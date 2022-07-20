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Мирзиеев досрочно прекратил действие режима ЧП в Каракалпакстане - РИА Новости, 20.07.2022
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Мирзиеев досрочно прекратил действие режима ЧП в Каракалпакстане
Мирзиеев досрочно прекратил действие режима ЧП в Каракалпакстане - РИА Новости, 20.07.2022
Мирзиеев досрочно прекратил действие режима ЧП в Каракалпакстане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении режима чрезвычайного положения в республике Каракалпакстан, где в начале июля прошли РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:27
2022-07-20T19:27
в мире
здоровье - общество
шавкат мирзиеев
узбекистан
каракалпакстан
генеральная прокуратура рф
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ТАШКЕНТ, 20 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении режима чрезвычайного положения в республике Каракалпакстан, где в начале июля прошли беспорядки, сообщил в среду замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов."Президент Шавкат Мирзиёев, принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 (03. 00 мск - ред) часов 21 июля", - написал Асадов в своем Telegram- канале.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.По уточненным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, пострадали - 274, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
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в мире, здоровье - общество, шавкат мирзиеев, узбекистан, каракалпакстан, генеральная прокуратура рф
19:27 20.07.2022
 
Мирзиеев досрочно прекратил действие режима ЧП в Каракалпакстане

Президент Мирзиеев досрочно прекратил действие режима ЧП в Каракалпакстане с 21 июля

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 20 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении режима чрезвычайного положения в республике Каракалпакстан, где в начале июля прошли беспорядки, сообщил в среду замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
"Президент Шавкат Мирзиёев, принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 (03. 00 мск - ред) часов 21 июля", - написал Асадов в своем Telegram- канале.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
По уточненным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, пострадали - 274, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
Узбекистан - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 17:33
Россиянам рекомендовали въезжать в Узбекистан, минуя Каракалпакстан
 
В миреЗдоровье - ОбществоШавкат МирзиеевУзбекистанКаракалпакстанГенеральная прокуратура РФ
 
 
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