости. Создание нового всероссийского движения детей и молодежи завершится к декабрю, тогда и будет принято решение о названии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи.
Движение было учреждено 20 июля в международном детском центре "Артек".
"Детям предоставлена возможность стать соавторами, поэтому мы считаем, что этот этап завершится к декабрю, когда состоится финальный съезд Всероссийского движения детей и молодежи", - сказал журналистам Кириенко.
По его словам, на съезде будет принято окончательное решение о названии движения и возрастных группах.
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