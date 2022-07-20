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Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/aes-1803767353.html
Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС
Украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС, заявила РИА Новости пресс-служба администрации Энергодара. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:39
2022-07-20T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС, заявила РИА Новости пресс-служба администрации Энергодара.По информации администрации, украинские войска использовали несколько дронов-камикадзе. Всего они совершили четыре атаки, последняя произошла в 16:01 мск."По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте", — написал в своем Telegram-канале представитель ВГА Владимир Рогов.В то же время реакторная часть АЭС не пострадала.В комментарии РИА Новости Рогов добавил, что удары по станции наносятся для запугивания работников. Он выразил уверенность, что эта цель не будет достигнута.Ранее ВСУ уже пытались нанести ущерб объекту. Двенадцатого июля украинские БПЛА сбросили несколько мин калибра 120 миллиметров на здание, расположенное рядом с АЭС. У него оказались повреждены кровля и остекление. Помимо этого, попытку атаковать электростанцию при помощи беспилотников зафиксировали в понедельник, тогда были ранены 11 сотрудников, четверо из них в тяжелом состоянии.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины, в том числе самую крупную электростанцию в Европе. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать российскими субъектами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Черный дым над Запорожской АЭС в Энергодаре
Видео из Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Виден черный дым, в администрации города говорят, что атаки украинских беспилотников продолжаются.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
15:39 20.07.2022 (обновлено: 17:20 20.07.2022)
 
Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС

Запорожские власти заявили, что украинские ударные беспилотники атаковали АЭС

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС, заявила РИА Новости пресс-служба администрации Энергодара.

"Сегодня Киев совершил атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА", — сообщил представитель властей.

По информации администрации, украинские войска использовали несколько дронов-камикадзе. Всего они совершили четыре атаки, последняя произошла в 16:01 мск.
"По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте", — написал в своем Telegram-канале представитель ВГА Владимир Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В то же время реакторная часть АЭС не пострадала.
В комментарии РИА Новости Рогов добавил, что удары по станции наносятся для запугивания работников. Он выразил уверенность, что эта цель не будет достигнута.
Ранее ВСУ уже пытались нанести ущерб объекту. Двенадцатого июля украинские БПЛА сбросили несколько мин калибра 120 миллиметров на здание, расположенное рядом с АЭС. У него оказались повреждены кровля и остекление. Помимо этого, попытку атаковать электростанцию при помощи беспилотников зафиксировали в понедельник, тогда были ранены 11 сотрудников, четверо из них в тяжелом состоянии.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
Фейк - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 20:50
USA Today признала статью об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС фейком
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины, в том числе самую крупную электростанцию в Европе. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать российскими субъектами.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:08Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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