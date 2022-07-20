https://ria.ru/20220720/batalony-1803907038.html

Кадыров рассказал о формировании новых батальонов в Чечне

Кадыров рассказал о формировании новых батальонов в Чечне - РИА Новости, 20.07.2022

Кадыров рассказал о формировании новых батальонов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 800 опытных сотрудников полиции и Росгвардии в Чечне переведены в новые батальоны, чтобы они были готовы к выполнению... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T22:13

2022-07-20T22:13

2022-07-20T22:42

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

украина

сирия

владимир путин

россия

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ГРОЗНЫЙ, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 800 опытных сотрудников полиции и Росгвардии в Чечне переведены в новые батальоны, чтобы они были готовы к выполнению любых задач.Ранее он объявил о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.Глава Чечни добавил, что штаты полиции и Росгвардии уже полностью заполнены за два дня."Так что в Чеченской Республике еще очень много молодых людей, которые хотят служить своему народу, религии, традициям и обычаям", — добавил он.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220715/dobrovoltsy-1802584154.html

https://ria.ru/20220720/kadyrov-1803773908.html

украина

сирия

россия

донбасс

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), украина, сирия, владимир путин, россия, донбасс, общество