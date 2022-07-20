22:13 20.07.2022 (обновлено: 22:42 20.07.2022)
Кадыров рассказал о формировании новых батальонов в Чечне
Кадыров рассказал о формировании спецбатальонов в Чечне из 800 опытных сотрудников полиции
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 800 опытных сотрудников полиции и Росгвардии в Чечне переведены в новые батальоны, чтобы они были готовы к выполнению любых задач.
Ранее он объявил о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.
"Мы <...> перевели 800 человек из полиции, из Росгвардии, которые прошли всю чеченскую кампанию военную, были на Украине, некоторые были и в Сирии. Их мы перевели в полк специального назначения для того, чтобы полк мог в любое время, в любой день выехать и выполнить любую задачу. Не из-за того, что нет кадров", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что штаты полиции и Росгвардии уже полностью заполнены за два дня.
"Так что в Чеченской Республике еще очень много молодых людей, которые хотят служить своему народу, религии, традициям и обычаям", — добавил он.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.