https://ria.ru/20220720/aes-1803767353.html

Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС, заявила РИА Новости пресс-служба администрации Энергодара. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:39

2022-07-20T15:39

2022-07-20T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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донбасс

вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС, заявила РИА Новости пресс-служба администрации Энергодара.По информации администрации, украинские войска использовали несколько дронов-камикадзе. Всего они совершили четыре атаки, последняя произошла в 16:01 мск."По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте", — написал в своем Telegram-канале представитель ВГА Владимир Рогов.В то же время реакторная часть АЭС не пострадала.В комментарии РИА Новости Рогов добавил, что удары по станции наносятся для запугивания работников. Он выразил уверенность, что эта цель не будет достигнута.Ранее ВСУ уже пытались нанести ущерб объекту. Двенадцатого июля украинские БПЛА сбросили несколько мин калибра 120 миллиметров на здание, расположенное рядом с АЭС. У него оказались повреждены кровля и остекление. Помимо этого, попытку атаковать электростанцию при помощи беспилотников зафиксировали в понедельник, тогда были ранены 11 сотрудников, четверо из них в тяжелом состоянии.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины, в том числе самую крупную электростанцию в Европе. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать российскими субъектами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220617/statya-1796337818.html

https://ria.ru/20220705/aes-1800303774.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Черный дым над Запорожской АЭС в Энергодаре Видео из Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Виден черный дым, в администрации города говорят, что атаки украинских беспилотников продолжаются. 2022-07-20T15:39 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины