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Путин посоветовал школьнику не превращаться в "ботаника" - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин посоветовал школьнику не превращаться в "ботаника"
Путин посоветовал школьнику не превращаться в "ботаника" - РИА Новости, 20.07.2022
Путин посоветовал школьнику не превращаться в "ботаника"
Президент РФ Владимир Путин посоветовал 13-летнему участнику конкурса "Большая перемена" не бросать бальные танцы и не превращаться в "ботаника", потому что... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:04
2022-07-20T14:03
общество
владимир путин
социальный навигатор
детские вопросы
сн_образование
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал 13-летнему участнику конкурса "Большая перемена" не бросать бальные танцы и не превращаться в "ботаника", потому что важно быть разносторонним человеком.Глава государства в среду пообщался с участниками конкурса "Большая перемена" по видеосвязи. Один из финалистов - 13-летний Максим из города Козельска Калужской области - рассказал Путину, что увлекается шахматами, недавно получил второй взрослый разряд. Кроме того, мальчик рассказал, что увлекается программированием и робототехникой, а раньше занимался спортивными бальными танцами и играл на гитаре."В "Большой перемене" я участвую не первый раз. В прошлом году я стал победителем этого конкурса. Я отправился от Москвы до Владивостока… В этом году я выбрал направление "Твори", оно показалось мне лучшим", - поделился Максим. Путин же дал ему совет."Послушай, Максим, вот ты сказал, что ты увлекаешься шахматами, раньше занимался бальными танцами, сегодня программированием. Знаешь, что хотел бы посоветовать, наверное? Лучше не советовать, ты сам разберешься… Не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересная сфера деятельности просто - и первое, и второе. Но не превращайся в "ботаника". Будь разносторонним человеком", - сказал Путин в ходе общения с участниками Всероссийского конкурса "Большая перемена".
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"Не бросай бальные танцы": Путин посоветовал школьнику не превращаться в "ботаника"
Президент Владимир Путин посоветовал 13-летнему участнику конкурса «Большая перемена» не бросать бальные танцы и не превращаться в «ботаника», потому что важно быть разносторонним человеком.
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общество, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование
13:04 20.07.2022 (обновлено: 14:03 20.07.2022)
 
Путин посоветовал школьнику не превращаться в "ботаника"

Путин посоветовал школьнику не бросать бальные танцы и не превращаться в "ботаника"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал 13-летнему участнику конкурса "Большая перемена" не бросать бальные танцы и не превращаться в "ботаника", потому что важно быть разносторонним человеком.
Глава государства в среду пообщался с участниками конкурса "Большая перемена" по видеосвязи. Один из финалистов - 13-летний Максим из города Козельска Калужской области - рассказал Путину, что увлекается шахматами, недавно получил второй взрослый разряд. Кроме того, мальчик рассказал, что увлекается программированием и робототехникой, а раньше занимался спортивными бальными танцами и играл на гитаре.
"В "Большой перемене" я участвую не первый раз. В прошлом году я стал победителем этого конкурса. Я отправился от Москвы до Владивостока… В этом году я выбрал направление "Твори", оно показалось мне лучшим", - поделился Максим. Путин же дал ему совет.
"Послушай, Максим, вот ты сказал, что ты увлекаешься шахматами, раньше занимался бальными танцами, сегодня программированием. Знаешь, что хотел бы посоветовать, наверное? Лучше не советовать, ты сам разберешься… Не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересная сфера деятельности просто - и первое, и второе. Но не превращайся в "ботаника". Будь разносторонним человеком", - сказал Путин в ходе общения с участниками Всероссийского конкурса "Большая перемена".
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