https://ria.ru/20220720/arktika-1803890262.html

На очистку Арктики может уйти до шести лет, заявила глава Росприроднадзора

На очистку Арктики может уйти до шести лет, заявила глава Росприроднадзора - РИА Новости, 20.07.2022

На очистку Арктики может уйти до шести лет, заявила глава Росприроднадзора

На очистку арктической зоны уйдёт пять-шесть лет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём официальном Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T20:06

2022-07-20T20:06

2022-07-20T20:06

общество

россия

диксон

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

арктика

экология

светлана радионова

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На очистку арктической зоны уйдёт пять-шесть лет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём официальном Telegram-канале.Поводом для заявления главы Росприродназора стала ситуация выхода белого медведя к людям в поселке Диксон. У краснокнижного животного в пасти застряла жестяная банка.Радионова считает, что ситуация с медведем является последствием захламления арктической зоны ржавыми бочками."С 1930-х годов было освоение арктической зоны, тогда никто не думал об экологической безопасности. В 1990-е годы человек уходил в силу экономических причин, и отходы эти не вывозились", - пояснила Радионова.Глава Росприроднадзора напомнила, что в настоящее время по поручению правительства реализуется федеральный проект "Генеральная уборка", в рамках которого "многие места будут очищены".По ее словам, также процесс очистки идет с привлечением сил волонтеров проекта "Чистая Арктика"."Когда мы приняли решение освободить территории обитания белых медведей и иных краснокнижных животных от отходов, и в целом привести хрупкую Арктическую зону привести в порядок, конечно, мы понимали, что будем делать не один год. Я думаю, что это продлится пять, может быть, шесть лет. Это большая трудная работа", - заявила Радионова.В АНО "Чистая Арктика", в свою очередь, отметили, что в нынешнем сезоне проекта уборки территорий запланированы во всех арктических субъектах РФ. В начале августа волонтеры отправятся в Диксон. На территории почти в 30 гектаров планируется убрать металлолом и древесину."Чистая Арктика" — это федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину.

https://ria.ru/20220720/medved-1803631953.html

https://ria.ru/20220714/zagryaznenie-1802317830.html

https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html

россия

диксон

арктика

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общество, россия, диксон, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), арктика, экология, светлана радионова