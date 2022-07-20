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Кадыров рассказал о формировании новых батальонов в Чечне - РИА Новости, 20.07.2022
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Кадыров рассказал о формировании новых батальонов в Чечне
Кадыров рассказал о формировании новых батальонов в Чечне - РИА Новости, 20.07.2022
Кадыров рассказал о формировании новых батальонов в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 800 опытных сотрудников полиции и Росгвардии в Чечне переведены в новые батальоны, чтобы они были готовы к выполнению... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:13
2022-07-20T22:42
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
украина
сирия
владимир путин
россия
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ГРОЗНЫЙ, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 800 опытных сотрудников полиции и Росгвардии в Чечне переведены в новые батальоны, чтобы они были готовы к выполнению любых задач.Ранее он объявил о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.Глава Чечни добавил, что штаты полиции и Росгвардии уже полностью заполнены за два дня."Так что в Чеченской Республике еще очень много молодых людей, которые хотят служить своему народу, религии, традициям и обычаям", — добавил он.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220715/dobrovoltsy-1802584154.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), украина, сирия, владимир путин, россия, донбасс, общество
22:13 20.07.2022 (обновлено: 22:42 20.07.2022)
 
Кадыров рассказал о формировании новых батальонов в Чечне

Кадыров рассказал о формировании спецбатальонов в Чечне из 800 опытных сотрудников полиции

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы чеченского спецназа на Лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 800 опытных сотрудников полиции и Росгвардии в Чечне переведены в новые батальоны, чтобы они были готовы к выполнению любых задач.
Ранее он объявил о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.

"Мы <...> перевели 800 человек из полиции, из Росгвардии, которые прошли всю чеченскую кампанию военную, были на Украине, некоторые были и в Сирии. Их мы перевели в полк специального назначения для того, чтобы полк мог в любое время, в любой день выехать и выполнить любую задачу. Не из-за того, что нет кадров", — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что штаты полиции и Росгвардии уже полностью заполнены за два дня.
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Чечня принимает добровольцев со всей России, заявил Кадыров
"Так что в Чеченской Республике еще очень много молодых людей, которые хотят служить своему народу, религии, традициям и обычаям", — добавил он.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)УкраинаСирияВладимир ПутинРоссияДонбассОбщество
 
 
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